“The Korean Zombie” et “T-City” ont une impasse à l’UFC 248

Chan Sung Jung, mieux connu sous le nom de «The Korean Zombie», Il était l’un des invités à UCF 248, le coréen a assisté avec le musicien Jay park, qui a également servi d’interprète dans une interview que le combattant avait pour ESPN, dans cette interview, Park a traduit qu’Ortega esquivait les combats avec Jung, ce qui a causé «T-City», qui a également été invité à l’UFC 248, réclamerait le musicien lorsque le zombie coréen se leva de son siège pour aller aux toilettes.

«Hier soir, vous étiez assis à 10 mètres de Jay Park et moi. Il ne s’est rien passé pendant 2 heures, j’ai donc pensé que tout allait bien. Mais vous avez attaqué Jay Park pendant que j’allais aux toilettes. Jay n’est pas un combattant professionnel, c’est un musicien. Vous avez giflé un civil qui a simplement aidé à traduire. Pire encore, vous vous êtes assis là en attendant que je parte attaquer Jay Park. Ce n’était pas un combat comme le ferait un vrai homme. Ce que vous avez fait est le même que si un adulte frappe un enfant. Tu aurais dû m’attaquer. Si tel était le cas, cela ne m’aurait pas dérangé. Vous êtes un lâche pour avoir giflé un musicien qui n’est pas un combattant. Si vous avez prévu de vous battre avec moi et d’utiliser mon nom parce que les gens ne se souviennent plus du vôtre, alors je vous félicite, cela a fonctionné. Je vais te battre, je vais te mettre KO et ton putain de visage va être sanglant. Maintenant, ton putain de visage reste dans mon esprit et je vais te déchirer dans la cage, j’espère que tu ne manqueras plus de moi.