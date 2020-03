The Weekly Grind: Anthony Pettis fait des farces à ses enfants, Belal Muhammad anime une interprétation de “Deal or No Deal”

Instagram: @ShowtimePettis

Qu’est-ce qui rend les combattants professionnels si faciles à comprendre? À première vue, probablement rien. Mais enlevez les gants, les SIG et les hématomes exorbités, et ils ne sont en fait pas si différents des autres.

Ces messages prouvent que même les combattants les plus durs ne sont qu’humains après tout. Voici la dernière édition de «The Weekly Grind».

Demain 15 h ct rejoignez-moi sur Instagram en direct pour avoir une chance de gagner de l’argent ne tardez pas à en parler à vos amis

Mec je ne sais pas comment il a trouvé un vhs si rapide lol pic.twitter.com/VirYN22Qkr

Just Rolling RV’s. Donc, si vous voyez un gréement chaud et Layin sur le klaxon (Danger aime le klaxon), tirez calmement sur la voie de droite @dangeranddad

A quarentena está sendo, treino e descanso! Então já que treinamos, bora descansar ✌

Mes peuples. Équipage énergétique X 100. Poteau pesant dans le bonheur. Autant de temps pour regarder en arrière et apprécier ce que nous avons accompli jusqu’à présent cette année et toutes nos expériences. #WARTRIBE #BACKSOON #REALEST Dieu merci pour le temps de face. . . . Si vous vous ennuyez, consultez mes vlogs Fightweek sur ma TV Instagram. @lifelikemedia @ bellator.europe @bellatormma

#TBT Qui d’autre FaceTimes avec ses animaux?!

Notre héros! Bon patron pour applaudir tous les travailleurs du NHS alors! Les charges se sont avérées! Merci pour votre service @nhsmillion @liverpoolhospitals

Flashback sur 2011 enseignant l’anglais à Berlitz au Japon. Mon élève était en retard, alors pendant que j’attendais, j’ai dessiné des images au tableau pour aider avec notre prochaine leçon. Il a fini par choisir l’option A. Quel ennui!ベ ル リ ッ ツ の 英 会話 の レ ッ ス ン の た め に こ の 絵 を 書 い た。 笑笑 生 徒 さ ん A を 選 ん だ。 つ ま ら な い ね

Le travail d’équipe est à l’origine d’un travail de rêves. Je sais qu’être à l’intérieur peut rendre fou comme vouloir casser votre manette. Continuons le bon combat. Restez à la maison, soyez en sécurité.

Restez sur la longueur de vos vagues pendant ces temps fous, grandissez et sortez mieux de l’adversité du monde entier. Ne tombez pas sur les longueurs d’ondes dans lesquelles vous vous trouvez, montez sur celle sur laquelle vous voulez être. Restez en bonne santé, restez en sécurité et soyez toujours reconnaissant

Ça fait fondre mon putain de coeur …. Lula a presque 11 mois !! Ok, s’il te plaît, ralentis. Je vous remercie. #lulabean #daddysgirl #beanhead #mybabygirl #thankful #family

Mieux vaut regarder dans les deux sens avant de me croiser.

Obtenir quelques tours de terrain et de livres pour mon prochain combat

Légende cette #Aujourd’huiRandonnée

Chillin au milieu de nulle part ❤️ #mountains #peaceandquiet

J’ai attrapé un conducteur ivre aujourd’hui. Neuf points et une amende.

Ma petite histoire de bougie pic.twitter.com/iOD8kdXsOY

Vos actions d’aujourd’hui pourraient mettre votre famille en difficulté demain, restez en sécurité !!

