The Weekly Grind: Donald ‘Cowboy’ Cerrone travaille avec LL Cool J

Qu’est-ce qui rend les combattants professionnels si faciles à comprendre? À première vue, probablement rien. Mais enlevez les gants, les SIG et les hématomes exorbités, et ils ne sont en fait pas si différents des autres.

Ces messages prouvent que même les combattants les plus durs ne sont qu’humains après tout. Voici la dernière édition de «The Weekly Grind».

J’ai grandi en balançant ses succès !! “Je ne peux pas vivre sans ma radio), qui reste l’un de mes favoris. Quel gars humble et debout. Plaisir de travailler avec vous @llcoolj

Qui est partant pour un super combat de promotion croisée de titres poids welter? @suckerpunchent

Oh hé, je ne vous ai pas vu là-bas. # UFC247: @cortezmma

Qui choisira notre chat ?? pic.twitter.com/sQeunq8ldY

! pic.twitter.com/IowRQG3Dfn

Un tel voyage incroyable dans un pays incroyable. Un merci très spécial à mon homme @ aliabdelaziz000 @ the1_n_only_bigk @abdulaziztf @o_zen_o @willharrisproductions l’avenir s’annonce de plus en plus lumineux non seulement pour moi mais aussi pour l’ensemble du royaume d’Arabie saoudite #investsaudi

Les haineux diront que je surcompenser #jinchuriki

Ça a été dur pour moi 10 derniers jours …, mais, mais rien de mieux que de rentrer à la maison et d’embrasser vos enfants @aaarlovski @dominic_a_arlovski et votre femme @milana_arlovskaya Et je suis profondément confiant que – le père est vraiment riche quand ses enfants courent à lui et veut le serrer dans ses bras même si ses mains sont vides et qu’il n’a pas de cadeaux ….. je serai hors de IG pendant un certain temps …. le prochain post sera sur mon prochain combat … Si quelqu’un décide de me désabonner – plus que bienvenu. PAIX Друзья !!! Последние 10 дней были для меня ужасными, посему на время я решил оставить просторы Инстаграм, если кто отпишется – без проблем … Когда вернулся домой, ещё раз понял, что по настоящему богат тот отец, чьи дети бегут к нему чтобы обнять его даже если его руки пусты, он приехал без подарков … Теперь больше понимаю то, что имела ввиду моя Мама @orlovskaya_olga_n, когда говорила мне – когда у тебя Андрюша появятся свои детки, то многие вещи будут восприниматься по другому, а какие-то маленькие / незначительные вещи / моменты будут БЕСЦЕННЫ !!! И это ПРАВДА !! # АндрейОрловский # АндрейПитбульОрловский # семья #AndreiArlovski #OriginalPitBull #ArlovskiFamily

3 horas de caminhada por dentro das pedras até chegar as margens do Rio Colorado. Pra aquela garotinha que saiu do Mossoró com uma mochila e um kimono nas costas em busca de crescimento, viver momentos como este é de dar um banho na alma. Deve ter gente dizendo que sou sortuda, mas não existe sucesso sem trabalho duro. A sorte vem para aqueles que acordam todas as manhãs com um propósito. #teamcg #lasvegas #coloradoriver #hike #wmma #professionalbadass #tbt

Joyeux anniversaire au meilleur ~ Je t’aime Junebugg. @thefoxidentity

J’ai pu rencontrer le champion @jonnybones dans la chair aujourd’hui! La deuxième photo est après qu’il a dit qu’il était fan. ☺️ Cette année a vraiment eu un début fantastique, je vais prendre des notes sur les coudes de Boney Bones ce soir afin que je puisse garder cette énergie pour #UFCAuckland! #UFCHouston: @thefoxidentity

Tout dans ce jeu n’est pas brillant et glamour! Entourez-vous de gens qui boiront du champagne après les championnats, gardez-le réel lorsque vous aurez la grosse tête et supportez les moments difficiles. @hansmolenkamp m’a donné mon premier parrainage en 2006 en tant qu’amateur de cul cendré. Qui savait si je reviendrais à quelque chose. Il a cru en moi et a pris une chance sur moi. J’ai repris @triumphunited lors de ma première séance photo (j’étais horrible) et de mon premier combat professionnel. Toujours en route pour ce jour. Sont seules! Je vous apprécie G! # Jour1

C’est le défi @mikepyle_mma quicksandsit ‍♂️ #sograceful

OUI!

Mon premier chien a changé mon point de vue, je t’aime tellement prince ❤️ s / o à @ricardo_torres_tattoos pour le travail de dope

#bestlife #février # 2020 #hopevalley #sierranevadas #californie #norcal #appreciatewhatyouhave #ufc #ilovemylife #siberianhusky #germanshepherd #dogstagram #seniordog #trekking #beautiful #goodvibesonly

Un peu d’action à l’épaule !!! . . . @bspencerphoto @makeitjacque

Souhaite moi bonne chance. J’ai eu des examens d’entrée aujourd’hui #Harvard #Boston #theresurrection

Il y a des loups qui dirigent des moutons, puis il y a des loups qui dirigent des loups. #L’AVENIR

#sweaterweather #friday #fridayvibes

Heureux c’est le week-end mais je dois me reposer le corps et l’esprit! ✊ Je travaille si dur depuis quelques semaines et je le ressens. Mais c’est le processus pour atteindre le sommet. Je vais être en pleine forme le 7 mars. Joyeux week-end les gars! Prenez soin de vous #weekendtime #dogtired #hardworking #hardworker #needtorest #itsweekend #florida #floridaliving #floridalife

Bonne nuit #ufc #kk #pologne #ufcauckland # bonne nuit

C’est le vrai amour ❤️ # gâté #Canelo #furbabies #lazy

Le mariage est comme une promenade dans le parc ……. Jurassic Park

4 semaines de congé # ufc248

Regarder UFC avec ma chienne principale @jessicapenne

J’adore ce restaurant mexicain «Fiesta Mexicana» auquel Erica m’a présenté. J’y suis allé pour mon post-pesée au dîner pour mon combat. J’ai essayé différents plats et apéritifs et il n’y a rien que je n’aime pas jusqu’à présent! Je vais à celui au 3553 S Rainbow #food #mexican @fiestamexvegas

Humeur actuelle: # GoingIntoTheWeekendLike Have A Great One Mi Gente -CSO- Old Clip

Pappadeaux avec @babybash #DominickCruz #DomCruz #TeamCruz #CruzAlliance #ESPN #ESPNMMA #UFC # UFC247 #UFCHouston Snapchat | DomCruz619 Twitter | @DominickCruz Web | Shop.DominickCruzMMA.com

FRM @firstroundmgmt @malkikawa @yoelromeromma @gamebredfighter @stickypromo #Houston

Le temps a été incroyable ici dans le nord de Cali! C’est certainement l’un de mes moments préférés de l’année ici. Baby Lu adore ça aussi! #familyday #hike #n northerncalifornia #green #beautiful #babyT #hotmomma #blessed #thankful

Eli a visité. ❤️ Les enseignants donnent une partie d’eux-mêmes à leurs élèves lorsqu’ils enseignent. À part ma propre carrière de combattant, il n’y a rien qui me passionne plus que d’enseigner à mes enfants étudiants. Je suis tellement chanceux et reconnaissant d’être l’un des enseignants de Syndicate et les parents me font confiance pour enseigner à leurs enfants. #TheFuture #MartialArts #bjj #jiujitsu 私 の 生 徒 は 他 の ジ ム に 行 き 始 め た け ど 挨 拶 し に 来 た。 彼 の こ と が 大好 き!

gang.

