Terence Crawford pourrait battre Conor McGregor en MMA

Le débat MMA vs boxe ne montre aucun signe de relâchement.

Après le retour de Conor McGregor à l’UFC 246, il semble qu’il y ait beaucoup de noms notables du monde de la boxe qui ont envie de sauter à bord du train de sauce McGregor.

Pendant la semaine de combat pour le retour de McGregor, Floyd Mayweather et Manny Pacquiao ont posté des affiches de combat simulé se présentant avec McGregor, tandis que McGregor lui-même a déclaré qu’il serait intéressé de faire face à l’un ou l’autre homme à l’intérieur du ring.

Mais peut-être la proposition la plus intrigante à ce jour a été lancée dimanche par le promoteur vétéran de boxe Bob Arum, qui a suggéré que le champion invaincu de 147 livres WBO Terence Crawford serait intéressé par un double titre avec McGregor. Mais contrairement à la plupart des autres légendes de boxe contre MMA que nous avons vues, Arum dit que Crawford affrontera McGregor à l’intérieur de l’octogone en premier.

S’adressant aux journalistes après la conférence de presse de Tyson Fury-Deontay Wilder, le suprémo de haut rang a déclaré qu’ils voulaient donner à McGregor une secousse équitable en lui faisant face en premier dans son royaume, puis en organisant le match revanche dans le ring de boxe.

“Ce n’est pas juste pour l’UFC et pour Conor McGregor de dire:” Eh bien, laissez-le combattre ce combattant, ce combattant, mais seulement en boxe “- parce que c’est un bon athlète, Conor McGregor, mais il n’est pas un boxeur. C’est un gars d’arts martiaux mixtes », a déclaré Arum.

“Alors je dis:” OK. Testons-le. »Terence Crawford fera McGregor dans l’octogone, puis trois mois plus tard, ils pourront le faire sur le ring. L’octogone serait le premier parce que je ne veux pas qu’ils pensent que nous jouons. Que l’octogone soit le premier, parce que Terence Crawford est un mec vraiment dur qui a une formation en lutte, donc ce n’est pas comme un gars comme Mayweather qui est juste un grand boxeur et serait perdu, à peu près, dans l’octogone. Crawford ne serait pas perdu dans l’octogone car il vient d’un milieu de catch. Il est, je pense, un lutteur de classe mondiale. Voyons donc. Laissez-les relever le défi. Je pense que ce serait énorme. »

Jusqu’à présent, si intrigant. Mais alors, tout comme il semblait que Arum ait réellement réfléchi à la situation, il est allé quelque peu défaire son bon travail quand on lui a demandé s’il pensait si Crawford pouvait éliminer McGregor à l’intérieur de l’octogone.

“Ouais, c’est possible”, a-t-il dit, avant de proposer, bizarrement, “Je ne serais pas surpris si Crawford épingle McGregor dans un combat MMA. Je le pense vraiment. Je pense que Crawford est un meilleur lutteur que McGregor. “

Nous ne pouvons pas être entièrement sûrs, mais nous pensons que le court sort d’Arum aidant à promouvoir la récente apparition de Tyson Fury à la WWE pourrait être encore un peu trop frais dans son esprit. Mais, mettant de côté le manque apparent de connaissances en MMA d’Arum, sa proposition semble certainement plus intéressante que de nombreuses légendes de boxe contre MMA que nous avons entendues dans le passé.

Et vous pouvez parier qu’il n’est pas passé inaperçu chez un certain Irlandais. Que McGregor considère Crawford comme un tirage au box-office suffisamment important – malgré ses références évidentes en boxe – est une autre question. La victoire du champion poids welter de la WBO sur le Britannique Amir Khan n’aurait attiré que 150 000 achats à la carte.

Arum semble certainement vif, cependant.

“Essayons cela. Mais vous devez combattre le gars sur son terrain si vous vous attendez à ce qu’il se batte sur votre terrain, et c’est ce que nous proposons », a-t-il déclaré avant d’admettre qu’il n’avait pas parlé de l’idée à la présidente de l’UFC, Dana White.

“Non, tu n’en parles pas à Dana White. Vous laissez Dana White lire à ce sujet et en entendre parler, puis s’il est intéressé, il saura comment nous contacter. La réponse est que nous ne lui avons pas parlé. Nous avons des gens qui parlent à Dana White, mais pas moi. “

.