The Weekly Grind: Brian Ortega partage un hommage dansant pour l’anniversaire de Selena

Instagram: @briantcity

Qu’est-ce qui rend les combattants professionnels si faciles à comprendre? À première vue, probablement rien. Mais enlevez les gants, les SIG et les hématomes exorbités, et ils ne sont en fait pas si différents des autres.

Ces messages prouvent que même les combattants les plus durs ne sont qu’humains après tout. Voici la dernière édition de «The Weekly Grind.

Voir ce post sur Instagram Joyeux anniversaire Selena … “Tout pour Selena !!” #selena Un message partagé par Brian Ortega (@briantcity) le 16 avril 2020 à 17:32 PDT

Voir ce post sur Instagram MEILLEUR RAPPER DE L’UFC! Je vais BOOM sur le #music #rap #freestyle #beats #musician #writer #rapper #hiphop #lion #chain #vibes #artist Un message partagé par Brian «BOOM» Kelleher (@ brianboom135) le 17 avril 2020 à 13 h 10 HAP

Le retour de Pauly Paul @felderpaul pic.twitter.com/TleEAqufSs – Belal Muhammad (@ bullyb170) 15 avril 2020

Et bien voilà. Profitez du rire et restez en sécurité là-bas. Rien de mal avec un sens de l’humour et un rire à mes dépens. Gracias pic.twitter.com/StB9pwLEfN – Mike Beltran (@RefMikeBeltran) 16 avril 2020

Tant de gratitude pour tout maman. santé, paix et bonheur dans votre vie. Joyeux anniversaire je t’aime!!! Le café me manque ☕️ le matin Feliz Aniversário mãe Gratidão por tudo mainha saúde, paz e felicidade em sua vida te amo !!! Saudade do seu café. pic.twitter.com/j2SbgY4lX2 – Amanda Nunes (@Amanda_Leoa) 17 avril 2020

Oh mec, inscrivez-moi pour ça mon homme !! Et nous pouvons battre @JFlashGordonMMA ensemble! https://t.co/8Cx6r7F6Mu – Paul Felder (@felderpaul) 17 avril 2020

Courez avec Sweet P! pic.twitter.com/qz5UDD60qx – Le Diamant (@DustinPoirier) 17 avril 2020

Voir ce post sur Instagram #TrailerFit Un post partagé par Jessy Jess (@missjessyjess) le 15 avril 2020 à 11:32 PDT

Voir ce post sur Instagram Jamais été plus fier! #gamelife #bornandbred Un post partagé par Robert Whittaker (@robwhittakermma) le 17 avril 2020 à 23h00 PDT

Voir ce post sur Instagram Certains de mes amis sont des travailleurs essentiels et avaient besoin de masques. J’avais des restes qui traînaient donc j’en ai fait, je les ai lavés et je les ai envoyés. J’espère qu’ils ne détestent pas le tissu parce que je les ai juste fabriqués à partir de ce que j’avais. Un post partagé par Holly Holm (@hollyholm) le 18 avr 2020 à 11h50 PDT

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Cynthia Calvillo (@ cynthia.calvillo) le 18 avril 2020 à 13h38 HAP

Voir ce post sur Instagram Nous sommes jammin! #ninjashit #spinninshit #champshit #fortis #fortismma Un post partagé par Uriah Hall (@uriahhall) le 18 avril 2020 à 00h12 PDT

Voir ce post sur Instagram Macie takie miejsca do których chcielibyście wrócić? Spędziłam dwa tygodnie w Kenii i wtedy zakochałam się w Afryce. Czuje wielki niedosyt i marzę żeby jeszcze tam wrócić i zwiedzić inne kraje, zobaczyć na własne oczy Kilimandżaro oraz wschód słońca z balonu nad sawanną Wiem, że to tylko kwestia czasużzzuuzuz #memories #kenia #africa #safari #kk Un post partagé par Karolina Kowalkiewicz Official (@karolinakowalkiewicz) le 18 avril 2020 à 7h10 PDT

Voir ce post sur Instagram Masque sur moi Un post partagé par Rachael Ostovich (@rachaelostovich) le 18 avr 2020 à 7h43 PDT

