The Great Divide: Quel est le plus grand combat de rêve que les fans ont raté?

The Great Divide est une fonctionnalité récurrente ici à MMA Fighting dans laquelle deux de nos employés discutent d’un sujet dans le monde du MMA – qu’il s’agisse d’actualités, d’un combat, d’une chose folle que quelqu’un a fait, d’une chose folle que personne n’a pas fait, ou dilemme moral menaçant le fondement même du sport – et essayer de trouver une résolution. Nous aimerions que vous vous joigniez à la discussion dans les commentaires ci-dessous.

Avec la plupart du monde MMA en pause en raison de l’épidémie mondiale de coronavirus, Mike Chiappetta et Alexander K. Lee regardent le passé à des moments croisés dans le sport où un zig au lieu d’un zag aurait pu tout changer. Au fil des ans, de nombreux combats de rêve ont été proposés, et alors que plusieurs d’entre eux se sont concrétisés, beaucoup ne l’ont jamais fait, laissant les fans se demander ce qui aurait pu être.

Mais quand il s’agit du plus grand superfight qui n’ait jamais été, lequel prend le relais?

GEORGES ST-PIERRE contre ANDERSON SILVA

Chiappetta: Dans les temps anciens où les super-combats étaient en fait une rareté, nous n’avons vraiment été excités que par ceux qui signifieraient quelque chose. Par exemple, quelqu’un qui venait de remporter un championnat pour la première fois n’était pas vraiment un candidat pour un super-combat. Vous deviez avoir une ceinture, un profil et de la gravité pour vous frayer un chemin dans cette discussion.

Le premier vrai a eu lieu en 2009, lorsque le poids léger de l’UFC BJ Penn est monté pour défier le champion poids welter Georges St-Pierre à l’UFC 94. Cela, mes amis, était un événement, un événement qui a attiré une foule à guichets fermés à Las Vegas, presque touché un million d’achats à la carte et a capturé l’imagination des fans de combat dans le monde entier.

Le combat lui-même était assez unilatéral. Mis à part un premier tour serré, GSP a tellement battu Penn que le corner de Penn a finalement arrêté le match avant le début du cinquième. Bien que le match lui-même se soit avéré anticlimatique, la domination de St-Pierre a été révélatrice.

Même avant ce combat, un match entre St-Pierre et le champion des poids moyens Anderson Silva avait été spéculé dans les cercles du MMA, mais la domination de GSP a amené ce discours au grand jour. S’il pouvait si facilement dominer un grand de tous les temps comme Penn, pensa-t-il, il avait certainement une chance contre un autre à Silva.

Malheureusement, St-Pierre a semblé rechigner à chaque mention, disant que s’il devait le faire, il aurait à prendre du temps pour prendre du volume pour se donner les meilleures chances de gagner. Et étonnamment, le président de l’UFC, Dana White, n’a jamais vraiment insisté pour cela, le qualifiant de «fantasme» car il est finalement tombé dans le vide.

Maintenant qu’un certain temps s’est écoulé depuis que nous avons supplié et plaidé pour cet affrontement en vain, il est difficile de se rappeler à quel point il aurait été important. Silva a détenu pendant un certain temps le record des défenses de titre UFC les plus consécutives avec 10, et St-Pierre a terminé juste derrière lui avec neuf.

C’étaient deux des combattants les plus gagnants de l’histoire de l’UFC, mais ils étaient également parmi les combattants les plus charismatiques et électriques à avoir jamais pénétré dans l’Octogone.

Si vous n’avez jamais vu l’un ou l’autre faire son truc en personne, vous avez vraiment raté une expérience spéciale. Pendant un certain temps, St-Pierre était le roi du Canada et a attiré une foule massive de partisans partout où il a combattu, explosant à chaque démontage et sautant à chaque frappe au sol. Pendant ce temps, Silva était un showman du plus haut niveau, jouant avec ses adversaires comme s’ils étaient des enfants avant de finir par bonheur avec des combinaisons éblouissantes de vitesse, de puissance et de précision.

