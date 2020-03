Suspensions médicales à l’UFC Norfolk: Joseph Benavidez a siégé trois mois pour la perte de TKO contre Deiveson Figueiredo

Contrairement à la plupart des commissions d’athlétisme, le Département de la réglementation professionnelle et professionnelle de Virginie n’émet pas de suspensions médicales générales, donc seuls sept combattants d’arts martiaux mixtes (MMA) de l’événement du week-end dernier bénéficieront d’un congé.

Y compris Joseph Benavidez.

“Joe Jitsu” a été giflé avec un temps mort médical de 90 jours après avoir été arrêté par Deiveson Figueiredo lors de l’événement principal de l’UFC Fight Night 169, qui a eu lieu samedi dernier. (29 février 2020) de l’intérieur de Chartway Arena à Norfolk, en Virginie.

Ce n’est pas tout.

Suspension médicale UFC Norfolk complète, gracieuseté de MMA Fighting, ci-dessous:

Joseph Benavidez: suspendu pendant 90 jours avec 90 jours sans contact, nécessite une suture pour la lacération.

Zarah Fairn dos Santos: suspendu pendant 60 jours, doit soumettre une radiographie pour que la douille orbitale gauche soit rétablie.

Ion Cutelaba: suspendu pour 30 jours.

Norma Dumont Viana: suspendu pour 60 jours.

Tom Breese: suspendu pour 30 jours.

T.J. marron: suspendu pour 30 jours.

Aalon Cruz: suspendu pour 30 jours.

Juste un petit rappel: les combattants reviennent souvent à l’action beaucoup plus rapidement une fois que les médecins leur ont donné le feu vert. Les longues suspensions ne sont qu’une précaution dans la plupart des cas. De plus, toutes les blessures ne sont pas enregistrées lors de l’examen post-combat et font souvent surface lors des tests de suivi.

Pour les résultats complets de l’UFC Norfolk et la couverture des combats, cliquez ici.