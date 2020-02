The Weekly Grind: Holly Holm, Michelle Waterson, Henry Cejudo, Stephen Thompson apparaîtront dans Celebrity Family Feud

Qu’est-ce qui rend les combattants professionnels si faciles à comprendre? À première vue, probablement rien. Mais enlevez les gants, les SIG et les hématomes exorbités, et ils ne sont en fait pas si différents des autres.

Ces messages prouvent que même les combattants les plus durs ne sont qu’humains après tout. Voici la dernière édition de «The Weekly Grind».

Le rêve devient réalité! Je dois jouer à la querelle de famille avec ma famille @ufc! @forrestgriffin @henry_cejudo @hollyholm @wonderboymma @iamsteveharveytv @familyfeudabc

Querelle de famille!!! Moment génial!! J’ai déjà envie de rejouer! @karatehottiemma @forrestgriffin @wonderboymma @henry_cejudo

Po 30 godzinach podróży udało nam się bezpiecznie dotrzeć do Nowej Zelandii Hotel mamy w samym centrum Auckland. Zaliczyłam już krótki spacerek po okolicy i powiem Wam, że jest tu naprawdę cudownie, a to dopiero pierwszy dzień #ufc #ufcauckland #newzeland #polishgirl #sunday #lovemyjob #kk

Um beijo com muito amor e carinho seus lindos e lindas #teamcg

J’aime mes tasses à café XL ☕️

Coupez, conditionnez et rafraîchissez en cette soirée de valentines avec @ ready4warr. #selflove Tous déguisés et nulle part où aller. Lol ‍♀️ ‍♀️ J’espère que vous aimez les oiseaux, passez une nuit incroyable ….. Et pour mes célibataires, ne vous inquiétez pas, nous gouvernons toutes les autres nuits. Ils peuvent prendre celui-ci. Lol

Excité de voir combien de choses je peux améliorer ma vie au cours de cette prochaine phase ….. Et combien de paires de chaussettes hautes je peux ajouter à ma collection #reebok #THEFUTURE

Sur la route du paradis 🙂 – @ohbucksean

Joyeuse Saint Valentin ❤ !!!

Cindy Lou Who et le Grinch.

#galentinesday avec mes filles @hollyholm @shandadiantonio @eatfitabq

Grande nuit avec mon amour ❤️

Je ne sais pas ce que cette vie va apporter, la seule chose que je sais c’est que je t’aimerai pour toujours !!

#saltlifetoo

GI JOJO #newtruck #frankthetank

#Esprit libre . . . Maquillage @ekutanova Creative Director @tatiana_fomin_ Photographer @daryamorrealephotography Dress @august_van_der_walz Boots @boot_barn_official

Bla bla bla bla

@ jeh470 My forever valentine! Joyeux anniversaire bébé, je t’aime! ❤️ Mais um ano de casado, Deus é bom! :]Celui qui trouve une femme trouve une bonne chose et obtient la faveur du Seigneur! Proverbes 18:22

Je voulais juste souhaiter à mes deux chevauchés ou meurt une bonne Saint Valentin! Je vous aime tellement et je vous remercie! Bébé merci pour tout ce que tu fais, surtout pour être une mère incroyable! Moo tu ne peux pas lire mais je t’aime tellement et Dada sera toujours là pour toi!

Joyeuse saint Valentin!!

Joyeuse Saint-Valentin, sales animaux! Sincèrement- King Triple C ❤️

Au bureau

W drodze do Nowej Zelandii #ufc #ufcauckland #travel #kk

Je regarde dans tes yeux et tout ce que je vois c’est pour toujours. Ma vie a été une course amusante et je ne m’en sortirai jamais. Ça va être toi et moi pour toujours #happyvalentinesday #myheart

Nous avons pris une chance les uns sur les autres …. nous avons sauté avec les deux pieds … et nous avons vraiment fait quelque chose de spécial Happy Valentines Babe

Ma femme m’a donné le meilleur cadeau que je pouvais jamais recevoir mon garçon Danger !! Et maintenant, elle m’en donne un autre en septembre

Formation avec les #Champ #UFCsisters

Joyeuse Saint Valentin à mes garçons. Tu fais de moi la fille la plus heureuse et la plus glauque du monde et ma couverture de wahine est soufflée ❤️. #weenies #handsomebuggahz #KonaBoys #pineapplesensation #pineapplepit

Joyeuse Saint Valentin à mes belles filles !! Je t’aime @mightywife #love #valentines

Joyeuse Saint-Valentin à vous tous! Acabamos de perceber que não temos mais muitas fotos que estejamos só nós dois e bom, resolvemos tirar uma para o Valentine’s Day mas parece que não funcionou. Haha | Nous venons de réaliser que nous n’avons pas beaucoup plus de photos que ce n’est que nous deux dessus et bien, nous avons décidé d’en prendre une pour la Saint Valentin mais il semble que cela n’ait pas très bien fonctionné. Haha

2ème jour de préparation du Jet Lag pour le @khabib_nurmagomedov @ufc 18 avril Brooklyn #wearefamily

Obtenez une fille qui peut faire les deux! Joyeuse Saint Valentin à ma belle moitié meilleure. Meilleure maman de la planète pour notre incroyable Cali. Toujours là pour me mettre à ma place, me montrer de l’amour … et parfois une petite haine en cas de besoin. @jaslyn

#Joyeuse saint Valentin

Joyeuse saint Valentin

“C’est possible” est une raison suffisante pour y aller. C’est (hardcore) ce que je vais faire pour améliorer aujourd’hui. Rise and Grind!

Mon Valentin depuis ‘01! Nous devenons géniaux à cela. Merci de m’avoir laissé aller au gymnase ce soir Je t’aime tellement @mrsweidman!

♥ ️ ♥ ️ #Valentinesday