Le soleil est de retour ☀️ il faisait beau aujourd’hui # randonnée # joie de vivre # paix #belle #pack #californie #norcal #appréciez quelque chose que vous avez #ufc #santé # mode de vie #fit #hikecalifornia #germanshepherd #siberianhusky #dogstagram #cardiopartners

L’exercice d’aujourd’hui est un peu plus difficile, alors soyez prudent lorsque vous essayez. Ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte de vous montrer quelques exercices un peu plus faciles dans les prochains jours, mais aussi plus durs aussi, alors attention! L’exercice d’aujourd’hui est un peu plus difficile à réaliser donc soyez prudents en l’essayant. Ne vous inquiétez pas, je vais vous proposer plus de choses faciles au cours des prochains jours… Mais aussi certains qui seront encore plus dures donc, soyez prêts! 5 X 30sec Utilisez le mur si nécessaire. Essayez de rester aussi droit que possible et maintenez la position pendant 30 secondes. Taguez-moi et #TrainHomeWithGSP lorsque vous partagez vos vidéos! 5 X 30sec Appuyez-vous contre le mur au besoin. Essayez de rester le plus droit possible et tenez la position pendant 30 secondes. Taguez-moi & #TrainHomeWithGSP quand vous partagez vos vidéos! La musique de @koba_lad a aidé pour mon équilibre

«Extra⚾️Innings» -CSO- B # Sharp # # LyteWork

С пяти лет я бегаю на эту горку, столько времени прошло, практически вся жизнь – J’ai passé toute ma vie à courir cette colline depuis que j’ai 5 ans. #StayReadyStayFocus #lightweightChampion #andStill # ufc249? #ufc #mma #

Rappelez-vous les choses pour lesquelles vous vous battez Les amoureux, les amis, les familles et les personnes qui ne peuvent pas s’aider eux-mêmes … et même vous-même ce sont les choses qui valent la peine de se battre pour #staysafe #stayclean #bekind @makeawishsnv

Les verrous se déroulent bien ‍♀️

Joyeux anniversaire bébé! #CoachAdam #ChefAdam #RefAdam #BaeAdam

Arny? # day10 #ootd

Fue la primera vez que me toca compartir un poco de mi historia con estos niños, junto con @thejameskrause no la pasamos muy bien y amaría repetirlo, nunca sabes cuando el mensaje le puede llegar a la persona correcta ⭐⭐⭐ !!!

Du temps en famille, en prenant soin de et en jouant avec tous mes enfants lol oui, @romanhamed étant l’un d’eux lol #FamilyTime #PlayTime #quarantineandchill #Pool #Tag #ImTired We Can, We Will, Together, We Are, #TeamShorty

Aaaaaaa! Quel gâchis Le bon désordre @joannastyleig #goodproblems #goodproblemtohave #shoes #kicks #sneakers #sneakerhead #joannastyleIG #cleaning

@joynerlucas a tué le joint @willsmith !!!

今天 天气 不错 C’est une belle journée aujourd’hui # mma # wmma # ufc # mmatraining #mmagirls #mmafights #mmafighters #mmaworld #ufcfights #ufcfighter #ufcfightpass @suckerpunchent @pedrojordaobjj @john_yodpetch @rubenpayanjai5s45 @

“Nous sommes peut-être tous venus sur des navires différents, mais nous sommes dans le même bateau maintenant.” MLK ❤️

Même mes chevaux sont inquiets d’être mis en quarantaine à la maison !! (que Champagne fait “Dangers Champ” est à peu près 2 maintenant et il est temps de commencer à le former pour Danger!). . . De superbes photos comme d’habitude @rodrigosnaps

Près de 10000 pieds dans le ciel #letsgethigh #bestair #bestviews #naturetherapy

#TBT Quand nous pouvions voyager sans soucis (ici avec la connexion russe. @ Aliabdelaziz000 @rizvan_magomedov @all_is_good_dima #Moscow #Russia #Redsquare #Goodtimes #Goodpeople

Little Jack s’occupe également du défi One Punch Man. @gracieartarmongrange c’est plus difficile de ne pas marcher sur ses pieds qu’il n’y paraît. #nosneakinginthisfamily @sofiamareewhittaker

Veuillez excuser la bouche vulgaire de Johnny @hollywoodcase @littlebrucebruce # covid_19 #lockeddown #wontletmeout #cantkeepmedown

Mon esprit s’entraîne toujours. #stayhome #chinastrong #teamperfect

