Suspensions médicales après la UFC Fight Night: Brasilia

La liste complète des suspensions médicales a déjà été annoncée à la suite du dernier événement de la plus grande société d’arts martiaux mixtes, la UFC Fight Night: Brasilia

La liste est la suivante:

Charles Oliveira, Kevin Lee, Gilbert Burns, Damir Hadzovic, Jussier Formiga, Brandon Moreno, Amanda Ribas, Alexey Kunchenko, Rani Yahya, Enrique Barzola, Mayra Bueno Silva et Bruno Silva ont été suspendus pendant 14 jours sans combat et 7 jours sans contact physique.

Renato Moicano, Johnny Walker, Nikita Krylov, Francisco Trinaldo, Randa Markos, Elizeu Zaleski, Maryna Moroz, David Dvorak et Bea Malecki ont été suspendus pendant 30 jours sans combat et 21 jours sans contact physique.

Demian Maia a été suspendu 45 jours sans combat et 30 jours sans contact physique.

John Makdessi a été suspendu pendant 180 jours, en attendant l’autorisation du médecin orthopédiste et maxillo-facial; Suspension de 30 jours sans combat, 21 jours sans contact physique.

Verónica Macedo a été suspendue pendant 180 jours ou doit être libérée par un orthopédiste, blessure au pouce à la main droite; Suspension de 30 jours sans combat, 21 jours sans contact physique.