"The Korean Zombie" amorce Frankie Edgar et appelle au tir au titre

Chan Sung Jung s'est peut-être imposé comme le concurrent n ° 1 des poids plumes de l'UFC.

Devant une foule locale à l'UFC sur ESPN + 23 à Busan, en Corée du Sud, "The Korean Zombie" a battu l'ancien champion des poids légers de l'UFC Frankie Edgar, le faisant sortir à la marque 3:18 de la première manche de leur combat en tête d'affiche.

En sortant de leurs chansons de débrayage, Jung (16-5 MMA, 6-2 UFC) a été acclamé par des acclamations alors qu'il sortait vers la chanson à succès de The Cranberries "Zombie" et Edgar (23-8-1 MMA, 17- 8-1 UFC) a sprinté vers l'octogone peu de temps après, alors que les deux étaient prêts à se battre.

Les deux cherchant à établir un rythme rapide tôt, Edgar est sorti en lançant un coup de pied dur, tandis que Jung était heureux de sortir son coup gauche, en attendant de décrocher le gros contre-coup. Edgar a ensuite tenté de mélanger les choses en allant pour un démontage mais a été facilement bourré par Jung.

Pour en revenir au coup de pied dans la jambe, Edgar a été contré par un gauche de Jung, qui l'a vacillé et a été le début de la fin pour le très difficile Edgar, qui a essayé de s'accrocher mais a été confronté à une vague de grèves de Jung .

Avec une précision et une précision extrêmes, Jung n'a jamais donné à Edgar une chance de récupérer, jetant tout sauf l'évier de la cuisine, alors qu'Edgar tentait de s'accrocher pour la vie. Un Edgar ensanglanté a réussi à se remettre sur ses pieds, mais il a rencontré un autre comptoir et une combinaison qui l'ont assis, suivi d'un barrage de coups de poing.

À ce moment-là, l'arbitre Marc Goddard a décidé qu'il en avait assez vu.

C'était une autre finition de première ronde pour Jung, qui a ensuite appelé le nouveau champion des poids plumes UFC Alexander Volkanovski pour un titre.

Les résultats UFC les plus récents sur ESPN + 23 incluent:

Chan Sung Jung bat. Frankie Edgar via TKO (coups de poing) – Tour 1, 3:18

Volkan Oezdemir bat. Aleksandar Rakic ​​par décision partagée (28-29, 29-28, 29-28)

Charles Jourdain bat. Dooho Choi via TKO (coups de poing) – Tour 2, 4:32

Da Un Jung bat. Mike Rodriguez par KO (coups de poing) – Tour 1, 1:04

Défi Jun Yong Park. Marc-André Barriault par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Kyung Ho Kang bat. Liu Pingyuan par décision partagée (28-29, 29-28, 30-27)

Ciryl Gane bat. Tanner Boser via décision unanime (30-26, 30-26, 30-26)

Seungwoo Choi def. Suman Mokhtarian par décision unanime (29-26, 29-26, 29-25)

Omar Morales bat. Dong Hyun Ma par décision unanime (30-27, 30-26, 29-28)

Alexandre Pantoja bat. Matt Schnell via KO (coups de poing) – Tour 1, 4:17

Raoni Barcelos bat. Dit Nurmagomedov par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Amanda Lemos bat. Miranda Granger via la soumission technique (starter arrière nu) – Round 1, 3:43

Heili Alateng bat. Ryan Benoit via décision partagée (28-29, 29-28, 29-28)

