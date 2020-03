The Weekly Grind: Holly Holm organise une soirée dansante à la vraie Holly

Instagram: @HollyHolm

Qu’est-ce qui rend les combattants professionnels si faciles à comprendre? À première vue, probablement rien. Mais enlevez les gants, les SIG et les hématomes exorbités, et ils ne sont en fait pas si différents des autres.

Ces messages prouvent que même les combattants les plus durs ne sont qu’humains après tout. Voici la dernière édition de «The Weekly Grind».

Soirée de danse de salon hip-hop en herbe. Danseur de sauvegarde – Rivière. Heureusement que je ne fais pas ça pour gagner ma vie

Un message partagé par Holly Holm (@hollyholm) le 25 février 2020 à 19:23 PST

Félicitations @miamiheat Merci pour mon maillot personnalisé cool et pour m’avoir invité au match ce soir✊ ❤️ @ballengeegroup merci les gars pour avoir rendu ma vie si cool #tmiami #miamiheat #americanairlinesarena #florida #floridalife #floridaliving #basketball # airjordan13 # aj13 # aj13chinesenewyear #joannastyleig @joannastyleig

Un message partagé par Joanna Jedrzejczyk (@joannajedrzejczyk) le 29 février 2020 à 19:42 PST

Dîner en famille ❤️

Un post partagé par Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) le 28 février 2020 à 13h21 PST

De fan à ami! LFG @joejitsu #UFC #ufcnorfolk #andnew

Un post partagé par Emily Whitmire (@ emwhitmire115) le 29 février 2020 à 10h58 PST

Bonnes vibrations seulement ✌ avec ma famille ❤️

Un message partagé par Mackenzie Dern (@mackenziedern) le 29 février 2020 à 1 h 31 HNP

C’est bon d’être à la maison avec mon B

Un post partagé par Luke Rockhold (@lukerockhold) le 28 février 2020 à 10h51 PST

Pas une mauvaise vue #OverkillTakesABreak

Un post partagé par Angela “Overkill” Hill (@angieoverkill) le 28 février 2020 à 17h19 PST

Faire face à la peur, au risque, à la honte et à la vulnérabilité ne m’a fait que grandir. Plus vous vous regardez survivre à la merde effrayante, plus vous saurez que vous pouvez vous en charger. Je voulais que mon prochain chapitre soit parfait. Les victoires, les pertes, les succès et les échecs … Je veux tous les posséder, sans excuses, dans leur perfection unique. Pas seulement des combats … TOUT. Si vous êtes confronté à une grande décision, obtenez les amours de votre vie et des soutiens à vos côtés, soyez réel et clair avec vous-même sur votre intention et laissez votre intégrité être la réponse. C’était effrayant. Être malade était effrayant. Aller sous était effrayant. Le réveil était effrayant. Enlever les bandages la première fois était effrayant. Montrer à quelqu’un était effrayant. Mais je vais bien, je suis en train de guérir, et j’ai hâte de voir ce que cette décision fera pour ma vie. #truelove #truefreedom #BII

Un post partagé par Cat Zingano (@alphacatzingano) le 28 février 2020 à 18h21 PST

Ce sont vraiment les choses simples de la vie

Un post partagé par Nik “The Carny” Lentz (@niklentz) le 29 février 2020 à 13h09 PST

Mon homme @whoisjob m’a emmené à Pipe Line aujourd’hui !!! Merde. J’ai presque appelé la garde côtière d’urgence pour me sauver. La quantité ou la puissance et le courant que l’eau a #nevermesswithmothernature merci pour le contrôle de l’ego aujourd’hui Jamie !!!!!

Un post partagé par Donald Cerrone (@cowboycerrone) le 16 février 2020 à 17h29 PST

Calme dans le chaos #momsspaghetti

Un post partagé par Israel Adesanya (@stylebender) le 16 février 2020 à 15h45 PST

Le randonneur Holloway perd des connaissances. Lien en bio

Un post partagé par Max Holloway (@blessedmma) le 17 février 2020 à 11h44 PST

A accepté le @talonbananna #talonstrongchocolatemilkchallenge Je nomme @touchyfili @joshemmettufc @saramcmann Talon sensibilise au cancer et mène sa propre bataille comme un champion! Balayez vers la droite pour voir @mikunitaro établir un record du monde au lait au chocolat! talon-strong.com

Un message partagé par Urijah Faber (@urijahfaber) le 19 février 2020 à 16 h 59 HNP

Un message partagé par Anthony Pettis (@showtimepettis) le 16 février 2020 à 12:44 pm PST

Le week-end de la Saint-Valentin n’aurait pas pu être plus doux. ❤️ J’ai finalement pu rester dans ma toute première cabine, ce qui était le plus mignon jamais. Je suis allé grimper sur la glace, difficile comme l’enfer, mentalement difficile, mais ça vaut vraiment le coup! Terminé avec un dîner romantique, du bison et du wapiti. Merci pour l’un de nos meilleurs week-ends à ce jour. Je t’aime chacha # Valentines2020 #Rocnado #Memories #Happiness #IceClimbing #DinnerDate #CabinLife #EstesPark

Un post partagé par Tecia Torres (@teciatorres) le 16 février 2020 à 13h06 PST

Visite du chocolat Hershey avec cette bio-pousse sexy !!

