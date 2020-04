TBT jeudi: Quand les frères Díaz fumaient de la marijuana en public

Profitant du fait que cette semaine, le jour de la marijuana a été célébré; ce jeudi de #TBT, nous nous souviendrons quand les frères Díaz ont fumé un joint de marijuana dans un Gant UFC avec garniture en plaqué or, d’une valeur de 2000 $, selon ce qui a été commenté dans la vidéo connue de l’acte.

C’était le 19 janvier 2017, lorsque Nick et Nate, ils étaient dans le magasin de California Herbal Remedies, à Los Angeles, pour faire un rencontrer et saluer avec vos followers et présentez de nouveaux articles.

Nous avions déjà présenté le boxeur historique Mike Tyson et son penchant pour la marijuana, et pas seulement Nick et Nate en Mixed Martial Arts, ils ont cet penchant pour cette herbe, bien que Nate l’ait déjà expliqué, lors d’une conférence de presse après le combat qu’il a perdu avant Conor McGregor, la raison de sa consommation:

C’est du CBD. Il aide le processus de guérison, l’inflammation et tout ça. Je fume donc avant, après le combat et pendant le camp d’entraînement. C’est de l’huile de CBD, au cas où vous ne savez pas ce que c’est

En résumé de ce qu’il a dit, le Le CBD est le cannabidiol, un cannabinoïde dérivé de la plante de marijuana qui, contrairement au populaire cannabinoïde THC, ne produit pas d’illusions. Ses propriétés sont largement médicinales.