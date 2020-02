The Great Divide: Jon Jones franchit-il la ligne à l’intérieur de l’Octogone?

The Great Divide est une fonctionnalité récurrente ici à MMA Fighting dans laquelle deux de nos employés débattent d’un sujet dans le monde du MMA – qu’il s’agisse d’actualités, d’un combat, d’une chose folle que quelqu’un a fait, d’une chose folle que personne n’a pas fait, ou de certains dilemme moral menaçant le fondement même du sport – et essayer de trouver une résolution. Nous aimerions que vous vous joigniez à la discussion dans les commentaires ci-dessous.

La prochaine défense du titre de Jon Jones approche à grands pas alors qu’il affrontera Dominick Reyes dans le tournoi principal de l’UFC 247 le week-end prochain. Beaucoup a été écrit sur l’héritage déjà compliqué du champion des poids lourds légers qui implique une paire de suspensions USADA, mais aux fins de la discussion de cette semaine, Alexander K. Lee et Mike Chiappetta se concentrent uniquement sur ses pitreries en cage.

Plus précisément, en ce qui concerne les combats, Jones est-il un tricheur?

JON JONES INFORME LES RÈGLES – ET CELA FAIT PARTIE DE SA BRILLANCE

Lee: Pour citer le légendaire George Costanza: “Ce n’est pas un mensonge si vous le croyez.”

Sur ce même jeton, “Vous n’êtes pas un tricheur si vous croyez que vous vous battez juste.”

Jon Jones est-il un sale combattant? Bien sûr qu’il l’est! Nous l’avons tous vu coincer ces chiffres dans les yeux de son adversaire. Nous l’avons vu menacer les ennemis de côté en enfonçant son talon dans leurs obliques dans ce qui est essentiellement un pied debout. Et n’oublions pas la manivelle d’épaule qu’il a utilisée à l’UFC 172 qui a non seulement servi à neutraliser Glover Teixeira, mais a entraîné la déchirure du labrum du vétérinaire brésilien.

Il est arrivé au point que Dominick Reyes doit se faire un devoir de parler à l’arbitre avant son combat avec Jones pour lui rappeler: “Hé mec, fais attention à ça, il est notoire pour ça.” Est-ce que ça ressemble à quelque chose que quelqu’un dirait d’un combattant qui était même à distance propre?

N’importe qui avec une paire d’yeux qui fonctionne peut voir comment “Bones” fonctionne mieux avec les angles octogonaux que n’importe quel combattant et je ne parle pas seulement de son jeu de jambes sur le tapis. Dans une compétition où il a déjà tellement d’avantages, c’est impressionnant (sinon nécessairement admirable ou respectable) qu’il cherche toujours un avantage. C’est pathologique. Le soir du combat, Jones ne laisse rien au hasard, même si cela signifie avoir une définition plus lâche de ce qui est sportif et de ce qui n’est pas comparé à ses pairs.

Piquez dans les yeux? Juste maintenir la distance. Coup de pied oblique? Daniel Cormier a dit que ça allait. Et cette manivelle d’épaule? Rien contre cela dans le règlement, même l’entraîneur de Teixeira ne s’y est pas opposé. La seule fois où Jones a même eu un point déduit dans un combat, c’était dans son récent combat de cinq rounds avec Anthony Smith, où il semblait s’ennuyer à un moment donné et jeter un genou à un Smith abattu qui était si manifestement illégal qu’il le ferait ont mis fin à son règne si Smith avait choisi de traire l’infraction et de remporter une victoire par disqualification.

Mais il ne l’a pas fait. Et ici Jones se tient, toujours le champion. Il serait toujours invaincu aussi s’il n’avait pas décidé de coiffer Matt Hamill avec une série de coudes illégaux 12-6 dans un combat qu’il aurait pu gagner avec un certain nombre de techniques de frappe au sol non interdites; au lieu de cela, il a pointé quelques poignards sur le front de Hamill et a appris que si vous allez tricher, ne soyez pas si évident à ce sujet. C’est une leçon qu’il porte à ce jour en tant qu’un des principaux briseurs de règles du MMA.

