The Rock envoie un message positif à Francis Ngannou, collègues combattants de l’UFC

Dwayne Johnson, comme le reste d’entre nous, est ravi de voir l’UFC revenir à l’action une fois que la courbe COVID-19 s’est aplatie.

«The Rock» a organisé dimanche une séance de questions / réponses sur Instagram et a répondu aux questions de sa légion de fans. L’un d’eux était le poids lourd de l’UFC Francis Ngannou, qui devait affronter Jairzinho Rozenstruik samedi lors de l’événement UFC 249 avant son report.

“The Predator” a déclaré à Johnson qu’il était “une inspiration” et a invité l’ancien champion de la WWE à le rejoindre pour un futur entraînement. Ngannou a partagé ce clip via son compte Twitter.

“Francis Ngannou, laissez-moi vous dire quelque chose, frère – vous n’êtes pas prêt pour moi”, a plaisanté Johnson. «Je respecte et aime tellement ce gars. Il est l’un des meilleurs poids lourds du MMA et du monde, et il est la bête dominante d’un homme. J’ai hâte de le voir se battre à nouveau. “

Johnson est un grand fan et supporter de l’UFC depuis longtemps. En novembre, la star de l’action a joué un rôle important dans l’événement principal de l’UFC 244 entre Jorge Masvidal et Nate Diaz, enroulant le tout nouveau «titre BMF» autour de la taille de Jorge «Gamebred» Masvidal après sa victoire.

Lors du chat de dimanche, Johnson a révélé qu’il était fan de l’ancien challenger du titre des poids lourds de l’UFC.

“J’ai suivi votre carrière, Francis, alors merci d’avoir dit cela, d’avoir dit que j’étais votre inspiration”, a-t-il déclaré. «Je ne te souhaite que le meilleur. J’entends des choses vraiment cool à propos de vous, et j’ai hâte de vous voir et de vous revoir vous battre. »

Au cours de la semaine de combat de l’UFC 244, Johnson a également révélé que, avec sa société Seven Bucks Productions, il créerait un biopic basé sur la vie du pionnier du MMA, Mark Kerr. Johnson jouera également dans le film en tant que Kerr; la date de production et de sortie du film est inconnue.

Johnson, qui a eu ses propres difficultés dans la vie avant de devenir l’une des plus grandes stars de la lutte et du cinéma, peut sympathiser avec les combattants laissés pour compte par le coronavirus. Une fois que les choses se sont calmées, il est ravi de voir l’action se dérouler à nouveau.

«À tous les combattants de l’UFC, du MMA et du monde entier – en particulier à l’UFC parce que je les ai vraiment suivis de près, Dana White et moi sommes de très bons amis – je pense que vous ne pouvez pas vous battre, les gars» A déclaré Johnson. “Mais assez tôt, il y a une doublure argentée là-dedans.

“Peut-être que c’est votre entraînement, c’est peut-être votre capacité mentale que vous pouvez développer en ce moment car vous n’êtes pas autorisés dans la cage car vous avez été fermé, mais il y a une doublure argentée dans tout cela et j’espère que vous les gars trouve le. Parce que quand vous revenez, la vitesse à laquelle vous revenez, je m’attends à voir des combats de dynamite quand vous reviendrez dans la cage et je ne peux pas attendre. Au moment où je pourrai être là, je serai là côté cage. “