«The Ultimate Fighter», un ancien de Tyler Diamond signe avec PFL

Tyler Diamond est le plus récent ajout à la liste PFL.

Le poids plume de l’équipe Alpha Male a annoncé via Instagram mardi soir qu’avant que PFL ne débranche toute la saison 2020, il avait signé avec la promotion en mars.

«J’ai signé avec une promotion début mars, mais je n’ai jamais pu l’annoncer à cause du coronavirus. Je suis super content de dire que j’ai signé avec @pflmma. Malheureusement à cause de COVID-19, ils ont dû reculer cette saison pour commencer le printemps prochain. Aussi décourageant que cela puisse être, je suis heureux d’être avec une promotion de premier ordre qui reconnaît mon talent et le style de combat passionnant que j’apporte à la table. Je vais utiliser ce temps pour élargir les opportunités et continuer à aller mieux. “