Voir ce post sur Instagram La personne la plus douce que j’ai jamais rencontrée! Elle ne mérite aucune haine ou négativité. J’ai la chance de connaître cet ange! Merci mon Dieu Merci @Latorygonzalez! Que Dieu vous bénisse, fille! #WCE #AllDay #EveryDamnDay So Damn BEAUTIFUL !!! Si vous détestez lire les chaussettes! Un post partagé par Platinum Mike Perry (@platinummikeperry) le 15 avril 2020 à 12:14 pm PDT

Voir ce post sur Instagram Notre petite fille. Je t’aime plus que tu ne le sauras jamais…. Un post partagé par Nina Nunes (@ninaansaroff) le 16 avr 2020 à 17h09 PDT

Voir ce post sur Instagram Je suis trop lisse !!! En dehors de ce bit à l’arrière Un post partagé par Mikebisping (@mikebisping) le 16 avr 2020 à 11h44 PDT

Voir ce post sur Instagram 自己 锻炼 保持 健康 做 强大 的 自己 Continuez à faire de l’exercice, restez en bonne santé et soyez une version forte de vous-même # mmawmma # ufc # mmagirls #mmaworkout #mmaworld #mmafights #ufcfights #ufcfighter #ufcfightpass #ufcfighters @suckerpunchent @rubenpayanja_jjpj secretofathleticism @ cai8005457 Un post partagé par Weili Zhang 张伟丽 (@zhangweilimma) le 16 avril 2020 à 7h06 PDT

Voir ce post sur Instagram . Czasami wyglądamy jak bliźniaczki ‍♀️ zwłaszcza, gdy noszymy te same koszulki Czy są tu jakieś bliźniaki? ‍♀️ ‍♀️. Parfois, nous ressemblons à des jumeaux, surtout lorsque nous portons les mêmes T-shirts. Des jumeaux ici? #twin #twins #twinsisters #jedrzejczykfamily #family #familylove # bliźniaczki #blizniaczki Un post partagé par Joanna Jedrzejczyk (@joannajedrzejczyk) le 13 avril 2020 à 10h25 PDT

Voir ce post sur Instagram Que la quarantaine soit comme … @raquel_pennington #TikTok #No #Rocnado Un post partagé par Tecia Torres (@teciatorres) le 13 avril 2020 à 13h45 PDT

Voir ce post sur Instagram Saudades do meu amor. Mon amour me manque . #love #quarantine #longe #do #amor #amor #paz Un post partagé par Johnny Walker (@johnnywalker) le 13 avril 2020 à 16h14 PDT

Voir ce post sur Instagram Juste une belle journée dans le parc. ‍☠️ Un post partagé par Roxanne Modafferi (@roxyfighter) le 15 avril 2020 à 10h54 PDT

Voir ce post sur Instagram Hier sur l’échelle … nous allons simplement dire qu’il était logique pour moi de lancer une course supplémentaire aujourd’hui Un post partagé par Cat Zingano (@alphacatzingano) le 14 avr 2020 à 18h29 PDT

Voir ce post sur Instagram Caracas cheguei aos 45 anos, uma idade muito especial !!! Já vivi e pude ver muitas coisas, aprendi muito sobre quem eu sou, vivenciei inúmeras situações boas e ruins, aventuras incríveis e sei que DEUS irá permitir viver muitas novas aventuras !!! Sou Grato … Muito grato por cada lição, cada momento que vivi até aqui !!! Me sinto pronto para continuar nessa estrada; com 45 anos começo uma nova página de um novo ciclo e se colocar no papel é muita estrada percorrida já kkkkkkkkkk …. Caramba cada momento inesperado, cada emoção cada lágrima, cada sorriso, cada dor e tudo isso me dar forç eç forças moi tornar o homem que sou hoje! Sorrindo e feliz mesmo nos dias mais sombrios, mesmo nos momentos mais difíceis, busquei forças para seguir firme nessa longa estrada que é a vida e por este motivo agradeço a DEUS por ser meu farol farin nasites escuras, meu verdadeiros amigos, minha família ea todos que sempre estiveram do meu lado, OBRIGADO !!! Recebi muitas mensagens de felicidades, MUITO OBRIGADO A TODOS, é muito legal saber que existem pessoas que gostam da gente de verdade. Sempre achei a data de aniversário uma coisa meio solitária, uma reflexão interna e um momento de conversa com você mesmo, tipo se olhar no espelho e falar tudo pra você mesmo: «Cara se liga no papo que vou te dar negrão, tem gente que gosta de você, tem gente que não gosta; les algums tem que te acham metido e cheio de querer e tem gente que te admira e por aí vai; então é o seguinte … Tu podes até ser muito do que você ouve de bom e de ruim, mas a verdade é que tu é foda !!! Sou teu fã e parabéns por você ser esse cara fera e quem não gosta tem que aceitar que tu é um fato e para falar bem a real, não faz diferença essas pessoas meu velho, pq no fim é tudo entre VOCÊ e DEUS que te deu 45 anos de vida irmão, então … Parabéns para você e muito obrigado por existir, TU É FODA !!! ” Un post partagé par Anderson “The Spider” Silva (@spiderandersonsilva) le 14 avr 2020 à 14h36 PDT

