The A-Side Live Chat: aperçu de l’UFC Norfolk, Joseph Benavidez contre Deiveson Figueiredo, Wilder contre les retombées de Fury 2, plus

Ceci est le chat en direct A-Side sur MMA Fighting.

Pour cet épisode, José Youngs et Peter Carroll sont rejoints par l’ancien champion du Titan FC, vétéran de l’UFC et actuel poids mouche du Brave CF Jose Torres pour décomposer certaines des meilleures histoires du monde du MMA.

Il y a beaucoup à dire, alors rejoignez-nous à 13 h. ET / 10 h, heure du Pacifique, le mercredi 26 février.

N’oubliez pas que vous pouvez maintenant soumettre votre question vidéo et éventuellement figurer dans cet épisode! Tout ce que vous avez à faire est de soumettre votre vidéo ICI. Veuillez inclure votre nom, d’où vous venez, et veuillez le garder sous 60 secondes.

Certains des sujets possibles sur le pont: UFC Auckland, les retombées du Bellator 240 et du Bellator Dublin, la décision partagée de Dan Hooker sur la victoire sur Paul Felder, le TKO de Tyson Fury sur Deontay Wilder, la lutte pour le titre des poids mouches entre Joseph Benavidez et Deiveson Figueiredo à l’UFC Norfolk, Brave Tournoi des poids mouches prévu des FC, et plus encore.

Veuillez lier cette page et utiliser les hashtags #TheASide sur Twitter lorsque vous regardez pour dire à tout le monde que vous participez avec nous.

Les versions audio uniquement du podcast sont disponibles sur les podcasts Apple, Google Play, Spotify, Megaphone et Stitcher.