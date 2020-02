The Weekly Grind: la falaise de Max Holloway saute d’une cascade

Qu’est-ce qui rend les combattants professionnels si faciles à comprendre? À première vue, probablement rien. Mais enlevez les gants, les SIG et les hématomes exorbités, et ils ne sont en fait pas si différents des autres.

Ces messages prouvent que même les combattants les plus durs ne sont qu’humains après tout. Voici la dernière édition de «The Weekly Grind».

Vous l’avez demandé. Lien #HikerHolloway en bio.

Un post partagé par Max Holloway (@blessedmma) le 1 février 2020 à 10h57 PST

De retour sur mon ancien terrain, la plage musculaire de Californie. Gardez-le serré avec des trempettes et des déchirures. @mcgregorfast @properwhiskey @reebok

Un message partagé par Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) le 1 février 2020 à 6h45 PST

Souhaite moi bonne chance. J’ai eu des examens d’entrée aujourd’hui #Harvard #Boston #theresurrection

Un post partagé par Jorge Masvidal (@gamebredfighter) le 31 janvier 2020 à 9h17 PST

❤️ À Kobe! Aux 62e Grammy Awards

Un post partagé par Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) le 28 janvier 2020 à 23h41 HNP

Maquillage vs „maquillage sparring” #ufc #auckland #newzealand #makeup #nomakeup #kk

Un post partagé par Karolina Kowalkiewicz Official (@karolinakowalkiewicz) le 29 janvier 2020 à 23h54 HNP

Manquer mes filles @bicnesss @ cut_diff3r3ntly @masteryaiyai vous remplissez tous mon cœur de tant de joie et de rires!

Un post partagé par Michelle Waterson (@karatehottiemma) le 1 février 2020 à 15h00 PST

Une petite pause ce matin après un entraînement dur !!! Un pequeno descanso esta manana despues de un duro entrenamiento !! #seeyousoonboi #runningtime #soldierofgod #iluhjuh #noforgayjesus

Un message partagé par Yoel Romero (@yoelromeromma) le 31 janvier 2020 à 17h16 PST

Cette fois, j’ai passé du temps avec @schwarzenegger pour la nuit. Quel grand homme! Je n’ai jamais été aussi frappé par les étoiles de toute ma vie. Le rencontrer pour la 1ère fois en personne, c’était comme si le Terminator marchait au ralenti droit sur moi. Tant de grands films !! Ce fut un honneur de pouvoir tellement choisir son cerveau. Quelle vie! #champlife #tbt

Un message partagé par Chris Weidman (@chrisweidman) le 30 janvier 2020 à 18:54 PST

Vivre la vie sans limites maintenant. A tout fait pour plaire à tout le monde. Quand ils sont insatiables! Continuer c’est INSANITY! Lien en Bio

Un post partagé par Tyron Woodley (@twooodley) le 30 janvier 2020 à 20h17 PST

“Entouré d’artificiel, vous êtes la chose la plus proche du réel que j’ai vue” ❤️

Un post partagé par Sergio Pettis (@sergiopettis) le 31 janvier 2020 à 04h47 PST

Joyeux anniversaire à mon frère @dhlimamma aujourd’hui! Que la bénédiction de Dieu vous suive toujours où que vous alliez! Je t’aime! Feliz aniversário para meu irmão! Deus te abençoe hoje e sempre! Te amo mlk é noix !!!