Ses coups d’œil sont une œuvre d’art à ce stade, une manœuvre sans retenue / lutte professionnelle / Three Stooges qu’il a utilisée dans d’innombrables compétitions de championnat contre des goûts de Cormier, Teixeira, Mauricio “Shogun” Rua, Rashad Evans, Alexander Gustafsson, et Vitor Belfort. Souvent, c’est juste la menace d’être au mauvais bout de l’une de ses lances à doigt qui jette ses adversaires hors de leur jeu, ce qui les rend presque plus insidieux en quelque sorte. Il ne s’agit pas nécessairement de piquer autant que de créer la peur d’être piqué.

C’est une chose dont il est si important de se rappeler à propos de Jones, que sa longue histoire de fautes non pénalisées a augmenté sa témérité au point qu’il serait stupide de ne pas transformer occasionnellement ses combats UFC en combats de rue. Surtout ceux où lui seul est autorisé à fabriquer un appareil de poignardage à partir d’une bouteille cassée, métaphoriquement parlant. En d’autres termes, il sait qu’il est autorisé à apporter le couteau proverbial à un combat de poing.

La responsabilité incombe aux arbitres, aux juges, à l’UFC et, dans une certaine mesure, aux médias, à la police de Jones, ce qui semble peu probable à ce stade, étant donné sa relation lâche avec le règlement jusqu’à présent. Tant qu’il reste dans les limites lâches des «règles unifiées» toujours déroutantes, il est au-dessus de la loi, au grand dam de ses rivaux.

Écoutez, c’est une chose horrible de dire que nous ne verrons pas le changement tant que quelqu’un ne perdra pas un œil ou subira une blessure au genou majeure à la suite de mouvements douteux de Jones, mais c’est le cas. La question n’est pas de savoir si Jones va encore tricher, mais quand cela se produira-t-il, dans quelle mesure cela affectera-t-il le combat, et est-il possible que lui et son équipe continuent de développer de nouvelles façons, éventuellement contraires à l’éthique, de frustrer ses adversaires?

À la fin de la journée, un combat est un combat et Jones n’est pas le seul combattant à profiter de fautes non contrôlées. Combien de fois voyons-nous des coups de pied à l’aine affaiblir un combattant sans conséquence majeure pour le coupable? Combien de fois devons-nous voir un arbitre rater une main agrippée à la clôture de la cage pour empêcher un retrait qui changerait complètement le cours d’un combat? Jones a montré toutes ces armes dans son arsenal et il est meilleur à les utiliser que quiconque.

Il y a une différence entre illégal et sale et Jon Jones est définitivement sale. Ce qui le rend si difficile à avaler pour ses détracteurs, c’est qu’il parvient toujours à s’en tirer.

SES YEUX POKES SONT UN PROBLÈME, MAIS IL N’EST PAS INTENTIONNELLEMENT SALÉ

Si vous étiez un avocat, et un bon, vous avez certainement beaucoup de preuves circonstancielles pour plaider la cause de Jones. Comme l’a noté Alex, le double champion de l’UFC de longue date a eu sa part de transgressions. Il a été disqualifié pour des coudes illégaux contre Matt Hamill. Il a été frappé d’une déduction de deux points pour un genou illégal contre Anthony Smith. Il a été averti de coups de œil et / ou de mains ouvertes dans plusieurs matchs, notamment lors de combats contre Alexander Gustafsson, Daniel Cormier, Quinton “Rampage” Jackson et Glover Teixeira.

C’est un long record qui couvre essentiellement tout son temps en tant que professionnel de haut niveau.

Tout cela mène à l’UFC 247, lorsque Jones tentera de défendre son championnat UFC des poids lourds légers contre Dominick Reyes.

