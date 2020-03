Tatiana Suarez reste sur la touche avec une blessure au cou, dit Dana White

Image via @ufc sur Instagram

La présidente de l’UFC, Dana White, a fait le point sur la santé de la concurrente féminine Tatiana Suarez après l’UFC 248 de samedi soir.

Suarez est considérée par beaucoup comme la meilleure perspective dans la division des 115 livres féminines et de nombreux fans et médias croient qu’elle mérite un coup de titre. Après tout, Suarez est invaincue avec un dossier de 8-0 dans sa carrière de MMA, y compris une marque de 5-0 à l’UFC. Lors de son dernier combat en juin 2019, Suarez a battu Nina Ansaroff et est actuellement classée n ° 3 de la division.

Le problème avec Suarez est qu’elle souffre d’une blessure au cou depuis un certain temps et n’a pas pu se battre depuis près d’un an maintenant. S’adressant à Aaron Bronsteter de TSN après l’UFC 248, White a fait une mise à jour sur la santé de Suarez, disant qu’elle ne pourrait pas retourner dans l’Octogone de sitôt en raison de sa prochaine blessure.

Dana White a fait le point sur l’état de santé de Tatiana Suarez: «Elle n’est pas bonne. Elle n’est pas encore prête à partir. Tatiana travaille sur quelque chose, c’est son cou avec lequel elle a des problèmes, elle essaie de comprendre. “

Cette nouvelle signifie que Suarez n’obtiendra probablement pas le prochain tir au titre contre la championne des poids paille de l’UFC, Weili Zhang, qui a battu Joanna Jedrzejczyk dans une guerre tous azimuts à l’UFC 248. Au lieu de cela, avec Suarez sur le plateau, il semble probable que le La gagnante de l’événement co-principal UFC 249 entre les anciennes championnes Jessica Andrade et Rose Namajunas obtiendra le prochain tir à la ceinture.

Pour Suarez, à ce stade, elle a juste besoin d’être en bonne santé et de retourner dans l’Octogone. Même avec le temps libre, Suarez serait probablement encore très compétitive dans un combat pour le titre contre Zhang en raison de ses compétences de lutte d’élite. Cependant, compte tenu du temps libre, une bagarre de mise au point semble être le résultat le plus probable pour Suarez à son retour dans la cage compte tenu du temps qu’elle a manqué.

Pensez-vous que Tatiana Suarez devrait se faire tirer un titre lorsqu’elle reviendra dans l’Octogone?