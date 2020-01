Suspensions médicales de Bellator 238: Julia Budd en dehors de 45 jours

Ancien champion poids plume de Bellator sera exclu de toute activité liée au MMA pendant près de deux mois.

Dans le stellaire de Bellator 238, désormais champion des 145 livres de la promotion, Cris Cyborg, fini à Julia Budd avec un TKO au quatrième tour.

Après l’événement, la California Athletic Commission (via MMA Fighring) a libéré des suspensions médicales et on a appris que Budd avait été suspendu pour 45 jours pour avoir subi un KO technique.

Cyborg, en revanche, n’a reçu qu’une suspension obligatoire de sept jours.

Juan Archuleta, un ancien challenger de la ceinture de 145 livres, est le combattant qui restera inactif le plus longtemps. Le combattant des racines espagnoles, qui a dépassé Henry Corrales par décision unanime, il a reçu une suspension de six mois pour une fracture à l’épaule et à la main gauche.