The Weekly Grind: Georges St-Pierre peaufine ses compétences avec des cours d’acteur

Instagram: @georgesstpierre

Qu’est-ce qui rend les combattants professionnels si faciles à comprendre? À première vue, probablement rien. Mais enlevez les gants, les SIG et les hématomes exorbités, et ils ne sont en fait pas si différents des autres.

Ces messages prouvent que même les combattants les plus durs ne sont qu’humains après tout. Voici la dernière édition de «The Weekly Grind».

Merci à Maître Chip Chuipka pour les leçons d’acteur! La FORCE se renforce en moi Merci Studio ASM Acteurs de Montréal!

Un post partagé par Georges St-Pierre (@georgesstpierre) le 5 mars 2020 à 12:11 pm PST

Je suis ravi d’annoncer que Baby Raegan Ann Nunes sera ici à la mi-septembre! J’ai hâte de la rencontrer! Je porte et je planifie toujours de combattre après sa naissance.

Un post partagé par Nina Ansaroff Nunes (@ninaansaroff) le 5 mars 2020 à 15h36 PST

J’ai eu exactement 10 minutes pour attraper mon vol de correspondance de Denver à Kansas City, mais j’ai sprinté et j’ai réussi! J’ai du bon cardio! Que puis-je dire? JE COURS DES ESCALIERS !! Je viens, Serena! # rulenumber1 #cardio #invictafc

Un post partagé par Roxanne Modafferi (@roxyfighter) le 3 mars 2020 à 19h16 PST

☀️ Petite fille, tu es allée en enfer et tu es revenue avec des ailes d’ange.

Un post partagé par Paige VanZant (@paigevanzant) le 5 mars 2020 à 19h03 PST

Table ronde avec des tueurs @dominance_mma media day 2! @mmarlonmoraes @ usman84kg @khabib_nurmagomedov @henry_cejudo @ottmanazaitar @justin_gaethje @lancepalmer @islam_makhachev

Un post partagé par Frankie Edgar (@frankieedgar) le 7 mars 2020 à 10h47 PST

Traîner avec ce badass aujourd’hui à l’UFC Perfomance Institute. @leticiabufoni est un skateur brésilien qui aime mma. Nous avons fait des trucs amusants aujourd’hui en nous enseignant de nouvelles choses qui ne se sont pas très bien passées. Trocando de esporte com a @leticiabufoni pro Esporte Espetacular. Nos divertimos ensinando uma a outra coisas novas que não terminaram muito bem. Não posso contar muito mas até a repórter @vevyrodrigues teve que andar de skate. #teamcg #skateboard #ufc #lasvegas #esporteespetacular #globo #canalcombate #ufcnocombate #leticiabufoni #everydayporrada

Un post partagé par Claudinha Gadelha (@claudiagadelha) le 7 mars 2020 à 15h54 PST

Rendez-vous nuit @oj_driver

Un post partagé par Luis Antonio Peña (@violentbobross) le 7 mars 2020 à 01h48 PST

En l’honneur de F.B.F, je vais avec l’une des plus mauvaises photos dans lesquelles j’ai été. Les Hopi Honor Riders donnent de la force aux familles qui vivent une perte. Ils ont commencé par montrer leur gratitude à Lori Piestewa. Lori a été la première femme amérindienne à passer au service de l’Amérique. Je dis que c’est une photo badass non pas à cause des vélos badass mais à cause des gens de mauvais cul. Ils m’ont demandé de faire partie de leur histoire ce jour et c’est avec gratitude que je peux dire que je suis heureux de les avoir fait rouler aux côtés de #fbf #nativestrong #hopihonorriders #flashbackfriday #loripiestewa #navajonationfair #grandmarshal

Un post partagé par N I C C O R A E (@nrmontano) le 6 mars 2020 à 20h27 PST

J’ai tellement appris sur @nascar et je n’ai jamais vraiment su à quel point le sport était technique avant le week-end dernier! Cliquez sur le lien dans ma biographie IG pour voir l’épisode complet Eu aprendi muito sobre o @nascar e nunca soube o quão técnico o esporte era antes do fim de semana passado! Clique aucun lien na minha biografia do IG para ver o episódio completo

