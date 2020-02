The A-Side Live Chat: aperçu de l’UFC 247, Jon Jones contre Dominick Reyes, Valentina Shevchenko contre Katlyn Chookagian, retour de Colby Covington et plus encore

Ceci est le chat en direct A-Side sur MMA Fighting.

Pour cet épisode, José Youngs et Alex Savas décomposent quelques-uns des meilleurs scénarios du monde du MMA.

Il y a beaucoup à dire, alors rejoignez-nous à 13 h. ET / 10 h HP le mercredi 5 février.

Certains des sujets sur le pont: Le prochain titre se dispute entre Jon Jones contre Dominick Reyes et Valentina Shevchenko contre Katlyn Chookagian à l’UFC 247; l’ancien challenger du titre des poids mi-moyens de l’UFC, Colby Covington, revient sur le devant de la scène; Leon Edwards guerre des mots avec Tyron Woodley et plus encore.

Veuillez lier cette page et utiliser les hashtags #TheASide sur Twitter lorsque vous regardez pour dire à tout le monde que vous participez avec nous.

Les versions audio uniquement du podcast sont disponibles sur les podcasts Apple, Google Play, Spotify, Megaphone et Stitcher.