The Weekly Grind: Felice Herrig a reçu un sou à Las Vegas

Qu’est-ce qui rend les combattants professionnels si faciles à comprendre? À première vue, probablement rien. Mais enlevez les gants, les SIG et les hématomes exorbités, et ils ne sont en fait pas si différents des autres.

Ces messages prouvent que même les combattants les plus durs ne sont qu’humains après tout. Voici la dernière édition de «The Weekly Grind».

Vegas craint !!! Un poussin s’est fâché contre moi pour lui avoir fait chier d’arrêter le trafic pour un sou. Elle a ensuite commencé à me frapper au visage. Je lui ai donné un coup de poing dans le dos mais je ne voulais pas être trop violent car je me protégeais les genoux et les cheveux. Elle s’est enfuie comme une petite garce. LA FIN Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas

Instagram @FeliceHerrig





Bday discret cette année, la fête a lieu après le combat. Merci à tous pour les voeux d’anniversaire, ressentir l’amour alors que j’entre dans ma dernière dure semaine de camp! #UFCRaliegh # 25 janvier

Woah! aucun de vous ne s’envole comme moi, whoa En fait, aucun de vous ne se défonce comme moi, whoa Poster mon goutte à goutte quotidiennement juste pour qu’ils puissent voir, whoa!

Um fim de semana abençoado meu povo !! Passez un week-end béni IG! # phil413

My love love ❤️ Direction la # ufc246 avec @kimicouture

Joyeux anniversaire à mon G @ chrisavila209

Je suis # privé pour que vous puissiez être commercial #theresurrection dans #Vegas

Mes filles s’envolent vers la Floride pour me rencontrer aujourd’hui, nous sommes toutes excitées pour la suite !! Réunis et ça fait tellement du bien!

pic.twitter.com/O66jTVDYEG

– Molly McCann (@MeatballMolly) 16 janvier 2020



Joyeux anniversaire à mon frère. Carlitos Fuentes! Je t’aime mon frère!

Bienvenue Fluffy C.K. Coppinger à la famille! Notre petit garçon est parfait! Born 10/22 *** #canecorso #babyboy #CuddleKing *** #orlandoathletes #ufc #powercouple #mma #invictafc #bjj #muaythai #kickboxing #jiujitsu #fitness #martialarts #wrestling #grappling #training #karate #fighter #mixedmart #gymdog #mmafighter #sport

Moment fier ce soir où mon gant de golf a été utilisé par Mavy..mais pas tout à fait pour le golf bien que #mavtallica #littleprincecharming #dancelikenooneswatching

Un autre jour dans la vie de @felderpaul et une apparition par el cucuey pic.twitter.com/UQq80ANsjV

– Belal Muhammad (@ bullyb170) 16 janvier 2020



Joyeux anniversaire @hustla_joday Trop d’anniversaires en janvier lol Beaucoup de gens ne réalisent pas que les relations ne sont pas toujours le soleil et les arcs-en-ciel comme dans les contes de fées ou les films. Ils demandent beaucoup de travail et d’engagement. C’est ce qui est heureux pour toujours. Tous les changements amers ennuyeux que vous faites les uns pour les autres … nettoyer après les enfants, faire les travaux ménagers, se disputer pour savoir qui lave la vaisselle lol, ce sont toutes les petites choses qui vous séparent ou vous rapprochent. Nous avons vu le meilleur et le pire les uns des autres et nous avons vécu les hauts et les bas les uns avec les autres. Près de 5 ans et nous n’avons pas abandonné. Nous nous sommes rapprochés mais nous nous sommes accrochés. Si c’était toujours facile, tout le monde serait ensemble pour toujours, bien. lol Joyeux 25e anniversaire. # 25 #happybirthday #painintheass #longneck #spoiled #diva #iloveyou

L’homme ce qui semblait impossible ce matin s’est finalement transformé en un tas d’excuses de conneries que nous nous donnons. Nous sommes tous pleins de merde parfois mais c’est à nous de voir ça et de nous en occuper! Nous faisons tous parfois des erreurs, mais c’est à nous de payer nos cotisations! Mon frère @ nojus.namajunas et moi pouvons parfois nous cogner la tête, mais d’autres fois, il dira juste ce que j’ai besoin d’entendre! Merci bruv d’avoir atteint le sommet avec moi! Les montagnes nous apprennent tellement sur la vie!

2 mignonnes passant votre chronologie! Nos bébés !! • • • 2 fofos passando pelo seu feed! nossos filhos!

Notre petite fille a 7 mois et tous les jours je tombe plus amoureux d’elle !! Joyeux bébé de 7 mois! Nous vous aimons tant!! • • • Nossa linda fez 7 meses !! Parabéns por mais um mês filha! Amamos muitooo vc!

J’ai besoin de la plage alors mf bad

Commence quelque part

Z est venu soutenir papa ce soir! ❤️

Quelle est la chanson préférée des huîtres ??? . . . Pearl Jam

Il est temps de faire des affaires! @masteryaiyai @ cut_diff3r3ntly @bicnesss

Concours de regard

Je ne peux pas croire que les gens veuillent me faire passer du FTA Juste un petit rappel ‍♂️ @svnondat, vous ne voulez pas de ce #bambam #FTA #westernsydney #fastest #sprint #ting #russia #moscow

#Thailand #BigBuddha janvier 2020

J’ai récemment écrit un article lituanien parce que j’avais été nominé pour un prix et que je me trouvais justement en Lituanie. Je ne suis pas entré dans les détails de la raison principale pour laquelle j’ai fait le récent voyage (à part voir la famille bien sûr). Mon héritage est si profond! Besoin d’être mis à la terre? Retour aux sources! C’est un honneur de faire partie d’une histoire aussi riche! Mon grand-oncle Arimantas Dumcius a écrit un livre sur notre arbre généalogique et l’histoire en ce qui concerne la lutte de la Lituanie pour la liberté. Cela commence par notre lignée vers une ancienne lignée royale, descendant vers mon arrière-grand-père Knygnesys Petras Dumcius qui a aidé à garder la langue lituanienne vivante en étant un “knygnesys” ou un contrebandier de livres, puis Arimantas Dumcius lui-même qui a survécu aux déportations de Sibérie et a continué à devenir l’un des pionniers de la cardiologie en Lituanie. Il y a beaucoup plus, mais ce ne sont que quelques-uns des principaux points! Il y avait aussi des apparitions de Vytautas Landsbergis (chef du mouvement indépendantiste «Sajudis») et Sigitas Tamkevičius (cardinal qui a également survécu aux déportations en Sibérie à cause de la persécution religieuse) qui ont prononcé des discours très poétiques et ont laissé tout le monde inspiré. Parfois, il est difficile de tout assimiler, mais je suis tellement chanceux d’avoir pu y arriver et j’ai en fait eu du temps de qualité avec la famille en plus! Je pense que ce n’est que le début de quelque chose de très spécial! KULTŪRA, MENAS 01.09. Apie prof. A. Dumčiaus knygą “Dumčiai: kilmė, giminystės ryšiai, veikla“ dr. Raimundas Kaminskas 2020 m. Sausio 5 j. paminėjimas. Šventiniame renginyje dalyvavo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, Kun. Robertas Grigas, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos- Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, LR Seimo narė Irena Haasaskasovska Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkas, gydytojas prof. Ramūnas Navickas, Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalin

Studios hollywoodiens !! Férias !!

Légende ??

Kai fait glisser son baril de pop-corn pour aider sa maman à faire la vaisselle. Merci @pimsanguan d’avoir tenu la maison et d’avoir enseigné à notre fils l’éthique du travail pendant mon absence.

