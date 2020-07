Thaïlande Formation de Muay Thai | Ep. 7

J’ai passé les six premières semaines de 2020 en Thaïlande, et la moitié de ce temps était entièrement consacrée à la formation en arts martiaux mixtes (MMA) et en Muay Thai.

Deux de ces semaines ont été passées sur l’île paradisiaque de Phuket au Tiger Muay Thai, l’un des meilleurs gymnases MMA de la planète. Une fois à Phuket, j’ai rencontré le producteur de vidéos de SB Nation, Case Harts, et nous sommes allés travailler à capturer l’expérience de la formation à un niveau d’élite dans un pays étranger.

En trois semaines, Case et moi avons enregistré une tonne de séquences. Principalement, tout cet enregistrement était axé sur l’entraînement et les arts martiaux. Pendant les deux premières semaines, je me suis entraîné au Tiger Muay Thai tous les jours, faisant l’expérience autant que possible de ce que l’énorme installation et des dizaines d’entraîneurs offraient. Ensuite, nous avons déménagé à Bangkok, où j’ai visité plusieurs académies différentes.

Examinons le septième épisode:

Épisode sept: Pour la dernière fois, je visite un nouveau gymnase à Bangkok Fight Lab, travaillant un peu avec les entraîneurs. Ensuite, nous nous dirigeons vers BT Tattoo pour s’encrer!

Dans les coulisses: Je n’ai vraiment que de bonnes choses à dire sur le Bangkok Fight Lab.

Chez Tiger, il m’a fallu quelques cours pour trouver un entraîneur de Muay Thai vraiment disposé à travailler avec moi et à aider à développer ma technique dans nos rondes de pad, plutôt que de simplement parcourir les mouvements et me fatiguer. Il peut être physiquement difficile de faire 20 coups de pied droit puis 20 coups de pied gauches, mais cela n’aide pas autant que des instructions plus précises.

L’entraîneur avec qui j’ai principalement travaillé pendant le cours et dans la vidéo a bien trouvé cet équilibre, me poussant à l’épuisement puis améliorant ma technique alors que j’essayais de reprendre mon souffle. Il a également réalisé que je suis horrible à cet exercice de marche alternée – vous vous entraînez à plein temps pendant six ans puis me parlez de la mobilité de la hanche – alors nous avons fait ça en groupe.

Un moment fort pour moi a également été la séance de corps à corps. J’étais plus expérimenté que mon partenaire, j’ai donc pu gagner une position extérieure au genou et le renverser une demi-douzaine de fois. Le coach a adoré! Il ferait une pause, aiderait mon partenaire avec des conseils et des astuces, puis applaudirait joyeusement quand je le ferais trébucher de toute façon.

Quant au peu de tatouage, c’était moins amusant, et il semble que la douleur intense affecte ma capacité à être cohérent. J’espère que tout le monde comprend que «le premier étranger à obtenir un Sak Yant» était extrêmement sarcastique. Il y a un stéréotype certain que les touristes vont en Thaïlande pendant une semaine, font la fête tout le temps, puis repartent éclairés avec Hah Taew poignardé au milieu du dos.

Pour tous ceux qui aimeraient voir quelques autres designs de Sak Yant et lire sur le fond / la signification, ce LIEN contient des informations de qualité. Sinon, l’Ajarn (thaïlandais pour professeur / professeur, généralement un ancien moine) a terminé la conception avec une bénédiction et nous a renvoyés dans le monde.

Avec cela, je crois que les épisodes officiels sont presque terminés! Heureusement, il y a encore des cotes amusantes à couvrir, telles que le défi MMA Trivia Durian, des informations sur les coûts et l’une de mes techniques les plus délicates.

Restez à l’écoute!