Jones est-il vraiment un sale combattant? Examinons de plus près quelques exemples clés, à commencer par sa plus récente controverse majeure, le genou illégal contre Smith. La grève était-elle illégale? Absolument. Mais lorsque vous regardez la vidéo, Smith, qui est tombé contre la clôture, commence clairement à se lever du tapis. Son corps commence à monter. Et Jones essaie clairement de chronométrer la grève pour se connecter juste au moment où Smith devient une cible légale. Mais juste au moment où le genou de Jones commence à avancer, Smith repense la situation et retombe au sol. Il reste un combattant à terre et le genou de Jones atterrit une fraction de seconde plus tard. La séquence entière clignote. Son intention était un genou parfaitement synchronisé, mais l’hésitation de Smith a changé le calendrier. Cette infraction est un exemple parfait qu’illégal n’est pas égal à sale.

Le combat Hamill a été plus flagrant, mais encore une fois, défendable. Alors que la plupart se souviennent que Jones avait déjà eu une certaine expérience à l’UFC à l’époque – c’était son quatrième combat dans l’Octogone – peu se souviennent qu’il n’avait que 22 ans et que sa carrière de combattant professionnel avait à peine 18 mois. En termes de MMA, il était un bébé. C’était une erreur née de la jeunesse, de l’ignorance et de l’inexpérience. Si vous revoyez le combat, vous pouvez voir sur son visage à quel point il était choqué par l’arrêt. Lors de la conférence de presse, il semble toujours déconcerté, admettant: “Je ne savais pas qu’il s’agissait de tirs illégaux avec lesquels je le frappais”, même s’il a accepté la décision de l’arbitre avec grâce. Même Hamill n’a pas blâmé Jones, l’appelant “une erreur” et disant: “Il n’a certainement pas perdu ce combat et je n’ai certainement pas gagné.”

Les coups de pied obliques et les manivelles d’épaule? Tous deux parfaitement légaux. Beaucoup de gens se sentent particulièrement mal à l’aise à propos des techniques qui ciblent les ligaments et les tendons, mais ce ne sont pas différents de l’objectif d’un kimura ou d’un crochet de talon, deux techniques qui ne sont jamais caractérisées comme sales malgré le danger similaire qu’elles présentent. Si vous avez un problème avec cela, blâmez le livre de règles, pas le combattant.

Le nœud du dossier contre Jones se résume donc aux doigts. Il existe de nombreux exemples de Jones arrêtant un adversaire pressé en étendant sa main; c’est une mauvaise habitude mais ce n’est pas sale. Plus tôt dans sa carrière, Jones tendait parfois la main avec les doigts étendus tout en avançant; c’est plus problématique. Ces jours-ci, lorsque ces fautes se produisent, il fait généralement marche arrière ou contourne et tente de garder un adversaire à distance. C’est instinctif, et même si cela aurait dû être foré maintenant, c’est une réaction très humaine.

Il mérite sa part de blâme. Il en va de même pour les arbitres, qui refusent souvent d’appliquer une déduction de points pour les premières infractions, donnant ainsi un cadeau aux combattants. S’il est difficile de retirer un point, des sanctions plus cohérentes entraîneraient probablement des changements.

Mais qui sait si Jones peut vraiment s’adapter. Il est par nature un combattant d’improvisation qui aiguise sa technique au camp et laisse ensuite les choses se dérouler naturellement la nuit du combat. Il a toujours été comme ça, et c’est la source de son éclat car c’est une source de son plus gros problème. Il se fraye un chemin à travers les moments, et parfois il le fait littéralement. Mais encore une fois, illégal n’est pas synonyme de sale. Ce n’est pas fait avec intention.

Cela dit, la décision de Reyes de faire publiquement un problème concernant les tactiques de cage de Jones est une brillante salve d’avant-combat. Mon collègue a raison de dire que la peur d’un coup de œil peut être un avantage psychologique, mais en le faisant connaître, Reyes a détourné la pression dans l’autre sens. L’arbitre sait maintenant que son arbitrage est surveillé de près par le monde du combat, et Jones sait qu’il y aura une hypersensibilité. Si cela le rend plus conscient de ce qu’il fait, cela réduit son improvisation, et c’est finalement bon pour Reyes. C’est bon pour Jones aussi. Gagner ou perdre, c’est mieux pour toutes les parties impliquées si le résultat est pour une fois, sans controverse.

