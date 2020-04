The Great Divide: l’UFC devrait-il dépouiller Jon Jones de son championnat?

The Great Divide est une fonctionnalité récurrente ici à MMA Fighting dans laquelle deux de nos employés débattent d’un sujet dans le monde du MMA – qu’il s’agisse d’actualités, d’un combat, d’une chose folle que quelqu’un a fait, d’une chose folle que personne n’a pas fait, ou de certains dilemme moral menaçant le fondement même du sport – et essayer de trouver une résolution. Nous aimerions que vous vous joigniez à la discussion dans les commentaires ci-dessous.

Il y a plus d’une semaine, le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, a été arrêté pour aggravation de sa conduite avec facultés affaiblies et utilisation négligente d’une arme à feu, entre autres, tôt le matin à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.

L’incident est venu à une résolution rapide alors que Jones a conclu un accord de plaidoyer plus tôt cette semaine, mais bien que son cas soit résolu, on ne sait pas comment, le cas échéant, sa carrière dans le MMA sera affectée. Avec cette toile de fond trouble, Alexander K. Lee et Mike Chiappetta examinent si après sa dernière infraction, Jones devrait encore être dépouillé du titre.

OUI, QUELQU’UN DOIT DESSINER UNE LIGNE POUR JONES ET CELA COMMENCE ICI

Lee: Nous sommes déjà venus ici.

Ils l’ont dépouillé d’un championnat. Cela n’a pas pris.

Mais l’UFC ne devrait pas renoncer à faire sa part pour réhabiliter Jon Jones. Et cela signifie faire tout ce qui est en son pouvoir pour lui faire savoir que son comportement hors de la cage ne sera pas toléré.

Otez son titre. Encore. Puis refusez-lui un autre coup jusqu’à ce qu’il prouve qu’il peut garder son nez propre. Surveillez son comportement. Plus de rodage avec l’Albuquerque PD. Idéalement, plus de rodages avec des entités chargées de l’application des lois. Plus besoin de se faire prendre au club de striptease, au night-club, au club de combat, quels que soient les clubs dont il fait partie, jetez cette corde métaphorique en velours. Restez à la maison, soyez un bon partenaire, un bon père, un bon modèle.

Même si ce n’est que pour les apparences, assurez-vous qu’il garde les choses ensemble pendant un an. 12 mois, zéro problème. Ce sont les directives de base que l’UFC devrait lui présenter avant de lui garantir quoi que ce soit.

Plus de photos de titre immédiates. Il n’a pas combattu dans un combat sans titre depuis le 5 février 2011. Rappelez-lui à quoi cela ressemblait. Laissez-le jouer l’événement principal, mais évitez-le de payer à la séance. Au revoir les lumières vives de Vegas, bonjour nuit de combat de taille moyenne au milieu de nulle part. Oui, cela coûtera beaucoup d’argent à l’UFC et apparaît sur le papier comme une faute professionnelle. Mais il peut se le permettre. Ce qu’elle ne peut pas se permettre, c’est que l’une de ses plus grandes stars se trompe à nouveau, peut-être avec des conséquences terribles qui sont bien plus terribles, et entraînant tout le monde avec lui.

Jones est inattaquable à l’intérieur de l’octogone, alors frappez-le là où ça fait le plus mal. Son portefeuille. C’est comme Larry dit à Budd dans Kill Bill Vol. 2, “F * cking avec votre argent est la seule chose que les enfants semblent comprendre!”

Les procureurs n’ont même pas donné une tape au poignet à Jones pour sa dernière infraction; au contraire, c’était plus comme un massage sensuel. Je suppose qu’ils ont fait ce qu’ils pouvaient donner à l’influence et aux ressources de Jones, sans parler des innombrables façons dont les célébrités peuvent naviguer dans le système juridique. Mais l’UFC n’a pas à se conformer à de telles règles. Il a montré à maintes reprises qu’il établit ses propres règles et les applique avec un capricieux terrifiant. Il est temps pour la promotion de tourner sa tête de gorgone chez Jones.

Plus de points à la carte. Plus besoin d’utiliser sa réputation de «personnage compliqué» pour vendre ses combats. Traitez-le comme il est. Un homme-enfant indiscipliné qui a besoin de grandir rapidement avant de se blesser ou de blesser quelqu’un d’autre.

L’UFC a dépouillé des champions dans le passé pour diverses raisons. Inactivité en raison de blessures. Échec des tests de dépistage de drogues. Refus de combattre un certain adversaire. Probleme juridique. Les combattants ont été punis beaucoup plus pour beaucoup moins que le nombre de gros titres dont Jones a été responsable au cours des dernières années. L’un des problèmes majeurs est qu’il connaît sa valeur pour l’entreprise et, à cause de cette prise de conscience, il ne peut que repousser les limites de la conduite.

L’UFC devrait donc redéfinir sa valeur. Montrez-lui ce qu’il a montré tant de stars dans le passé, qu’aucun homme n’est plus grand que la promotion. Ne le faites pas pour sauver la face. Faites-le pour sauver Jones de l’auto-destruction.

C’est le moment idéal pour le faire aussi avec des prétendants amis des fans comme Dominick Reyes, Thiago Santos et Anthony Smith en position privilégiée pour accéder à cette première place. Non, aucun d’entre eux n’aura probablement le cachet de box-office de Jones ni l’aura indomptable qui a fait de lui l’une des plus grandes stars du sport pendant la majeure partie de la dernière décennie. Mais vous n’avez pas toujours besoin d’une étoile. Dans l’ombre de quelqu’un comme Jones, vous avez peut-être juste besoin d’un ou deux combattants dévoués pour porter le flambeau et garder le chemin allumé.

