“The Eraser” tourne “The Last Stylebender”

Dans une conversation avec la presse cette semaine à Brasilia, le prochain candidat au titre UFC Middleweight (bien qu’il ne soit pas encore confirmé ni de date pour le combat), invaincu dans 13 combats professionnels en arts martiaux mixtes, Paulo Costa, Il a eu des mots forts contre qui sera son prochain rival. “La gomme” évalué le nigérian Israel Adesanya comme “un champion qui a honte” car “il ne valorise pas la position dans laquelle il se trouve” et “est irrespectueux envers l’organisation qui le paie et envers les fans qui paient pour le voir”. Il a également critiqué les déclarations de l’actuel champion, lorsqu’il a affirmé “qu’il n’a pas cherché le combat parce qu’il est le champion et que c’est Romero qui a dû le chercher”, selon Costa. aux coups de Romero ».

En parlant de l’embarrassant “Magrelo” que je liquiderai dans le prochain combat.

Paulo Costa fait remarquer qu’il a suggéré la 11 juillet 2020 comme la date à laquelle le combat pourrait avoir lieu, mais que le UFC ils ne savent pas si Adesanya sera prête pour cette journée. Le combattant de 28 ans a également déclaré que, bien qu’il n’ait pas encore rencontré ses entraîneurs pour discuter de la stratégie du combat, il savait déjà ce qu’il allait faire dans l’octogone contre l’invaincu également, mais dans 19 présentations professionnelles en arts martiaux. Mixte.