Un post partagé par Tonya Evinger (@tonya_evinger) le 16 février 2020 à 14h37 PST

Jusqu’à l’infini et au-delà

Un message partagé par Anthony Joshua (@anthonyjoshua) le 18 février 2020 à 12:13 pm PST

J’ai montré mon ami italien @pietropenini dans le quartier. ‍♀️

Un post partagé par Al Iaquinta (@aliaquinta) le 17 février 2020 à 17h01 PST

Il est difficile de passer à côté de la brise océanique. Merci Californie pour un beau week-end.

Un message partagé par Holly Holm (@hollyholm) le 17 février 2020 à 14 h 24 HNP

Expérience incroyable en participant à cette cérémonie traditionnelle Powhiri à Orakei Marae. Il s’agit d’un accueil traditionnel maori à la cérémonie du pays et c’était très cool de voir la fierté et la riche culture ici en Nouvelle-Zélande. Mon adversaire était déjà à l’intérieur avec son équipe vêtue de ce que je suppose être un costume de guerre cérémoniel, et nos équipes se sont assis en face pendant que les anciens parlaient et nous accueillaient sur leurs terres sacrées. C’était très intense mais aussi plein d’hospitalité ouverte … je ne vais pas mentir et dire que lorsque nos équipes étaient là, on avait parfois l’impression que nous étions assis sur la scène du «mariage rouge» à GOT. Blague à part, c’était une expérience incroyable. Merci encore News Zealand

Un message partagé par Paul Felder (@felderpaul) le 17 février 2020 à 22h22 PST

@danawhite sait

Un message partagé par Diego Sanchez (@diegonightmaresanchezufc) le 17 février 2020 à 18h55 PST

#mycollection @americantopteam @revividsport

Un message partagé par ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Amanda Nunes (@amanda_leoa) le 20 février 2020 à 7h38 PST

Mon monde entier ❤️

Un post partagé par Thiago ‘Pitbull’ Alves (@thiagoalvesatt) le 20 février 2020 à 10h32 PST

Le repas de triche du jour … quel est votre préféré?

Un message partagé par Super Sage Northcutt (@supersagenorthcutt) le 20 février 2020 à 11 h 53, heure du Pacifique

Je ramène le bordage. #plank #planking #zion #roadtrippin

Un post partagé par N I C C O R A E (@nrmontano) le 20 février 2020 à 10h51 PST

ENFIN la peinture est finie! (Surtout) Plus de violet et de bleu, juste des murs blancs propres #paint #renovation #remodel #themurphysremodel #dreamhome #workhard #playhard

Un post partagé par Lauren Murphy (@laurenmurphymma) le 20 février 2020 à 13h18 PST

Cet endroit est incroyable! Je ne peux pas résister à cette eau glaciale. Dieu est grand! || <> <> <> || Adoro esse lugar, toda vez que venho aqui não resisto a um mergulho nessa água gelada. Deus é maravilhoso! #Jesus #JesusFirst

Un post partagé par Rafael Dos Anjos (@rdosanjosmma) le 17 février 2020 à 10h15 PST

Un peu plus de 10 jours après la chirurgie et je peux enfin abandonner 1 béquille et presque 2. Vous ne réalisez jamais à quel point vous aimez quelque chose tant que vous ne pouvez pas l’utiliser. Excité et motivé pour pouvoir marcher sans béquilles et éventuellement sans attelle. J’ai une équipe phénoménale de personnes entre ma maison ici dans le Wisconsin et ma deuxième maison avec toute l’équipe @ufcpi à Vegas. Je reviendrai plus fort qu’avant. #THEFUTURE #aclrecovery

Un post partagé par Maycee “The Future” Barber (@mayceebarber) le 20 février 2020 à 11h15 PST

Je dois garder ça amusant! Spikeball … arme secrète pour le temps de réaction et la coordination main / œil! @desautomatas

Un post partagé par Joseph Benavidez (@joejitsu) le 20 février 2020 à 11h28 PST

Intéressant . La seule chose logique à appeler cette poche est … une poche de merde. . . #jessicaeye #unicornshit #whatsinmypocket

