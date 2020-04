The Weekly Grind: Dominick Reyes enseigne la leçon «Comment battre Jon Jones» sur la série Fight School de Paige VanZant

Dominick Reyes et Paige VanZant | Instagram: @paigevanzant

Qu’est-ce qui rend les combattants professionnels si faciles à comprendre? À première vue, probablement rien. Mais enlevez les gants, les SIG et les hématomes exorbités, et ils ne sont en fait pas si différents des autres.

Ces messages prouvent que même les combattants les plus durs ne sont qu’humains après tout. Voici la dernière édition de «The Weekly Grind».

L’ÉCOLE DE COMBAT EST EN DIRECT !!! La leçon d’aujourd’hui est «Comment battre Jon Jones», avec @ domreyes24 un gars que beaucoup de gens pensent peut-être avoir. Cliquez sur le lien dans ma biographie et vérifiez-le !!!!

Un post partagé par Paige VanZant (@paigevanzant) le 31 mars 2020 à 9h56 PDT

Evil-Cali-Knievel – Divertissement de quarantaine.

Un post partagé par Urijah Faber (@urijahfaber) le 3 avril 2020 à 13h08 PDT

⛓ Les prix du gaz bas et nulle part où aller. #lockeddownnotlockedup

Un post partagé par Israel Adesanya (@stylebender) le 2 avr 2020 à 03h53 PDT

Phoenix, Arizona ✈️

Un post partagé par Antonina La Pantera Shevchenko (@antoninapantera) le 1 avr 2020 à 19h26 PDT

Attendant patiemment . . #icantwaittofightagain #eyebelieve #ufc #jessicaeye #lasvegas #thistoshallpass #staystrong # someimein2014

Un post partagé par Jessica Eye (@jessicaevileye) le 1er avril 2020 à 13h49 PDT

Un post partagé par Luke Rockhold (@lukerockhold) le 1 avr 2020 à 20h53 PDT

Cette vie de Covid-19 #stayhome

Un post partagé par Emily Whitmire (@ emwhitmire115) le 1 avr 2020 à 13h09 PDT

Je devrais probablement me remplir les bras quand tout sera fini … Je suis d’humeur pour les tatouages. Ça fait trop longtemps!

Un post partagé par Jessy Jess (@missjessyjess) le 1 avr 2020 à 18h19 PDT

Welp … nous étions censés nous marier aujourd’hui le jour du poisson d’avril en Jamaïque. Mais puisque cela ne s’est pas produit (Covid-19), voici quelques photos de notre fausse proposition lorsque sa peur est tombée et qu’il en a fait un anneau. #WhenYouKnowAiono #AprilFools #PineappleSensation #HappyNotGettingMarriedDay #JokesOnUs #dreadring

Un message partagé par Ilima-Lei Macfarlane (@ilimanator) le 1 avril 2020 à 15 h 47 HAP

Ne fais pas de conneries de bullshitter

Un post partagé par Israel Adesanya (@stylebender) le 2 avr 2020 à 00h53 PDT

Juste une autre belle journée à @browsey_acres

Un post partagé par Ronda Rousey (@rondarousey) le 2 avr 2020 à 10h42 PDT

Euh, faisons-nous bien ça ??

Un post partagé par Paige VanZant (@paigevanzant) le 1 avril 2020 à 15h54 PDT

Vous pouvez retirer la fille de Chi Town, mais vous ne pouvez JAMAIS retirer la ville de Chi de la fille … aujourd’hui, mon objectif était de passer une journée amusante .. quel était votre objectif pour la journée #TeamGonzalez? Je m’amuse tellement sur @tiktok, assurez-vous de me suivre @pearl_gonzalez #TheChiTownPrincess #PearlGonzalez #TeamGonzalez #tiktok #smiletoday .. ❤️

Un post partagé par PEARL GONZALEZ (@pearlgonzalez) le 1 avr 2020 à 13h56 PDT

Rassembler ces chèvres était un gâchis. Para juntar essas cabras deu trabalho + foi massa.

Un post partagé par ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Amanda Nunes (@amanda_leoa) le 4 avr 2020 à 7h50 PDT

Continuez à vous entraîner dur, je souhaite que nous puissions commencer à nous battre bientôt Crazy world et une fois de plus je ne suis pas enceinte lol c’était le 1er avril. Продолжаю усиленно тренироваться, надеюсь снова начнут проводить бои И ещё раз, хватит меня поздава Это было 1 апреля

Un post partagé par Yana “Foxy” Kunitskaya (@yanamma) le 3 avril 2020 à 04h15 PDT

Dużo uśmiechu Wam życzę #ufc #memories #stayhome #staysafe #haveaniceday #lodz #poland #kk

Un post partagé par Karolina Kowalkiewicz Official (@karolinakowalkiewicz) le 3 avril 2020 à 3h01 PDT

