The A-Side Live Chat: Khabib Nurmagomedov coincé en Russie, adversaires de remplacement pour Tony Ferguson, mises à jour UFC 249, plus

Ceci est le chat en direct A-Side sur MMA Fighting.

Pour cet épisode, le coureur des poids mouches du Brave CF, Jose Torres, revient avec José Youngs et Petesy Carroll pour décortiquer certaines des meilleures histoires du monde du MMA. Certains sujets possibles incluent le champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov échoué en Russie, les adversaires potentiels de remplacement pour Tony Ferguson, Kamaru Usman et Jorge Masvidal sur les réseaux sociaux, le drame entourant l’UFC 249, les commentaires de Tyron Woodley sur Colby Covington, et plus encore.

Il y a beaucoup à dire, alors rejoignez-nous à 13 h. ET / 10 h PT le mercredi 1er avril.

Veuillez lier cette page et utiliser les hashtags #TheASide sur Twitter lorsque vous regardez pour dire à tout le monde que vous participez avec nous.

Des versions audio uniquement du podcast peuvent être trouvées sur les podcasts Apple, les podcasts Google, Spotify, iHeartRadio, Stitcher et YouTube.