Tout aussi convaincant que leurs compétences était la façon dont ils les auraient utilisés les uns contre les autres. Oddsmakers a fait de Silva un léger favori dans les lignes de paris lancées pendant cette période, principalement en raison de la disparité de taille entre les deux hommes. Silva était long et puissant, et pour que St-Pierre puisse entrer à l’intérieur pour un démontage, il aurait dû naviguer sur une étendue de territoire perfide où les poings et les genoux de Silva auraient pu l’atteindre avant que St-Pierre ne soit arrivé. Pour Silva, une grève précise signifiait souvent la fin ou le début de la fin, et compte tenu de l’aversion au risque de GSP dans ses derniers jours, il aurait été fascinant de voir comment cela se passait.

Silva était un combattant offensif incroyablement doué, et GSP était peut-être le meilleur combattant défensif de son époque. Une grande partie de cela reposait sur la menace de son retrait. C’était une arme si puissante qu’elle gèlerait souvent des combattants qui étaient tellement hyper concentrés sur sa défense qu’ils devenaient paralysés offensivement.

Malgré tous leurs efforts, la plupart des combattants se sont finalement retrouvés sur le dos contre St-Pierre, mais même ici, le combat serait resté intéressant. Comme Chael Sonnen peut en témoigner, Silva est resté une menace majeure sur son dos, même dans les derniers instants d’un combat. Ainsi, nous ne pouvions pas supposer que le jeu au sol grouillant de GSP serait une chose sûre.

Il y a tellement d’éléments qui auraient été fascinants à regarder. Silva pourrait-il submerger St-Pierre au corps à corps comme il l’avait fait pour tant d’autres? Comment GSP aurait-il ajusté son infraction dans un déficit de portée avec une utilisation limitée de son jab de marque? Silva pourrait-il entrer dans la matrice contre l’un des grands de tous les temps du sport se tenant en face de lui? Le plan de jeu soigneusement créé par GSP ou le génie d’improvisation de Silva l’emporterait-il?

Hélas, nous ne le saurons jamais. Pour toujours, ce sera une hypothèse pour les âges, tout comme les hommes à l’intérieur. Silva et St-Pierre seront à jamais parmi les meilleurs à le faire, et le sport réprimera à jamais l’incapacité de les mettre dans la cage les uns contre les autres, même si leurs premiers couraient en parallèle.

RONDA ROUSEY contre CRIS CYBORG

Lee: Ni Ronda Rousey ni Cris Cyborg n’avaient à peu près l’excellence durable dans l’UFC comme Georges St-Pierre ou Anderson Silva, mais à son apogée, un combat de rêve entre les deux était aussi chaud que dans l’histoire du MMA et Cyborg n’était même pas dans l’UFC jusqu’à ce que Rousey ait un pied devant la porte.

Pour vous rappeler où tout a commencé, vous devez revenir aux jours de halcyon de Strikeforce quand un combat d’août 2009 entre Cyborg et Gina Carano a propulsé le MMA féminin dans le courant dominant. Carano était une star en herbe à part entière, une personnalité vibrante qui allait plus tard se faire un nom à Hollywood, tandis que Cyborg avait déjà développé la réputation d’une berserker à peine quatre ans dans sa carrière professionnelle. Sur les talons de Cyborg, il y avait une plume montante nommée Ronda Rousey.

Rousey, médaillée de bronze en judo aux Jeux olympiques de 2008, a complètement désintégré ses quatre premiers adversaires MMA – qui continueront tous à avoir une carrière respectable – y compris la future championne des Bellators Julia Budd. Aucun d’eux n’a duré plus de 50 secondes avec Rousey.

Cyborg contre Rousey. Inévitable, non? Pas exactement.

Plutôt que de continuer à 145, Rousey est tombé au poids coq pour un combat pour le titre avec Miesha Tate. Il était difficile de contester cette décision alors que Rousey a remporté une autre soumission au premier tour et le premier championnat de sa carrière. Elle a ensuite remporté ses sept prochains combats pour le titre, dont six d’affilée à l’UFC.