Un message partagé par Douglas Lima (@phenomlima) le 31 janvier 2020 à 8 h 17 HNP

Chaque dollar compte bébé! Nous avons béni! C’était amusant #Vegas ✌️ #ThankYouGod #WinningMoneyIsTheBest #LOL # HadToBegDeeFor20bucks #LOL

Un post partagé par Platinum Mike Perry (@platinummikeperry) le 31 janvier 2020 à 17h47 PST

Nous avons eu une journée Crappie #TeamRocky #TeamTiny #fishing #crappie #rainyday #Rocnado #Florida: @ justinp922

Un post partagé par Raquel Pennington (@raquel_pennington) le 31 janvier 2020 à 17h35 PST

SeaQuest 2020 @kai_garbrandt

Un message partagé par Cody Garbrandt (@cody_nolove) le 31 janvier 2020 à 15 h 29 HNP

Janvier 2018. Avec de bonnes personnes et des monstres dans l’octogone @ufc @dominance_mma

Un post partagé par Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) le 30 janvier 2020 à 1h38 PST

Cette vie de campeur … … bientôt nous serons dans notre prochaine aventure .. # midwest #march #family

Un post partagé par Tonya Evinger (@tonya_evinger) le 29 janvier 2020 à 8h25 PST

La vie au Ranch !! @bmfranch

Un message partagé par Donald Cerrone (@cowboycerrone) le 1 février 2020 à 12:38 pm PST

Félicitations bébé! Tellement fier de toi! Ce n’était pas la première place cette fois, mais vous avez si bien réussi toutes vos manches! L’année ne fait que commencer et c’est tellement bon de vous voir faire un show! Retour à l’entraînement et au suivant! Je t’aime! @santoswesley

Un post partagé par Mackenzie Dern (@mackenziedern) le 1 février 2020 à 11:53 PST

nouvelle veste, qui dis. . . #orginals #tysonranch #jessicaeye #takemeon

Un post partagé par Jessica Eye (@jessicaevileye) le 1 février 2020 à 14h01 PST

Ma chérie #Bruce

Un message partagé par Emily Whitmire (@ emwhitmire115) le 1 février 2020 à 9h55 PST

Fuckin love sparring days. Se connecter et être prêt à tuer. @gymkingfightdivision

Un message partagé par Sugar Sean O’Malley (@sugaseanmma) le 1 février 2020 à 14 h 26 HNP

Quelle coiffure aimez-vous le mieux ?? 1 … 2 … ou 3 ….. ???? . . Vegas m’a tenu très occupé

Un message partagé par Felice Herrig (@feliceherrig) le 1 février 2020 à 12:39 pm PST

Est-ce que quelqu’un d’autre pense que j’ai l’air d’essayer de copier Jim Carey dans Me, Myself & Irene quand il a la bouche en coton …? Ou est-ce juste moi ‍♀️

Un post partagé par Jessy Jess (@missjessyjess) le 1 février 2020 à 9h09 PST

Que suis-je en train de faire? Il fait 60 degrés. Le plus froid il fait où je suis, il fait 75 degrés et j’étais dans le New Jersey pendant 3 mois, ce qui descend parfois à 20 degrés, donc je pense que mon sang s’est épaissi parce que 60 se sent tellement bien maintenant. Merci New Jersey !! Esse tá sendo meu primeiro inverno completo. Confesso que nunca gostei de frio porque nasci numa cidade muito quente, precisei passar um frio meio que obrigada pra aprender a entender que o corpo acostuma. Não foi nada legal no começo, e eu acabei de passar 3 meses no frio de -1 a -14, foi bem duro. Agora estou em um frio de 9 graus e me sentindo em casa. #teamcg #winter #wintervibes #coldiscool #wmma #professional badass #claudiagadelha

Un post partagé par Claudinha Gadelha (@claudiagadelha) le 28 janvier 2020 à 10h57 PST

À quoi ça ressemble? Légal? #vancouver

Un post partagé par ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Amanda Nunes (@amanda_leoa) le 30 janvier 2020 à 05h37 PST

Bday Vibes toute la semaine

Un post partagé par Anthony Pettis (@showtimepettis) le 29 janvier 2020 à 8h25 PST

Pardon

Un post partagé par Ben Askren (@benaskren) le 29 janvier 2020 à 13h22 PST

Mari fait mes cheveux pour la pratique …. lol comment a-t-il fait ???