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Alexander Gustafsson (@alexthemauler) le 15 avril 2020 à 2h04 PDT

Voir ce post sur Instagram J’ai eu ma première expérience avec Zoom aujourd’hui en donnant à Eli une leçon de Jiujitsu! Merci @danielagmorgan de m’avoir montré comment l’utiliser !! ❤️ Nous avons tous les deux triangles nos ours et genoux sur le ventre nous avons brassé nos oreillers. #kids #fun #bjj Un post partagé par Roxanne Modafferi (@roxyfighter) le 15 avril 2020 à 19h02 PDT

Voir ce post sur Instagram ⏳ Un post partagé par Francis Ngannou (@francisngannou) le 14 avr 2020 à 17h23 PDT

Voir ce post sur Instagram Qu’est-ce qui vous manque le plus dans cette quarantaine ?? O que mais você sente falta nesta quarentena? #teamcg Un post partagé par Claudinha Gadelha (@claudiagadelha) le 15 avril 2020 à 7h21 PDT

Voir ce post sur Instagram # humeur parce que je manque vraiment la plage en ce moment ☹️ Je pourrais vraiment aller pour un bol ahi poké épicé avec un grand sac de croustilles de crevettes et un thé vert Arizona tout en se relaxant sur le sable, en regardant le coucher du soleil C’est probablement la première chose Je vais faire après cette quarantaine! Et vous les gars? Quelle est la première chose que tu veux faire après que la vie soit revenue à la normale? Un post partagé par Angela Lee Pucci (@angelaleemma) le 14 avr 2020 à 22h37 PDT

Voir ce post sur Instagram ..parce que mon amour pour toi est plus élevé que les mots Un post partagé par Alexa Grasso (@alexa_grasso) le 14 avril 2020 à 16h09 PDT

Voir ce post sur Instagram Quarantaine selfie #quarantine #stayhome #quarantinelife #redlikeaboss #quietstorm Un post partagé par Randa “Quiet Storm” Markos (@randamarkos) le 15 avril 2020 à 20h08 PDT

Voir ce post sur Instagram Avant la quarantaine @wwegraves arrêté par @browsey_acres pour une visite! Consultez le lien dans ma biographie pour venir! Un post partagé par Ronda Rousey (@rondarousey) le 16 avr 2020 à 12h28 PDT

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par N I C C O R A E (@nrmontano) le 16 avr 2020 à 00h38 PDT

Voir ce post sur Instagram Aujourd’hui, nous postons pour être à Vegas déjà Corona a changé tous les plans, je souhaite savoir quelle est la prochaine étape? Сегодня мы уже должны были быть в Вегасе. Корона все планы поменяла Что нас ждёт дальше? @daryamorrealephotography Un post partagé par Yana “Foxy” Kunitskaya (@yanamma) le 16 avril 2020 à 5h26 PDT

Voir ce post sur Instagram Je jure que ma famille est normale. hahaha cheeeeehoooooo @drinkwest quand tu dois la jambe tu dois la jambe @kilrgram @ jo.sf #mypoorniece #lookingatherdad #biglogan #lillogan Un post partagé par Tai ‘BamBam’ Tuivasa | ALE (@bambamtuivasa) le 16 avr.2020 à 03h02 PDT