Quant à Cyborg, un test de dépistage de drogue échoué en 2011 lui a coûté la ceinture Strikeforce et a pratiquement tué toute idée que Rousey envisagerait de revenir au poids plume pour lui faire face. Cyborg a rebondi avec une autre course de championnat à l’Invicta FC, mais ironiquement, plus ils ont réussi, moins ils ont de chances de se croiser étant donné que la renommée de Rousey grandit à chaque défense de son titre de 135 livres et Cyborg n’avait aucune raison de égaliser signer avec l’UFC car ils n’avaient pas de division poids plume pour qu’elle puisse participer.

Et pourtant, les deux ont continué à se sniper à travers les médias, avec Rousey osant Cyborg pour perdre 10 livres supplémentaires et la rencontrer au poids coq, et le camp de Cyborg se demandant pourquoi l’ancien prospect de 145 livres n’était pas disposé à revenir pour un combat unique. Il convient de noter que Rousey était l’un des combattants les mieux payés au monde à l’époque et n’avait aucune raison d’accommoder tout adversaire, en particulier celui qu’elle méprisait ouvertement.

C’est cette animosité qui aurait fait de cette confrontation un truc de légendes. Cyborg, la force imparable qui finirait par compiler une séquence de 20 victoires consécutives avec peu de ses adversaires semblant appartenir à la même cage qu’elle; Rousey, l’objet immobile qui a dominé la compétition chevronnée comme aucune femme avant elle, même Cyborg elle-même. Avant la montée d’Amanda Nunes, Rousey et Cyborg faisaient partie du top 3 de tous les temps en ce qui concerne les WMMA GOAT (merci à Megumi Fujii).

Ce n’était en aucun cas de sa faute, mais le niveau de compétition de Cyborg était toujours remis en question. Même Rousey a été victime de son propre succès, car ses licenciements rapides comme Cat Zingano et Sara McMann les ont amenés à être étiquetés rétroactivement comme des challengers indignes. Ces deux-là se seraient complétés.

Qui aurait gagné? Il est difficile de parier contre Cyborg, physiquement l’un des poids plume les plus solides de l’histoire du MMA et un excellent grappler également. La pensée de Rousey la camionnant comme elle en avait tant d’autres est insondable. Mais Rousey a fait carrière en prouvant que les gens avaient tort et à son apogée était la définition d’un batteur mondial. Aurait-elle pu être celle qui a interrompu la séquence légendaire de Cyborg?

Ce qui fait vraiment mal à ce sujet, c’est l’effort tardif – pourrait-on dire, sans enthousiasme – pour que ce combat se produise en 2016 alors que Cyborg entrait dans l’UFC et que Rousey en sortait. Les deux premières apparitions de Cyborg dans l’octogone étaient de 140 livres, un test absurde pour voir si elle pouvait raisonnablement réduire le poids coq (spoiler: elle ne pouvait pas). Les entremetteurs faisaient ce qu’ils pouvaient pour mettre les engrenages en mouvement pour Cyborg contre Rousey même si ces engrenages grinçaient bruyamment dans la futilité.

Cela n’avait pas d’importance. Rousey a perdu une partie de sa mystique après avoir été assommée par Holly Holm, puis s’est dirigée vers les pâturages plus verts de la WWE après que sa tentative de retour ait été brutalement étouffée par Nunes. Cyborg a finalement régné en tant que champion poids plume de l’UFC avant de tomber elle aussi à Nunes. Tous les restes d’un affrontement Cyborg-Rousey sont de la poussière dans le vent maintenant.

Il y a toujours un plan extérieur selon lequel la WWE réserve un angle pour que les deux travaillent ensemble un jour ou que le match soit zombifié pour une prise d’argent rapide à la Chuck-Tito III. Pour les fans de combat, l’un ou l’autre résultat serait probablement plus exaspérant qu’autre chose, surtout par rapport à ce que nous aurions pu avoir: deux combattants uniques et doués avec une véritable aversion l’un pour l’autre réglant leur score dans la cage.

