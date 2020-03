Terminer la phrase de Jon Jones faisant référence à Johnny Walker

L’espoir que Johnny Walker doive affronter Jon Jones et devenir champion, semble de plus en plus éloigné, et d’autant plus vu les résultats que le Brésilien a eu dans ses deux dernières performances, cependant, les réseaux sociaux sont devenus ” amis »de Walker puisque par cela signifie des combats« échauffent »qui finissent par se produire. Récemment le champion du Semi Heavyweight, a publié dans son compte rendu de twitter le suivant:

Si Johnny Walker continue de se battre comme ça .. je vous laisse finir la phrase pour moi

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 18 mars 2020

Aucune réponse de Walker pour le moment.