Un post partagé par ®️Cristiane Justino (@criscyborg) le 5 mars 2020 à 12h25 PST

@realdonaldtrump malade hôtel # ufc248 #lasvegas #bambam #FTA #westernsydey

Un post partagé par Tai ‘BamBam’ Tuivasa | ALE (@bambamtuivasa) le 7 mars 2020 à 17h02 PST

«L’amour en tant que processus mental, je vous propose, émerge d’un processus fondamental appelé« intégration ». L’intégration est le lien entre des parties différenciées d’un système. L’intégration mène à l’harmonie; une mauvaise intégration conduit au chaos et / ou à la rigidité. L’amour est l’harmonie de l’intégration. Lorsque nous honorons les différences et favorisons les liens de compassion, l’amour émerge. L’amour peut ainsi naître dans diverses relations qui impliquent l’attachement, la romance, la sexualité, l’apprentissage, les activités professionnelles, l’athlétisme et les communautés spirituelles. Une relation est définie dans ce modèle de neurobiologie interpersonnelle comme un modèle de partage de l’énergie et de l’information. Lorsque ces relations sont intégrées, l’amour émerge. Le cerveau incarné réagit aux relations intégrées avec l’activation de circuits d’intégration – ceux qui relient des régions largement séparées les unes aux autres. Par exemple, les relations d’attachement peuvent être considérées comme favorisant la croissance des circuits d’intégration – dans la région préfrontale, l’hippocampe et le corps calleux – qui coordonnent et équilibrent le système nerveux. Les interventions thérapeutiques qui encouragent à voir l’esprit d’une autre personne – la pensée – avec empathie et compassion offrent des expériences intégratives qui favorisent la guérison. L’amour guérit parce que l’amour favorise l’intégration. » -Helen Fisher sur We Have Chemistry of Love and Integration @barrytravelfit @ whereenext.travel @ whereenext.retreats #bali #baliindonesia #meditation #breathe #breath #canggu #breathwork #fitness #retreat #fitnessretreat

Un post partagé par Ian Mccall (@unclecreepymma) le 6 mars 2020 à 9h42 PST

Motivé pour la grandeur #NewellWorldOrder

Un post partagé par Nick Newell (@notoriousnewell) le 5 mars 2020 à 20:27 PST

Je pourrais manger cette boîte entière @dc_mma !! Aucun pour vous bien désolé pic.twitter.com/LqLLiedV66

– Ben Askren (@Benaskren) 8 mars 2020



Je t’ai déjà dit combien je t’aime? ❤️ ‍ ❤️ #daddysgirl #daddyslittlegirl #camels #oasis #oasiscameldairy

Un post partagé par Ian Mccall (@unclecreepymma) le 4 mars 2020 à 8h25 PST

#jurassicparkforever #haveaniceevening #ufc #jurassicpark #kk #funny

Un post partagé par Karolina Kowalkiewicz Official (@karolinakowalkiewicz) le 4 mars 2020 à 12h00 HNP

Viva Las Vegas.

Un post partagé par Dan “Hangman” Hooker (@danhangman) le 6 mars 2020 à 15h14 PST

Envoyez-moi l’emplacement @danawhite ou je vais casser votre voiture # ufc249 # ufc248

Un post partagé par Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) le 6 mars 2020 à 16h20 PST

elle est tellement belle..pre @invictafc se bat ici à KC ce soir ..

Un post partagé par Tonya Evinger (@tonya_evinger) le 6 mars 2020 à 16h39 PST

#sn Snapchatfilter (Benditos filtros)

Un post partagé par Alexa Grasso (@alexa_grasso) le 6 mars 2020 à 15h54 PST

Traîner

Un post partagé par Super Sage Northcutt (@supersagenorthcutt) le 5 mars 2020 à 15h13 PST

Viens me chercher

Un post partagé par Mackenzie Dern (@mackenziedern) le 5 mars 2020 à 23h19 PST

Que mettez-vous dans votre sac banane ??

