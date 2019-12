Suspensions médicales à l'UFC Busan: Frankie Edgar, zombifié, risque un sit-in de six mois

L'Ultimate Fighting Championship (UFC) a auto-réglementé son événement UFC Fight Night 165 d'arts martiaux mixtes (MMA) le week-end dernier à Busan, en Corée du Sud, en respectant les directives établies déjà en place par la Nevada State Athletic Commission (NSAC).

Bien que les salaires et autres avantages post-combat ne soient pas divulgués pour les personnes en compétition à "Edgar vs Korean Zombie", la loi fédérale exige que les promotions de l'État déposent sa liste de suspensions médicales auprès de l'Association of Boxing Commissions (ABC).

MixedMartialArts.com est le recordman officiel du sport depuis 2008 et comme prévu, a obtenu la liste complète des blessures et des suspensions médicales de l'UFC Busan. Je pense qu'il est prudent de dire que les débuts des poids coq de Frankie Edgar n'auront pas lieu à Raleigh.

Chan Sung Jung a vaincu Frankie Edgar par TKO (Grèves, Tour 1, 3:18)

Chan Sung Jung: 7 jours pour K. Zombie pour un repos obligatoire

Frankie Edgar: 180 jours pour Edgar TKO ou autorisé par l'OMF pour l'orbite droite – 60 jours obligatoires et 45 sans contact

Volkan Oezdemier bat Aleksandar Rakic par décision scindée (29-28, 28-29, 29-28)

Volkan Oezdemier: 30 jours à Oezdemir pour un combat difficile et 21 jours sans contact

Aleksandar Rakic: 180 jours à Rakic ​​pour l'hématome du tibia gauche ou autorisé par le PCP et 30 jours obligatoires

Charles Jourdain vaincu Doo Ho Choi par TKO (Punches, Round 2, 4:32)

Charles Jourdain: 30 jours à Jourdain pour un combat difficile et 21 jours sans contact

Doo Ho Choi: 180 jours à Choi pour TKO et poignet gauche ou autorisé par Ortho et 45 jours obligatoires et 30 jours sans contact

Da Un Jung vaincu Mike Rodriguez par KO (Poinçons, Tour 1, 1:04)

Da Un Jung: 7 jours à Jung pour un repos obligatoire

Mike Rodriguez: 180 jours à Rodriguez ou autorisé par le dentiste et 60 jours obligatoires et 45 sans contact

Parc Jun Yong bat Marc-Andre Marriault par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Parc Jun Yong: 7 jours pour stationner pour un repos obligatoire

Marc-André Marriault: 30 jours à Barriault pour lacération nasale et 21 jours sans contact

Kyung Ho Kang vaincu Liu Pingyuan par décision scindée (28-29, 29-28, 30-27)

Kyung Ho Kang: 30 jours à Kang pour la lacération du front gauche et 21 jours sans contact

Liu Pingyuan: 30 jours à Pingyuan pour lacération de la paupière gauche et 21 jours sans contact

Ciryl Gane vaincu Tanner Boser par décision unanime (30-26, 30-26, 30-26)

Ciryl Gane: 7 jours pour Gane pour un repos obligatoire

Tanner Boser: 45 jours à Boser pour un accès difficile et une lacération de la paupière droite et 30 jours sans contact

Seungwoo Choi battu Suman Mokhtarian par décision unanime (29-26, 29-26, 29-25)

Seungwoo Choi: 30 jours à Choi pour Hard Bout et 21 jours sans contact

Suman Mokhtarian: 45 jours à Mokhtarian pour un accès difficile et une lacération de la joue droite et 30 jours sans contact

Omar Morales vaincu Dong Hyun Kim par décision unanime (30-27, 30-26, 29-28)

Omar Morales: 7 jours à Morales pour un repos obligatoire

Dong Hyun Kim: 30 jours à Kim pour un combat difficile et 21 jours sans contact

Alexandre Pantoja vaincu Matt Schnell par KO (Punches, Round 1, 4:17)

Alexandre Pantoja: 30 jours à Pantoja pour une douleur à l'épaule droite et 21 jours sans contact

Matt Schnell: 60 jours pour Schnell pour KO et 30 jours sans contact

Raoni Barcelos vaincu Dit Nurmagomedov par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Raoni Barcelos: 30 jours à Barcelos pour un dur combat et 21 jours sans contact

Dit Nurmagomedov: 30 jours à Nurmagomedov pour une douleur au genou droit et 21 jours sans contact

Amanda Lemos vaincu Miranda Granger par soumission technique (RNC, Round 1, 3:43

Amanda Lemos: 7 jours à Lemos pour un repos obligatoire

Miranda Granger: 7 jours à Granger pour un repos obligatoire

Heili Alateng vaincu Ryan Benoit par décision scindée (28-29, 29-28, 29-28)

Heili Alateng: 180 jours pour Alateng ou le pied droit autorisé par rayons X et 30 jours obligatoires et 21 jours sans contact

Ryan Benoit: 180 jours pour Benoît ou pouce droit dégagé par radiographie et 30 jours obligatoires et 21 jours sans contact

Juste un petit rappel: les combattants reviennent souvent à l'action beaucoup plus rapidement une fois que les médecins leur ont donné le feu vert. Les longues suspensions ne sont qu'une précaution dans la plupart des cas. De plus, toutes les blessures ne sont pas enregistrées lors de l'examen post-combat et font souvent surface lors des tests de suivi.