Un post partagé par Jessica Eye (@jessicaevileye) le 20 février 2020 à 8h57 PST

Faire semblant de ne pas mourir de faim à Auckland. Pesez en 12 heures, que la fête de la coupe de poids commence! #UFCAuckland

Un post partagé par Angela “Overkill” Hill (@angieoverkill) le 20 février 2020 à 12:54 PST

Eh bien, fils, tu nous as quittés pour aller vivre à San Francisco. Tu es mort pour nous. https://t.co/kZmuCk2cJL

– michael (@bisping) 20 février 2020



Crochet gauche ou pied gauche

Un post partagé par Gokhan Saki (@gokhansaki) le 19 février 2020 à 10:29 PST

Team French toast? Crêpes? Ou des gaufres? Aller

– Paul Felder (@felderpaul) 20 février 2020



Joyeux 10e anniversaire à ma petite fille, Cassidy! C’est fou à quelle vitesse elle a grandi! Pour son anniversaire, elle n’a rien demandé d’autre que de passer du temps avec sa famille, même si nous avons dû lui accrocher quelques cadeaux, je suis si fière d’elle et qu’elle grandit pour devenir! Nous sommes allés en Caroline du Sud pour qu’elle puisse passer du temps avec sa personne préférée, tante Colleen. Cassidy est si douce avec un cœur d’or. Elle travaille si dur dans tout ce qu’elle fait et je prie pour qu’elle continue sur cette voie de devenir une personne incroyable! Papa t’aime ❤️ # bénédiction

Un post partagé par Chris Weidman (@chrisweidman) le 18 février 2020 à 17h13 PST

J’ai 2 semaines avant de commencer mon camp de combat. Je ne peux pas décider si je veux un café XL, un câlin, un voyage aux Bahamas, un massage complet du corps, du chocolat ou deux semaines de sommeil. Tenho duas semanas pra mim antes de começar meu camp. Não consigo decidir se eu quero um café Bem grand, um abraço, uma viagem pro Bahamas, uma massagem corporal completea, um chocolate ou duas semanas de sono.

Un post partagé par Claudinha Gadelha (@claudiagadelha) le 18 février 2020 à 9h54 PST

Travailler le week-end comme d’habitude

Un post partagé par Brian «BOOM» Kelleher (@ brianboom135) le 18 février 2020 à 17h30 PST

Mon genre de golf | @chilenobayclub

Un message partagé par Ryan Bader (@ryanbader) le 18 février 2020 à 18:57 PST

À quoi pensez-vous Danger ?? On devrait se battre en mars ou avril?

Un message partagé par Donald Cerrone (@cowboycerrone) le 19 février 2020 à 10:53 PST

Il vous voit quand vous dormez Il sait quand vous vous réveillez #bendtheknee

Un post partagé par Henry Cejudo (@henry_cejudo) le 18 février 2020 à 14h45 PST

Quelqu’un sait de quel genre de grenouille il s’agit?

Un post partagé par Super Sage Northcutt (@supersagenorthcutt) le 18 février 2020 à 20h08 PST

Attendre juste le combat et profiter du moment ❤️ ⛰ #ufc #ufcauckland #newzealand #beautifulplace #lovemyjob #kk

Un post partagé par Karolina Kowalkiewicz Official (@karolinakowalkiewicz) le 18 février 2020 à 22h38 PST

Vous savez que vous avez un bon ami quand elle accepte d’aller au gym avec vous même en vacances! @itsuptoyoupersonaltraining. #girlswhoworkout #legday #shelifts #sheworksout #gymtime #motivation #gym #gymmotivation #workout #fitness #strongwomen #strength #fitmom #momswhoworkout #fitfriends #neverskiplegday #peach #bootyday #squats #shesquats

Un message partagé par Miesha Tate (@mieshatate) le 18 février 2020 à 22h44 PST

Hier, j’ai passé une journée amusante chez moi avec le candidat aux poids moyens #UFC Paulo Costa, qui est venu avec une équipe de tournage pour m’interviewer pour un documentaire très cool sur @Borrachinhamma.Après le tournage, nous avons tous célébré la vie en discutant et en riant toute la nuit lors d’un dîner amusant au Ritz avec Maksim “Maks” Aleksandrovich Chmerkovskiy @maksimc de “Dancing With The Stars”, @Farhital & Joseph Ciolli le propriétaire de “Grimaldi’s Pizza” qui est ma chaîne de pizzeria préférée. Et maintenant, je pars en Nouvelle-Zélande pour l’UFC ce week-end alors que la tournée des événements UFC 2020 se poursuit. #ITSTIME #BUFFLIFE

