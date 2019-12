Suspensions médicales à l'UFC Busan: Frankie Edgar face à une longue absence

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Frankie Edgar a pris un pari en se battant à court terme avec "Le zombie coréen" Chan Sung Jung dans l'événement principal de l'UFC Busan, mais cela n'a pas porté ses fruits. Au lieu de cela, Edgar a terminé au premier tour et a été suspendu de façon importante pour des raisons médicales. Cette suspension exclut toute possibilité qu'il puisse combattre Cory Sandhagen à l'UFC Raleigh en janvier comme initialement prévu.

Parce que la carte UFC Busan est survenue en dehors de la juridiction d'une commission des sports de combat, l'UFC a géré la suspension médicale en interne. Les suspensions médicales de la promotion ont été acquises par mixedmartialarts.com et peuvent être consultées dans leur intégralité ci-dessous.

Suspensions médicales UFC Busan

Carte principale UFC Busan:

Chan Sung Jung a vaincu Frankie Edgar par TKO (Grèves, Tour 1, 3:18)

Chan Sung Jung: 7 jours pour K. Zombie pour un repos obligatoire

Frankie Edgar: 180 jours pour Edgar TKO ou autorisé par l'OMF pour l'orbite droite – 60 jours obligatoires et 45 sans contact

Volkan Oezdemier a battu Aleksandar Rakic ​​par décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)

Volkan Oezdemier: 30 jours à Oezdemir pour un combat difficile et 21 jours sans contact

Aleksandar Rakic: 180 jours à Rakic ​​pour l'hématome du tibia gauche ou autorisé par le PCP et 30 jours obligatoires

Charles Jourdain a vaincu Doo Ho Choi par TKO (Punchs, Round 2, 4:32)

Charles Jourdain: 30 jours à Jourdain pour un combat difficile et 21 jours sans contact

Doo Ho Choi: 180 jours à Choi pour TKO et poignet gauche ou autorisé par Ortho et 45 jours obligatoires et 30 jours sans contact

Da Un Jung a battu Mike Rodriguez par KO (Coups de poing, Tour 1, 1:04)

Da Un Jung: 7 jours à Jung pour un repos obligatoire

Mike Rodriguez: 180 jours à Rodriguez ou autorisé par le dentiste et 60 jours obligatoires et 45 sans contact

Jun Yong Park a vaincu Marc-Andre Marriault par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Parc Jun Yong: 7 jours pour stationner pour un repos obligatoire

Marc-André Marriault: 30 jours à Barriault pour lacération nasale et 21 jours sans contact

Kyung Ho Kang a battu Liu Pingyuan par décision partagée (28-29, 29-28, 30-27)

Kyung Ho Kang: 30 jours à Kang pour la lacération du front gauche et 21 jours sans contact

Liu Pingyuan: 30 jours à Pingyuan pour lacération de la paupière gauche et 21 jours sans contact

Undercard UFC Busan:

Ciryl Gane a battu Tanner Boser par décision unanime (30-26, 30-26, 30-26)

Ciryl Gane: 7 jours pour Gane pour un repos obligatoire

Tanner Boser: 45 jours à Boser pour un accès difficile et une lacération de la paupière droite et 30 jours sans contact

Seungwoo Choi a vaincu Suman Mokhtarian par décision unanime (29-26, 29-26, 29-25)

Seungwoo Choi: 30 jours à Choi pour Hard Bout et 21 jours sans contact

Suman Mokhtarian: 45 jours à Mokhtarian pour un accès difficile et une lacération de la joue droite et 30 jours sans contact

Omar Morales a vaincu Dong Hyun Kim par décision unanime (30-27, 30-26, 29-28)

Omar Morales: 7 jours à Morales pour un repos obligatoire

Dong Hyun Kim: 30 jours à Kim pour un combat difficile et 21 jours sans contact

Alexandre Pantoja a vaincu Matt Schnell par KO (Punchs, Round 1, 4:17)

Alexandre Pantoja: 30 jours à Pantoja pour une douleur à l'épaule droite et 21 jours sans contact

Matt Schnell: 60 jours pour Schnell pour KO et 30 jours sans contact

Raoni Barcelos a battu Said Nurmagomedov par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Raoni Barcelos: 30 jours à Barcelos pour un dur combat et 21 jours sans contact

Dit Nurmagomedov: 30 jours à Nurmagomedov pour une douleur au genou droit et 21 jours sans contact

Amanda Lemos a battu Miranda Granger par Technical Submission (RNC, Round 1, 3:43

Amanda Lemos: 7 jours à Lemos pour un repos obligatoire

Miranda Granger: 7 jours à Granger pour un repos obligatoire

Heili Alateng a battu Ryan Benoit par décision partagée (28-29, 29-28, 29-28)

Heili Alateng: 180 jours pour Alateng ou le pied droit autorisé par rayons X et 30 jours obligatoires et 21 jours sans contact

Ryan Benoit: 180 jours pour Benoît ou pouce droit dégagé par radiographie et 30 jours obligatoires et 21 jours sans contact