Un message partagé par Paige VanZant (@paigevanzant) le 29 janvier 2020 à 12 h 10 HNP

Mon point de vue réel lorsque je tape ceci. Je dois aimer le temps californien.

Un message partagé par Mikebisping (@mikebisping) le 28 janvier 2020 à 14h41 HNP

# HereWeGo -CSO-

Un message partagé par @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt) le 28 janvier 2020 à 18h12 PST

par @daryamorrealephotography Muah @ekutanova Director @tatiana_fomin_ @august_van_der_walz

Un post partagé par Antonina La Pantera Shevchenko (@antoninapantera) le 29 janvier 2020 à 13h24 PST

Marquez votre #wcw

Un message partagé par PEARL GONZALEZ (@pearlgonzalez) le 29 janvier 2020 à 7h42 PST

Beaux animaux

Un message partagé par Sergio Pettis (@sergiopettis) le 29 janvier 2020 à 17h29 PST

Eu e meu amigão se divertindo.

Un post partagé par patrickypitbull (@patrickypitbull) le 30 janvier 2020 à 8h23 PST

Instagram vs réalité! Pouvez-vous croire que l’eau était si chaude que vous ne pouviez pas entrer même si nous étions dans le fleuve Colorado? #nature #hotsprings #nevada #lasvegas

Un message partagé par Emily Whitmire (@ emwhitmire115) le 30 janvier 2020 à 9h18 PST

Mr Steal Yo Girl #throwbackthursday #tbt

Un message partagé par Dustin Poirier (@dustinpoirier) le 30 janvier 2020 à 9 h 07 HNP

Le seul et unique entretien d’embauche que j’ai jamais eu (maintenant j’essaie juste de le garder comme ça) # shoutoutcomtenderseason2 #theonlyjobiveeverhad #livinthedream pic.twitter.com/e3WVZFRpnF

– Chase Hooper (@chase_hooper) 30 janvier 2020



Un post partagé par Nik “The Carny” Lentz (@niklentz) le 29 janvier 2020 à 16h59 PST

Le week-end dernier dans mes bottes coquines

Un post partagé par Jessica Penne (@jessicapenne) le 29 janvier 2020 à 13h43 PST

Un post partagé par Nate Diaz (@ natediaz209) le 27 janvier 2020 à 20h23 PST

Peut-être le plus grand exploit de raquette de ma vie … mais je détesterais me vanter. – Ne te prends pas trop au sérieux. – Restez dangereux. – Rendez-vous en haut. – P.S. il n’était même pas près de 17 miles. – #sundance #sundancefilmfestival # sundance2020 # sundancefilmfestival2020 #sundancefestival #parkcity #parkcityutah #parkcitylife #canadagoose #canadagoose #successnotperfection #seeyouatthetopop

Un post partagé par Michael Chandler (@mikechandlermma) le 30 janvier 2020 à 12h01 PST

J’ai montré à Lukas comment serrer et dévisser les couvercles, puis cela se produit à la garderie

Un message partagé par Pat Curran (@pat_curran_mma) le 29 janvier 2020 à 6h35 PST

☠️ Rêve: je ne m’en souviens pas bien mais il y avait définitivement Johnny Depp, nous étions définitivement sur un navire, le Cracken attaquait définitivement, et je pense que Serena était là. Lol vous et votre drapeau pirate / pirate vous influencent, AJ! ☠️ @aj_mma #Thugthai #darkside #influencing #notdarkside #dream #socks #soxyroxy @sockittomeinc

Un post partagé par Roxanne Modafferi (@roxyfighter) le 29 janvier 2020 à 7h05 PST

#tbt avec mes amours ❤️❤️❤️❤️

Un post partagé par Shogun Rua (@shogunoficial) le 30 janvier 2020 à 10h48 PST

Saison de braquage

Un post partagé par James Gallagher (@strabanimalmma) le 30 janvier 2020 à 11h12 PST