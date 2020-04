The Rock envoie un message aux combattants de l’UFC qui sont isolés

Le rocher dans l’UFC 244

L’ancien combattant de WWE et étoile de Hollywood Dwayne “The Rock” Johnson envoyé un message à l’UFC et à ses combattants pendant la période d’isolement des coronavirus.

L’organisation a dû interrompre son programme à la demande des cadres supérieurs de Disney y ESPN. Pour le moment, on ne sait pas quand les événements reviendront, mais Dana White, le président de UFC travaille dans la construction de Fight Island où vous tiendrez des événements.

Alors qu’ils traversent cette phase difficile, Le rocher fait preuve d’empathie et d’appréciation envers les combattants de MMA, car il attend également son retour lors d’une récente séance de questions et réponses à Instagram.

“Pour tous les combattants de l’UFC, du MMA et du monde entier, en particulier l’UFC parce que je les ai vraiment suivis de près, Dana White et moi sommes de très bons amis, je pense que vous ne pouvez pas vous battre “ Johnson déclaré. “Mais très bientôt, il y a un côté positif à cela”.

“Peut-être que c’est leur entraînement, c’est peut-être leur capacité mentale qu’ils peuvent développer en ce moment, car ils ne sont pas autorisés à entrer dans la cage car ils sont isolés, mais il y a quelque chose de positif dans tout cela et j’espère que vous le trouverez.” Parce qu’à leur retour, à la vitesse de leur retour, j’espère voir des combats explosifs à leur retour et j’ai hâte. Dès que je pourrai être là, je serai à côté de la cage. “.

“The Rock” a également commenté Francis Ngannou après cela, il écrira que c’est une inspiration pour lui et a offert à l’ancien champion de WWE l’occasion de s’entraîner ensemble. Johnson le temps de louer Ngannou.

“Francis Ngannou, laissez-moi vous dire quelque chose, frère, vous n’êtes pas prêt pour moi”, je plaisante Johnson. «Je respecte et aime beaucoup ce garçon. Il est l’un des principaux poids lourds MMA au monde, cet homme est une bête dominante. J’ai hâte de te revoir combattre “conclu Le rocher.