Ensuite, quand le moment sera venu – si c’est le cas – Jones pourra être autorisé à revenir. Après s’être battu pour remonter au sommet. Après avoir pris soin de ce qui doit être pris en charge dans sa vie personnelle et privée. Après avoir réalisé que même s’il est champion de MMA, il n’est qu’une autre personne qui gravit les échelons dans la vie réelle, tout comme le reste d’entre nous, et que le statut qu’il convoite peut si facilement lui être retiré.

Enlever un bijou en or ne changera pas Jon Jones du jour au lendemain. Mais c’est la première étape pour lui de sauver les derniers chapitres de sa carrière.

NON, JONES A BESOIN D’UN CALCUL PERSONNEL, PAS UN PROFESSIONNEL

Chiappetta: Je peux comprendre pourquoi les gens suggèrent rapidement que Jones devrait être dépouillé de la ceinture. Il n’est pas déraisonnable de suggérer que l’UFC devrait prendre des mesures punitives contre lui pour compléter la pénalité qu’il paiera à la suite d’un plaidoyer de culpabilité avec les autorités du Nouveau-Mexique, qui comprend 48 heures de service communautaire, une amende de 500 $ et une 90- programme de traitement ambulatoire de jour, entre autres. Après tous ses incidents juridiques, Jones n’a clairement pas trouvé de moyen de rester à l’écart des problèmes, et l’UFC enverrait un message selon lequel ils ne tolèrent pas ce type de comportement.

Le problème est qu’ils lui ont déjà envoyé ce message particulier. Plusieurs fois, en fait. Il a déjà été dépouillé de la ceinture en avril 2015 et novembre 2016, et ce n’était qu’une bosse sur la route pour lui. Jones a été le combattant rare à frapper le superfecta disciplinaire. Il a été sanctionné par sa promotion, par des commissions sportives d’État (Nevada et Californie), par des agences antidopage indépendantes (USADA) et par des agences judiciaires d’État (New York et Nouveau-Mexique). C’est beaucoup de mea culpas qu’il a distribués, et beaucoup de sanctions qu’il a dû affronter. Pourtant, il n’y a pas de solution à long terme à son problème. Et chaque fois qu’il revient, c’est directement dans un autre match de championnat, ce qui rend les sanctions auxquelles il est confronté très bénignes.

Même au cours des dernières années, les attitudes envers les personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie ont évolué. De nombreux États ont mis en œuvre des réformes de la justice pénale pour créer une approche moins punitive et plus réhabilitante, et étant donné la preuve que la punition ne fonctionne pas, j’ai pensé que les problèmes de Jones ne nécessitent pas un calcul professionnel mais personnel. Tous ses problèmes semblent avoir un ingrédient commun: la consommation de drogues et / ou d’alcool. Ce n’est finalement pas le problème de l’UFC mais le sien. Il doit assumer la responsabilité de ses actes et s’engager dans la sobriété, car tout ce qu’il a fait dans le passé n’a pas fonctionné. Ou peut-être plus précisément, il n’est pas prêt à s’engager véritablement dans l’une de ces solutions.

Quelles que soient les sanctions auxquelles il a déjà été confronté – et il y en a eu beaucoup -, cela n’a pas modifié son comportement. Cela doit venir de l’intérieur. Si cela l’oblige à remettre la ceinture et à prendre une pause pour la réadaptation, c’est ce qu’il doit faire.

Récemment, Jones a publié une déclaration indiquant une reconnaissance de son problème, disant: «J’accepte l’entière responsabilité de mes actes et je sais que j’ai un travail personnel à faire qui implique la relation malsaine que j’ai avec l’alcool.»

Nous l’avons entendu dire des choses similaires dans le passé, de sorte que seul n’est qu’une seule étape sur un chemin potentiel vers la rédemption, mais chaque grand voyage commence avec un seul pied en avant. J’espère que c’est celui qui reste.

Soyons francs: le déshabillage de Jones est-il autre chose qu’un geste symbolique? Bien qu’il s’agisse d’un astérisque sur son dossier, la punition n’a que peu de mordant si l’UFC le replonge dans un combat pour le titre à son retour, comme ils l’ont fait par le passé.

Il fut un temps où l’UFC publiait une «politique de conduite des combattants», une disposition contractuelle qui détaillait les responsabilités juridiques et éthiques des combattants de l’UFC. Dans le cadre de cette politique, Jones serait soumis à une telle discipline, mais ce code a été en grande partie oublié au cours des dernières années, et l’UFC n’a rien dit au-delà d’une courte déclaration selon laquelle ils étaient au courant de la situation et «collectaient actuellement des informations supplémentaires».

Depuis que Jones a plaidé coupable, il n’y a plus rien à rassembler, mais l’UFC n’a pas encore donné de discipline. Cela peut être dû au fait qu’ils se concentrent actuellement à 100% sur la recherche d’un domicile pour l’événement UFC 249 probablement condamné, mais cela pourrait également être dû au fait qu’ils ne prévoient rien du tout tout en espérant que son arrestation disparaît dans l’histoire alors que d’autres titres font leur apparition. Franchement, nous devrions avoir plus d’espoir qu’ils offrent à Jones une aide sincère et significative pendant cette période, mais nous ne devons pas nous attendre à ce qu’ils résolvent ce problème pour lui, et franchement, les preuves passées suggèrent que des sanctions contre lui ne fonctionneront pas.

Il s’agit d’un problème de Jon Jones, et il nécessite une solution de Jon Jones.

