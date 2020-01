The Weekly Grind: Belal Muhammad zings Tony Ferguson avec une parodie de formation à voir

Qu’est-ce qui rend les combattants professionnels si faciles à comprendre? À première vue, probablement rien. Mais enlevez les gants, les gi et les hématomes bombés, et ils ne sont en fait pas si différents des autres.

Ces messages prouvent que même les combattants les plus coriaces ne sont qu’humains après tout. Voici la dernière édition de «The Weekly Grind».

Clip exclusif LEAKED du camp d’entraînement de Tony Ferguson pic.twitter.com/TDvmcBBbQL

– Belal Muhammad (@ bullyb170) 10 janvier 2020





KAMARU USMAN (@ usman84kg) le 6 janvier 2020 à 12 h 07 HNP

Un autre jour dans la vie de @felderpaul pic.twitter.com/rbYveFxxds

– Belal Muhammad (@ bullyb170) 7 janvier 2020





Bonne maman d’anniversaire

Anthony Pettis (@showtimepettis) le 10 janvier 2020 à 05h15 PST



Just Danger and Dad @dangeranddad

Donald Cerrone (@cowboycerrone) le 8 janvier 2020 à 14 h 20 HNP



Joyeux 11e anniversaire à mon premier né @francescoedgar, nous t’aimons tellement, gamin! Le monde est à vous, alors allez-y et prenez-le mon fils! @reneeedgar

Frankie Edgar (@frankieedgar) le 10 janvier 2020 à 6h16 PST



#boobyhood

Robert Whittaker (@robwhittakermma) le 9 janvier 2020 à 1h50 PST



Bonjour de Jack @kawfu @rumbletimefrenchies @rumbletimefrenchieswest

Anthony Rumble Johnson (@anthony_rumble) le 11 janvier 2020 à 04h35 PST



Profiter du temps avec mes filles

Alistair Overeem (@alistairovereem) le 8 janvier 2020 à 04:25 PST



#TBT Criez aux vrais dès le premier jour.

Uriah Hall (@uriahhall) le 9 janvier 2020 à 10h48 PST



Obtenez-en une ou hors saison Toujours la saison

Nate Diaz (@ natediaz209) le 9 janvier 2020 à 19:10 PST



Juste au cas où quelqu’un oublierait à quel point Bruce est mignon. #parfait

Emily Whitmire (@ emwhitmire115) le 9 janvier 2020 à 10h14 PST



Félicitations @claressashields pour votre victoire ce soir Et faisant l’histoire comme le boxeur le plus rapide (homme ou femme) à remporter des titres dans trois divisions. Parabéns @claressashields por sua vitória esta noite E fazendo história como o boxeador mais rápido (homem ou mulher) a conquistar títulos em três divisões.

®️Cristiane Justino (@criscyborg) le 10 janvier 2020 à 21:38 PST



Club des champions du monde. Membres seulement. # USOTour2020 #anonymoushotline

Ilima-Lei Macfarlane (@ilimanator) le 9 janvier 2020 à 10h32 PST



J’ai eu une excellente rencontre avec le ministre camerounais des Sports et de l’Éducation physique; M. Narcisse Moelle Kombi concernant le développement et la promotion du MMA et du sport de combat par la Fondation Francis Ngannou.

Francis Ngannou (@francisngannou) le 9 janvier 2020 à 11h15 PST



Primeira segunda feira do ano, momento decisivo para quem tem metas e objectivos para o ano que se inicia, então vamos lá?! iniciar com foco, disciplina e objetivo! Não tem erro! . . #ufc #prvt #prvtgirls #anonovo #novasmetas #novosobjetivos #vamoscomtudo #foco #forca # fé

Jessica Andrade «Bate Estaca» (@jessicammapro) le 6 janvier 2020 à 9h18 PST



Merci pour la photo petit homme! @henry_cejudo • #BendTheKnee #FunkGotNext #UFCBrooklyn # UFC247

Aljamain Sterling (@funkmastermma) le 7 janvier 2020 à 12 h 56 HNP



Petite soeur et ma maman partagent un anniversaire! @jennvega_ Je suis fier de tout ce que vous avez accompli par vous-même et avec Erick. Heureux de vous avoir avec vous pendant toutes ces années! #happybirthday #capricorn #inlaws #throwbackthursday

Jalin Turner (@thetarantulamma) le 9 janvier 2020 à 17h38 PST



Z est prête pour sa soirée pyjama chez Nanny

@ darrentill2 le 11 janvier 2020 à 10h34 PST



«Moar Focus» B # Sharp -CSO-

@TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt) le 11 janvier 2020 à 10h23 PST



Bon anniversaire maman

Sergio Pettis (@sergiopettis) le 10 janvier 2020 à 7h58 PST



Gizmo si frais et si propre

Quinton Jackson (@ rampage4real) le 10 janvier 2020 à 19h46 PST



Joyeux anniversaire à mon amour @joshuagomeznm toujours sexy !!!

Michelle Waterson (@karatehottiemma) le 11 janvier 2020 à 8h26 PST



Une autre merveilleuse nuit avec ma femme @ mrs.oliviamac

Rory "RED KING" Macdonald (@romac_gorilla) le 10 janvier 2020 à 17h08 PST



#FBF À Playa Del Carmen J’aurais aimé y être en ce moment!

Kelvin Gastelum (@kgastelum) le 10 janvier 2020 à 21h00 PST



Oye Irene después de un año tan activo y ahorita que aún tienes pelea ..seguro estás aprovechando para irte de fiesta. ! . . Yo …

Irene Aldana (@ irene.aldana) le 10 janvier 2020 à 21:24 PST



Nous roulons, ne vous inquiétez jamais de l’automne !! Je suppose que c’est juste le cow-boy en nous tous. . . . . @rodrigosnaps

Donald Cerrone (@cowboycerrone) le 9 janvier 2020 à 14h41 PST



Si vous avez besoin d’une minute, prenez une minute … tout le monde est mieux avec vous frais.

Cat Zingano (@alphacatzingano) le 6 janvier 2020 à 15h23 PST



#Thailand Phuket Island

Antonina La Pantera Shevchenko (@antoninapantera) le 7 janvier 2020 à 00h50 PST



⭐️

Irene Aldana (@ irene.aldana) le 6 janvier 2020 à 23h12 PST



Joyeux anniversaire meilleur dans le jeu @jakeshields ✊

nickdiaz209 (@ nickdiaz209) le 9 janvier 2020 à 23h30 PST



Profiter de la nature aujourd’hui à la piscine naturelle de Conchi. • #Conchi #Aruba #Anniversaire

Aljamain Sterling (@funkmastermma) le 9 janvier 2020 à 21:17 PST