The A-Side Live Chat: les retombées de l’UFC 247, la défense du titre de Jon Jones contre Dominick Reyes, le prochain adversaire de Valentina Shevchenko

Ceci est le chat en direct A-Side sur MMA Fighting.

Pour cet épisode, José Youngs et Peter Carroll décomposent quelques-unes des meilleures histoires du monde du MMA.

Il y a beaucoup à dire, alors rejoignez-nous à 13 h. ET / 10 h, heure du Pacifique, le mercredi 12 février.

Certains des sujets sur le pont: la défense du titre controversée de Jon Jones contre Dominick Reyes à l’UFC 247; TKO de Valentina Shevchenko sur Katlyn Chookagian; le match revanche de l’événement principal entre Corey Anderson et Jan Blachowicz à l’UFC Rio Rancho; le combat titlte de poids moyen de Bellator récemment annoncé entre l’ancien champion Gegard Mousasi et le champion poids welter Douglas Lima, et plus encore.

Veuillez lier cette page et utiliser les hashtags #TheASide sur Twitter lorsque vous regardez pour dire à tout le monde que vous participez avec nous.

Les versions audio uniquement du podcast sont disponibles sur les podcasts Apple, Google Play, Spotify, Megaphone et Stitcher.