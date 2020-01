Thanh Le continue sa course éliminatoire impressionnante

Le prétendant américain aux poids plumes Thanh Le a ajouté à son impressionnant curriculum vitae de ONE Championship avec une impressionnante victoire à élimination directe au «ONE Championship 106: A New Tomorrow» à Bangkok.

L’ancien champion de la LFA, Le – également un concurrent de “The Ultimate Fighter” et de la série Contender de Dana White – a enregistré son troisième résultat consécutif, éliminant l’ancien champion de Shooto Ryogo Takahashi en moins de trois minutes à l’Impact Arena pour revendiquer un tir sur le titre actuellement détenu par l’Australien Martin Nguyen.

Le a mélangé son attaque des coups de poing à la tête aux coups de pied frappants au corps, et, après que le combattant japonais a attrapé l’un de ses coups de pied gauche, Le a chargé ses poings pour marquer une finition impressionnante.

Takahashi étant accroché à la jambe gauche de Le, l’Américain a riposté avec ses poings et, après que Takahashi a finalement lâché sa jambe, Le a laissé tomber son homme avec une grosse main droite.

Takahashi a rebondi rapidement, mais Le a vu son opportunité et, après quelques tirs de réglage, s’est connecté avec une énorme main gauche pour laisser tomber son adversaire pour la deuxième fois, et l’arbitre Olivier Coste est intervenu pour mettre fin au combat à 2:51 marque du premier tour.

“Faites ce que je fais: battre le prochain gars, et le prochain gars, et le prochain gars, et le prochain gars”, a déclaré Le au sujet de ses plans futurs après le résultat. “Et quand ça vient, ça vient, et je vais le prendre.

«Pour être honnête avec toi, il avait l’air un peu blessé. Je voulais m’assurer de l’avoir terminé. Il a du pouvoir dans les deux mains, il est dangereux, il est rapide… alors je savais que je devais le faire sortir de là. »

Les résultats MMA les plus récents de ONE Championship 106 incluent:

Thanh Le def. Ryogo Takahashi via KO (coups de poing) – Tour 1, 2:51

Raimond Magomedaliev bat. Joey Pierotti via soumission (étranglement D’Arce) – Tour 1, 3:50

Shinechagtga Zoltsetseg def. Ma Jia Wen via KO (coups de poing) – Tour 1, 0:55

Ayaka Miura bat. Maira Mazar via soumission (Americana) – Round 2, 3:01

Roel Rosauro bat. Yohan Mulia Legowo par décision unanime

.