Un post partagé par Paige VanZant (@paigevanzant) le 4 mars 2020 à 13h37 PST

. . #love #cat #mibebe #kiss #balita

Un post partagé par Irene Aldana (@ irene.aldana) le 6 mars 2020 à 16h46 PST

Saisons de revers à # ufc248

Un post partagé par Henry Cejudo (@henry_cejudo) le 6 mars 2020 à 19h22 PST

#ThrowBACKThursday #FightWeek # UFC247 #IPutMyBackIntoThatOne

Un post partagé par Lauren Murphy (@laurenmurphymma) le 5 mars 2020 à 5h42 PST

Retour à 6 heures en selle sur des chevaux arabes fous à travers le désert. Ma mère m’a fait monter à cheval et mon père m’a fait faire des arts martiaux. Cavalier et combattant professionnel. Nommez deux meilleures compétences #Dubai #Rideordie #Doitall

Un post partagé par Leah McCourt (@leahmccourtmma) le 7 mars 2020 à 12h05 PST

«Ma première fois dans un faux combat était un peu trop réel (désolé @MarkWahlberg). Regardez ce clip et regardez maintenant #SpenserConfidential, uniquement sur @Netflix #ad ”@brandxstunts avec @jjdashnaw @papa_dash

Un post partagé par Donald Cerrone (@cowboycerrone) le 7 mars 2020 à 12h12 PST

#ReturnOfFatAnge # UFC248

Un post partagé par Angela “Overkill” Hill (@angieoverkill) le 7 mars 2020 à 5h04 PST

Boom vs sparky

Un message partagé par Brian «BOOM» Kelleher (@ brianboom135) le 7 mars 2020 à 14 h 50 HNP

Игровой день jour de jeu ⚽️ был ⚾️ # петрян #rcc_academy #rcc_sport #petryan #ufc # чозажелтый # строимдорогу # путьвоина # история # сделатьневозможное # россия # неотступатьинесдаваться # сибирь # омск # екатеринбург #ufc #tigermuaythai # дорога #chicago #teampetryan # бокс # мечта

Un post partagé par Петр “No Mercy” Ян (@petr_yan) le 5 mars 2020 à 23h02 PST

Je suis allé à la station-service … je suis revenu sur ce ❤️ #myboys

Un post partagé par Cat Zingano (@alphacatzingano) le 7 mars 2020 à 8h19 PST

@ ladymir11 s’est bien amusé à Ljubljana, en Slovénie. Super séminaire, nourriture incroyable, belle ville et des gens merveilleux. Merci @ mma0n @judobezigrad @ proteini.si_slovenija @ wfc.si et tout le monde. . . #Ljubljana #Slovénie #Séminaire #MMA #BJJ

Un post partagé par Frank Mir (@thefrankmir) le 7 mars 2020 à 8h19 PST

J’ai un jour de retard pour publier cette vidéo #throwbackthursday – c’est donc maintenant pour #flashbackfriday !!! Découvrez les premières étapes de moi et @travisbrownemma construisant @browsey_acres ensemble! Nous avons parcouru un long chemin mais nous avons encore beaucoup à faire – mais c’est un véritable travail d’amour et nous apprécions chaque seconde! Consultez le lien dans ma biographie pour voir nos débuts dans Browsey – et à quel point notre poulailler était petit!

Un post partagé par rondarousey (@rondarousey) le 6 mars 2020 à 19:42 PST

❄️ ☀️ hier était une bonne journée avec @shandadiantonio

Un post partagé par Holly Holm (@hollyholm) le 6 mars 2020 à 11h25 PST

LES IRLANDAIS m’aident! WTF était des gens qui buvaient à l’aéroport de Cork à 6 heures du matin un dimanche ????

Un post partagé par Ben Askren (@benaskren) le 7 mars 2020 à 16h30 PST

Officiellement pu abandonner les béquilles dès le début de cette semaine. Toujours une montagne russe mais embrassant la balade. Day # day21 #aclrecovery #THEFUTURE

Un post partagé par Maycee “The Future” Barber (@mayceebarber) le 1 mars 2020 à 17h01 PST

Merci beaucoup à @sb_belhasa de nous faire visiter @ fame.park et de nous avoir invités chez lui @saifpr

Un post partagé par James Gallagher (@strabanimalmma) le 6 mars 2020 à 8h30 PST

@ 007 Bond girl training complete ✌ ☀️

Un post partagé par Leah McCourt (@leahmccourtmma) le 7 mars 2020 à 04h22 PST