Voir ce post sur Instagram Tête haute. Reste fort. Sois positif. Rien n’est éternel. Ce temps passera, utilisez-le pour faire quelque chose de grand. Je garde mon corps en forme, je lis, j’étudie, je dors, je grandis comme combattant et comme personne. Marquez votre amour, un ami ou un membre de la famille qui vous aide à devenir meilleur grâce à cette quarantaine et dites-lui combien vous vous sentez reconnaissant de l’avoir dans votre vie. Levante a cabeça. Mantenha-se forte. Seja positivo. Nada dura para sempre. Esse período vai passar, use-o para fazer algo produtivo. Estou mantendo meu corpo em forma, lendo, estudando, dormindo, crescendo como atleta e pessoa. Marque o seu amor, um amigo ou membro da família that está te ajudando a ser melhor nesta quarentena e diga-lhe como você é grato por eles. #teamcg #tbt #positive #mentalstrength #claudiagadelha Un post partagé par Claudinha Gadelha (@claudiagadelha) le 16 avr 2020 à 8h04 PDT

Voir ce post sur Instagram Cette quarantaine rend tout le monde fou. . Pour moi, c’est une chance de rattraper son retard. Ma vie est en suspens depuis un an maintenant. Je commence enfin à sentir que mon genou est à nouveau un genou. . J’attends toujours avec impatience ce qui nous attend en 2020 Un post partagé par Felice Herrig (@feliceherrig) le 16 avril 2020 à 9h44 PDT

Voir ce post sur Instagram #dailymiles #jeudi #californie #norcal #healthylifestyle #ilovemylife #goodvibesonly #germanshepherd #dogstagram #beautiful #bigboned Un post partagé par Aspen Ladd (@aspenladd) le 16 avr 2020 à 15h19 PDT

Voir ce post sur Instagram Quand tout le monde est en quarantaine, mais Dana dit de rester prêt à se battre sur une île inconnue à un moment donné le mois prochain. #FatnessLeavingMyBody #Fightisland #UFCKumite #BitchFuckingSeason? Un post partagé par Angela “Overkill” Hill (@angieoverkill) le 17 avril 2020 à 8h52 PDT

Voir ce post sur Instagram #BoredInTheHouse @raquel_pennington @ rosevasquez5 Un post partagé par Tecia Torres (@teciatorres) le 16 avr 2020 à 21:13 PDT

Voir ce post sur Instagram Joyeux anniversaire à ma belle-mère et à ma rivale dominos. Meilleurs voeux, santé et bonheur! Maeahhhhhh. Un post partagé par Nina Nunes (@ninaansaroff) le 17 avril 2020 à 8h14 PDT

Voir ce post sur Instagram @Shaq tu n’es pas si lourd que je pensais que c’est probablement pour ça que tu pouvais voler sur le court Un post partagé par Francis Ngannou (@francisngannou) le 17 avril 2020 à 8h51 PDT

Voir ce post sur Instagram Attendez … nous l’avons fait à la dure #KoalaChallenge #Rocnado Direction de Mama @raquel_pennington @ rosevasquez5 Un post partagé par Tecia Torres (@teciatorres) le 16 avr 2020 à 20h31 PDT

Voir ce post sur Instagram #Cheetara Un post partagé par Angela “Overkill” Hill (@angieoverkill) le 15 avril 2020 à 23h58 HAP

Voir ce post sur Instagram Commencé depuis la pataugeoire, maintenant toute mon équipe éclabousse ici ‍♀️❤️ @ bigwoodmma702 #teamwood #nevergiveup #growtogether #alwaysstriveforbetter #storyofthepools #paddlingpoollife #abovegroundpoollife #poolpoollife Un post partagé par Joanne CalderWOOD (@badmofo_jojo) le 16 avr 2020 à 9h28 PDT

Voir ce post sur Instagram Donc, puisque tout cela est nouveau pour nous … portez-vous le masque lorsque vous êtes à l’intérieur de la voiture? . . #whoknows #mask #jessicaeye #quarantine #fightsland #maskon Un post partagé par Jessica Eye (@jessicaevileye) le 15 avril 2020 à 14:57 PDT

Voir ce post sur Instagram @ufcsisters ❤️ @bulletvalentina Un post partagé par Antonina La Pantera Shevchenko (@antoninapantera) le 17 avr 2020 à 10h15 PDT