À la maison, manque de formation

Un post partagé par Curtis Blaydes (@ razorblaydes265) le 3 avr 2020 à 14h25 PDT

Je pense que je vais devoir monter d’une catégorie de poids après la quarantaine #quarantinesurgery #pealywally #haterswillsaytheyrefake

Un post partagé par Joanne CalderWOOD (@badmofo_jojo) le 3 avril 2020 à 14h25 PDT

été 2020

Un message partagé par @ dillondanis le 3 avril 2020 à 11:54 PDT

#dailymiles #bigboned #danish #viking #athlete #germanshepherd #dogstagram #california #norcal #healthylifestyle #ilovemylife #goodvibesonly #goodforthesoul #sunshine #Friday #beautiful #cage #scars

Un post partagé par Aspen Ladd (@aspenladd) le 3 avril 2020 à 16h01 PDT

Quand vous manquez l’endroit où vous vivez, ça me manque d’être dehors, ça me manque de voyager et d’être libre d’une manière que je tenais pour acquise. Je sais que c’est un petit prix à payer et je le paie avec gratitude pour tous ceux qui font de même et pour nos travailleurs de première ligne, les gouvernements qui font de leur mieux. Même dans un temps désespéré, il y a encore beaucoup de choses à remercier pour #itcouldbeworse #keepfighting #keepthehopealive #bepositive #staypositive #smile #love #savethebees #naturelovers #community #worktogether #bethegood #faith # covid-19 #beautasia #travel #visitsingapore

Un message partagé par Miesha Tate (@mieshatate) le 4 avril 2020 à 00h54 PDT

Aujourd’hui était une bonne journée // # gratitude

Un post partagé par Jessica Penne (@jessicapenne) le 3 avril 2020 à 19h35 PDT

Travailler sur une nouvelle mélodie #UKULELE

Un post partagé par Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) le 3 avril 2020 à 16h17 PDT

Nous ne terminons pas la semaine avec l’exercice le plus simple, mais je crois en vous! On ne finit pas la semaine avec l’exercice le plus facile… Mais je crois en vous! 5x 10 répétitions Restez près du mur et aussi droit que possible. Essayez de toucher votre hanche, en alternant d’un côté à l’autre. Restez près du mur et le plus droit possible. Essayez de toucher votre hanche en alternant d’un côté à l’autre. Avec la musique de @koba_lad

Un post partagé par Georges St-Pierre (@georgesstpierre) le 3 avr 2020 à 12h50 PDT

#Formation Phoenix, Arizona 04/03/2020 #UFCLincoln

Un post partagé par Antonina La Pantera Shevchenko (@antoninapantera) le 3 avril 2020 à 16h18 PDT

Nouvelle chanson de débrayage #Overkill #JimmyBuffett

Un post partagé par Angela “Overkill” Hill (@angieoverkill) le 3 avril 2020 à 18h59 PDT

Bravo au week-end #quarantinelife #ChocolateMilkWasted

Un post partagé par Cody Garbrandt (@cody_nolove) le 3 avril 2020 à 19h44 PDT

Je ne peux pas croire à quel point je suis fier de mes 3 superbes filles. #GirlPower Scarlett Isabella jusqu’à Zara jusqu’à Raya Lilly jusqu’à ❤️

Un post partagé par @ darrentill2 le 3 avril 2020 à 13h55 PDT

: Attention ne tentez pas chez vous. La quarantaine est comme … Je suis votre doc maintenant bébé @raquel_pennington #Rocnado #Love #PajamasAllDay #Fail

Un post partagé par Tecia Torres (@teciatorres) le 3 avril 2020 à 17h14 PDT

Chroniques de quarantaine. Et c’est à 6 pieds de là. #rester à la maison

Un post partagé par Max Holloway (@blessedmma) le 1 avr 2020 à 15h49 PDT

Faire un petit travail sur ce projet @eatfitabq et j’ai commencé la semaine dernière. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Quelques 1x, 2x, contreplaqué, colle à bois et vis et nous aurons bientôt une table buffet. Et oui …. jusqu’à présent, tout est au niveau J’ai utilisé les plans @ shanty2chic comme guide mais j’ai modifié les dimensions car les plans sont pour une vanité de salle de bain et ce sera une table de buffet … donc changer les dimensions pour être un un peu plus grand et un peu moins en profondeur pour s’adapter à l’espace dans lequel il va.

Un post partagé par Holly Holm (@hollyholm) le 31 mars 2020 à 16h03 PDT

Travail dans la cour arrière

Un post partagé par Anthony Pettis (@showtimepettis) le 31 mars 2020 à 17h45 PDT

Heureux Bday Bro !!! Passons à cette application de fête à la maison ce soir et célébrons !!!