Un post partagé par Bruce Buffer (@brucebufferufc) le 19 février 2020 à 9h04 PST

Juste heureux ❤ #dailymiles #siberianhusky #germanshepherd #dogstagram #seniordog #norcal #ilovemylife #goodvibesonly #optoutside #getoutside #goodforthesoul #gratitude #olddogsrule #appreciatewhatyouhave #memories #ufc #beautiful

Un post partagé par Aspen Ladd (@aspenladd) le 19 février 2020 à 13h40 PST

J’aime mon zoo! Si vous êtes un amoureux des animaux, assurez-vous de suivre @cyborgszoo pour les photos d’animaux ❤️ merci @ lilpig.co incroyable #Photoshoot #Pig #Pet #Cali #Cyborgszoo _______ Cyborg Zoo hoje teve ensaio fotográfico com a marca @ lilpig.co um máximo ! Não esqueçam de seguir @cyborgszoo para ver os bastidores e também ver as novas fotos! ❤️

Un post partagé par ®️Cristiane Justino (@criscyborg) le 19 février 2020 à 16h15 PST

Ne regardez jamais en arrière #enverssideways #justforward

Un post partagé par Super Sage Northcutt (@supersagenorthcutt) le 19 février 2020 à 18h49 PST

Dzień dobry Polsko ❤️ Bonne nuit Nouvelle-Zélande ❤️ P.S. I jak tu nie kochać tego miejsca? J’adore cet endroit #ufc #ufcauckland #newzealand #lovethisplace #lovemyjob #readyforthefight #poland #kk

Un message partagé par Karolina Kowalkiewicz Official (@karolinakowalkiewicz) le 20 février 2020 à 00h03 PST

Un peu une dame, un peu le cou rouge fou. # pays #oregon

Un message partagé par Paige VanZant (@paigevanzant) le 19 février 2020 à 18:39 PST

Quand elle est mignonne mais elle te bottera le cul #YoungClaressa #claressashields # 6vs24 #GWOAT

Un post partagé par ClaressaTheGWOATShields (@claressashields) le 20 février 2020 à 04h44 PST

✈️

Un post partagé par Rachael Ostovich (@rachaelostovich) le 19 février 2020 à 18h35 PST

Panieneczka z okieneczka☺️ Już za niecałe 4 tygodnie wrócę do Polski.☺️ Mogę być szczera? ‍♀️ Nie mogę się doczekać. Ostatnie kilka długich tygodni ciężko pracowałam na FL. Chyba zgodzicie się ze mną, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej ?! Pragnę poczuć à ciepło domowego ogniska, bliskość mojej rodziny, bezpieczeństwo, a także chcę patrzeć z radością na otaczający mnie świat.❤️Jeszcze trochę pracy i poświęcenia. Tak naprawdę ostatnia prosta. Médias, semaine de lutte, ścinanie wagi i sama walka, a później powrót do domu, gdzie zapewne rzucę się w kolejny wir „innej” pracy Studia, obowiązki medialne, sponsorskie, spotkania z Wami i wykańczanie domu. Także pobawię się w panią architekt.✏️ Cieszę się, że postawiłam na okna połaciowe @veluxpolska, które są produktem światowej klasy łączącym komfortowe rozwiązania i dobry styl. PS miejsce, z którego do Was wyglądam à łazienka, a wanna będzie umieszczona zaraz pod oknami @veluxpolska, aby brać długie kąpiele, przy lampce wina, z dobrą książką, podziwiająjskajs #olsztyn #homesweethome #cantwait #velux #veluxpolska #veluxwindows #ecohouse #house

Un post partagé par Joanna Jedrzejczyk (@joannajedrzejczyk) le 20 février 2020 à 6h24 PST

Hashtag «Repos actif» # Rohd Dawg D’arcemus Maximus encaissé -CSO-

Un message partagé par @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt) le 20 février 2020 à 6h22 PST

Manquer ma Camila ❤️ @tmarretamma @daryamorrealephotography @august_van_der_walz

Un post partagé par Yana «Foxy» Kunitskaya (@yanamma) le 28 février 2020 à 11 h 31 PST

Joyeux dimanche … et si tu connaissais seulement la mauvaise journée des cheveux sous ce chapeau, tu serais tout aussi excité à l’idée de le porter que moi ‍♀️

Un post partagé par Maycee “The Future” Barber (@mayceebarber) le 23 février 2020 à 17h21 PST

Fait amusant si ma mère m’avait acheté les Jordan que je voulais quand j’étais enfant, je serais probablement en NBA en ce moment

– Belal Muhammad (@ bullyb170) 16 février 2020