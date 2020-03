Suspensions UFC Norfolk: Joseph Benavidez obtient trois mois pour perte de TKO

Le triple challenger du titre UFC Joseph Benavidez poursuit sa carrière après une défaite par élimination directe à l’UFC Norfolk, mais il devra attendre trois mois avant de retourner au gymnase.

Benavidez a reçu la suspension de combattants la plus longue à l’UFC Norfolk samedi dernier, recevant un terme de 90 jours pour son dernier revers de titre dans une lutte contre le cogneur brésilien Deiveson Figueiredo, selon des suspensions médicales publiées par le Virginia Department of Professional and Occupational Regulation.

Au total, sept combattants ont été suspendus à la suite de l’événement. Les notes des suspensions indiquent que Dos Santos a été transportée à l’hôpital après sa perte par KO au premier tour contre Megan Anderson.

Il est conseillé à tous les combattants de ne pas s’entraîner jusqu’à ce qu’ils soient réintégrés à la compétition par la commission.

Dimanche, Benavidez a indiqué qu’il poursuivrait sa carrière malgré son revers. Sa femme, la chaîne de télévision UFC Megan Olivi, a tweeté un message de soutien.

Figueiredo aurait revendiqué le titre avec sa victoire, mais a raté son poids de 2,5 livres, le rendant inéligible pour remporter la ceinture. Son manager a salué l’idée d’une revanche.

Voici la liste complète des suspensions médicales pour l’UFC Norfolk:

Joseph Benavidez: suspendu pendant 90 jours avec 90 jours sans contact, nécessite une suture pour la lacération.

Zarah Fairn dos Santos: suspendu pendant 60 jours, doit soumettre une radiographie pour que la douille orbitale gauche soit rétablie.

Ion Cutelaba: suspendu pendant 30 jours.

Norma Dumont Viana: suspendue pendant 60 jours.

Tom Breese: suspendu pour 30 jours.

T.J. Brun: suspendu pendant 30 jours.

Aalon Cruz: suspendu pour 30 jours.