Un post partagé par Anthony Pettis (@showtimepettis) le 1 avr.2020 à 10h03 PDT

Bienvenue au bébé de verrouillage Raya Lilly Till Little ❤️

Un post partagé par @ darrentill2 le 3 avril 2020 à 9h14 PDT

Je sais que beaucoup d’entre vous sont à la maison en ce moment et cherchent des moyens de garder leur esprit vif et leur corps en bonne santé. Je vous défie tous au Défi Propre 12 Push Up. Publiez vos vidéos créatives sur des histoires et marquez vos amis pour vous rejoindre. Taguez @properwhiskey et # Proper12Challenge pour avoir une chance de figurer dans nos histoires. Les 12 vidéos les plus créatives (en fonction de vos votes) recevront une carte-cadeau de 100 $ pour Swag sur notre site Web (où nous pouvons expédier). #Un pour tous

Un post partagé par Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) le 1 avr 2020 à 13h04 PDT

Salut les voisins

Un post partagé par Paige VanZant (@paigevanzant) le 3 avril 2020 à 13:28 PDT

Un autre repas incroyable à @fiestamexvegas! Pollo en Mole. Travailler la distance sociale de 6 pieds avec @hellenapadilla. Tu me manques! ❤️ Merci de prendre soin de nous, Jace! #FiestaMexicana #mexican #food

Un post partagé par Roxanne Modafferi (@roxyfighter) le 2 avr 2020 à 15h51 PDT

Joueur de tennis, combattant MMA ou Jack Russell? Lol faisant des coussinets dans notre salon … Déplacé les canapés pour un peu plus d’espace. … # ufc249 #sendmelocation #padwork #homeworkout #selfisolation #quarantine #quarantineworkout #couplesinquarantine

Un post partagé par Sarah Moras (@thesarahcheesecake) le 2 avr 2020 à 15h52 PDT

Un peu rouillé …

Un post partagé par Jalin Turner (@thetarantulamma) le 2 avr 2020 à 14h37 HAP

Vous vous demandez ce que tout le monde fait pendant cette quarantaine? J’ai trouvé ce bouton bizarre #quarantinemode c’est ce qui se passe

Un post partagé par John Dodson (@johndodsonmma) le 2 avril 2020 à 16:32 PDT

Les choses les plus précieuses dans ma maison en ce moment. #quarantine #café #blackoutcoffee #cloroxwipes #frenchpress #stayhome

Un post partagé par Lauren Murphy (@laurenmurphymma) le 2 avr 2020 à 13h47 PDT

La quarantaine m’a fait … #quietstorm #redlikeaboss #darkhumor #familymatters #tiktok

Un post partagé par Randa “Quiet Storm” Markos (@randamarkos) le 2 avr 2020 à 16h44 PDT

Belle course matinale ‍♀️ en attraper et passer du temps de qualité avec bae. ✨ ☺️✨ #CouplesGoals #WeLoveRunning #LiveLoveLaugh #EatPrayRun #IFuckingHateRunning #SoDoesAdam #AnyoneWhoPostsShitLikeThisIsInsane #AndThatsOkEveryoneIsADifferentKindOfCrazy #ButSeriousRunning

Un post partagé par Angela “Overkill” Hill (@angieoverkill) le 2 avr 2020 à 16h18 PDT

Désolé maman. Je ne serai pas à la maison pour le dîner cette semaine. Je blâme l’éloignement social. J’espère que tu comprends. FISHINGISLIFE #bassninja #bigbass #trophy #gillzandthrillzwithguida #finzandfeatherz #largemouth #bassfishing #catchandrelease #socialdistancing #quarantine #fishingislife #justfish #bass

Un post partagé par Clay Guida (@clayguida) le 2 avr 2020 à 19h43 PDT

Les mots ne peuvent pas décrire. #amotherslove #mommydaughtergoals #motherdaughter #babygirl #motherhood #love #kisses #besos #truehappiness #amor #cupcake #minicupcake #mydaughter

Un post partagé par Miesha Tate (@mieshatate) le 2 avr 2020 à 21h51 PDT

Estoy en mi sala pero imagino que es en #HanaumaBay Je suis dans le salon mais dans mon esprit c’est #HanaumaBay

Un post partagé par Alexa Grasso (@alexa_grasso) le 2 avr 2020 à 19h01 PDT

☺️

Un post partagé par Mackenzie Dern (@mackenziedern) le 2 avr 2020 à 19:37 PDT

* Stérile 30 était parfait. Ce n’était peut-être pas la fête déchaînée des années 90 que nous avions initialement prévue, mais c’était en quelque sorte exactement comme cela aurait dû être – à la maison, avec quelques proches et une bière à la main. Bonne quarantaine à tous et mahalo Ke Akua pour toutes les belles personnes (et chiens) de ma vie. # 30 #Aries #dogmomAF # Sterile30 # Covid30 #pineappleprincess #ilimanator

Un post partagé par Ilima-Lei Macfarlane (@ilimanator) le 3 avril 2020 à 00h08 PDT