Voir ce post sur Instagram Qu’est-ce qui éclate #TeamGonzalez! J’ai toujours été super concentré sur ma formation et mon amélioration personnelle … pendant cette quarantaine, je suis heureux d’avoir continué à le faire! Préparez cet entraînement #HIIT pour que #TeamGonzalez puisse travailler avec moi. Vérifiez-le et faites-moi savoir ce que vous en pensez! Allons-y .. #Workout #LetsGetIt #HomeWorkOut #training #HIIT #HIITWorkout #PearlGonzalez #Pearl #TeamGonzalez ❤️ Un post partagé par PEARL GONZALEZ (@pearlgonzalez) le 16 avr 2020 à 10h44 PDT

Voir ce post sur Instagram Retour à marcher dans le ventre du Madison Square Garden, à New York, en prévision de mon combat pour le titre à double poids. 2016. Penser que je le giflerais maintenant est incroyable. Effrayant presque. Mais j’ai besoin d’une coupe de cheveux. Un post partagé par Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) le 16 avril 2020 à 15h31 PDT

Voir ce post sur Instagram Je t’aime LA ❤️ Presque le temps d’un voyage ☀️ Un post partagé par Jessy Jess (@missjessyjess) le 16 avr 2020 à 13h43 PDT

Voir ce post sur Instagram je pense toujours à toi Un post partagé par N I C C O R A E (@nrmontano) le 16 avr 2020 à 20h41 PDT

Voir ce post sur Instagram La seule bonne chose à propos de cette pandémie et du verrouillage de quarantaine qui a suivi au cours du mois dernier a été de passer plus de temps avec ma famille ☺️ Un post partagé par Curtis Blaydes (@ razorblaydes265) le 16 avr 2020 à 16h52 PDT

Voir ce post sur Instagram Mes favoris ❤️ Un post partagé par Jessy Jess (@missjessyjess) le 14 avr 2020 à 10h04 PDT

Voir ce post sur Instagram C’est sauvage! @greenrushmovie maintenant disponible sur demande, UHD, @redbox. Nous avons eu beaucoup de plaisir à y arriver! Donnez-moi un vrai examen des côtelettes d’acteur @touchyfili Un post partagé par Urijah Faber (@urijahfaber) le 14 avr 2020 à 10h02 PDT

Voir ce post sur Instagram J’ai dû m’inscrire à la physiothérapie aujourd’hui. Je continue de progresser et je me renforce chaque jour! #NoExcuses # KillerCub2020 Un post partagé par Cub Swanson (@cubswanson) le 14 avr 2020 à 11h29 PDT

Voir ce post sur Instagram Seguimos focados … @ nutritrainer.aen. . Semana abençoada com boas notícias à todos! Un post partagé par Jennifer Maia (@jennimaiaufc) le 13 avril 2020 à 9h06 PDT

Voir ce post sur Instagram Rester en forme tout en prenant des distances sociales avec mon entraîneur de boxe @rtbchuyg – @rtbchuyg @rawtalentboxing * Nous allons poursuivre le poulet! Un post partagé par Ashlee Evans-Smith (@ashleemma) le 13 avril 2020 à 14h42 HAP

Voir ce post sur Instagram Jouer à un petit jeu appelé “puis-je frapper ma petite amie avec une balle de golf” ️ ️ ️ Un message partagé par Felice Herrig (@feliceherrig) le 13 avril 2020 à 16 h 27 HAP

Voir ce post sur Instagram Carol Baskin connaît les plus faibles. #DominickCruz #DomCruz #TeamCruz #CruzAlliance #UFC #MMA. Snapchat | DomCruz619 Twitter | @DominickCruz Web | Shop.DominickCruzMMA.com Un post partagé par Dominick Cruz (@dominickcruz) le 14 avr 2020 à 17h37 PDT

Voir ce post sur Instagram L’année dernière, j’ai pu me séparer de mon premier long métrage. Toutes les personnes impliquées y ont consacré leur cœur et je suis ravi que tout le monde puisse enfin le voir. Une expérience incroyable et je ne peux pas attendre beaucoup, beaucoup plus. Je espère que vous l’apprécierez. @greenrushmovie Un post partagé par Andre Fili (@touchyfili) le 14 avr 2020 à 11h56 PDT