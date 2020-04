The Weekly Grind: la fondation Dustin Poirier fera don de 1000 repas au personnel de l’hôpital local

Twitter: @TheGoodFightFDN

Qu’est-ce qui rend les combattants professionnels si faciles à comprendre? À première vue, probablement rien. Mais enlevez les gants, les SIG et les hématomes exorbités, et ils ne sont en fait pas si différents des autres.

Ces messages prouvent que même les combattants les plus durs ne sont qu’humains après tout. Voici la dernière édition de «The Weekly Grind.

Combattez le bon combat !! https://t.co/w9RtPFICbW

– Le Diamant (@DustinPoirier) 11 avril 2020

Nous avons passé un excellent dîner hier soir avec l’équipe! Beaucoup de grandes choses à venir et impatients de partager notre prochain objectif avec vous !!! Merci pour le soutien continu fight # fightthegoodfight pic.twitter.com/kjhytfTFXf

– The Good Fight Foundation (@TheGoodFightFDN) 6 mars 2020

pic.twitter.com/xtRwZA3dQz

– Le Diamant (@DustinPoirier) 11 avril 2020



8 miles, 4 chiens, 3 adolescents @shealorladd @aidan_ladd @raleconnyou, 1 dix ans et moi #dailymiles #hiking #running #thursday #storm #siblings #proathlete #prosister #familytime #funstuff #ilovemylife #siberianhusky #germanshepherpherd dogstagram #californie #norcal #santé

Un post partagé par Aspen Ladd (@aspenladd) le 9 avril 2020 à 16h11 PDT

Criez à @PhillipeNover un @RenzoGracieBJJ Blackbelt & UFC Vet. Actuellement, une infirmière à New York parle de soins à plusieurs pendant cette pandémie. Heureux de vous connaître et de vous appeler un ami! pic.twitter.com/0uH2hiS6ZY

– Derek Brunson (@DerekBrunson) 11 avril 2020



漫画 dessin animé # mma # wmma # ufc # mmatraining #mmafighter #mmagirls #mmafights #mmalife #ufcfights #ufcfighter #ufcfightpass #ufc @suckerpunchent @secretofathleticism @rubenpayanjr @john_yodpetch @pedrojordaobj45 @

Un message partagé par Weili Zhang 张伟丽 (@zhangweilimma) le 10 avril 2020 à 7 h 26 HAP

Jours bizarres avec le virus Corona qui se cache (#blog) https://t.co/ZK8oeCz305 #ufc pic.twitter.com/A0PWveZDgg

– Roxanne Modafferi (@Roxyfighter) 11 avril 2020



«Il faut des balles pour faire ce que nous devons faire» @rdx_sports #TeamRDX # GetSum -CSO- # ufc249 Focused

Un post partagé par @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt) le 9 avril 2020 à 10h35 PDT

Aéroports vides …. (Amsterdam -> Atlanta -> Denver) #weirdtimes #fastenyourseatbeltsplz ✌

Un post partagé par Alistair Overeem (@alistairovereem) le 9 avril 2020 à 11h46 PDT

Il y a un an. Capitale sud de mon beau pays Kirghizistan Osh city. 2019

Un post partagé par Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) le 9 avril 2020 à 11:35 PDT

J’ai utilisé ce traîneau plus de fois au cours du mois dernier que pendant des années. Je suppose qu’il y a un petit côté positif à cette mise en quarantaine parce que mon cul est allumé. @westsidetactical #sledwork #strengthandconditioning

Un post partagé par Tom Lawlor (@filthytomlawlor) le 9 avril 2020 à 9h22 PDT

Il était une fois, quand on nous permettait de toucher des humains, j’avais l’habitude d’atterrir cool comme ça … et je n’avais jamais rêvé que le souvenir d’un contact complet puisse sonner aussi beau. #soundon #connection #wrestling

Un post partagé par Cat Zingano (@alphacatzingano) le 9 avril 2020 à 12:45 pm PDT

#beach #wrestling #yakutat #village #alaska #mma #wmma

Un post partagé par N I C C O R A E (@nrmontano) le 9 avr 2020 à 14h55 PDT

Ceci est la photo préférée de mon petit ami pour montrer aux gens pic.twitter.com/IeFiD9MtNz

– Leslie Smith (@LeslieSmith_GF) 11 avril 2020

Quels sont les plans de verrouillage de tout le monde aujourd’hui?

– michael (@bisping) 11 avril 2020



Possédez ce qui vous appartient. @ jameslaw1 @ scott.council #DominickCruz #DomCruz #TeamCruz #CruzAlliance #CruzControl #UnlockingVictory #ESPN #ESPNMMA #UFC #BusinessAsUsual Snapchat | DomCruz619 Twitter | @DominickCruz Web | Shop.DominickCruzMMA.com

Un post partagé par Dominick Cruz (@dominickcruz) le 9 avril 2020 à 10h54 PDT

Le nouveau style ‍♀️ … aventures d’épicerie partie 1! Lol # N99mask #stayingsafe #iknewitwouldcomeinhandyoneday #cookiemonster

Un post partagé par Carla (@ carlaesparza1) le 9 avril 2020 à 9h43 PDT

Tu nous manques @jonnybones

Un post partagé par Platinum Mike Perry (@platinummikeperry) le 8 avril 2020 à 14h11 PDT

Pour tous les trolls de quarantaine qui n’ont rien de mieux à faire que de faire des ennuis … et les groupies de @ jason_sensation_ qui sont toutes salées. #whowantsit #comegetit #illbewaiting #inmyhouse #quarantining #butgetaction #wildwahinewednesday #pineappleprincess #ilimanator

Un post partagé par Ilima-Lei Macfarlane (@ilimanator) le 8 avril 2020 à 17h47 PDT

Une si belle journée pour sortir et promener vos enfants, qu’ils soient à quatre ou à deux pattes 55 & ☀️

Un post partagé par Tecia Torres (@teciatorres) le 9 avril 2020 à 12:41 pm PDT

Joyeux anniversaire de 10 ans à ma merveilleuse épouse @ amyaskren1! Cela fait 10 ans incroyables, et j’attends avec impatience bien d’autres.

Un post partagé par Ben Askren (@benaskren) le 9 avril 2020 à 5h19 PDT

Casser les planches dans la maison s’ennuie! • • Suivez-moi sur @tiktok @ufc #kickit #teamRosa #fighterlife #Karate #jiujitsu #kickboxing #quarantine #challenge #RosaNation #fighter #UFC #tiktok #BostonStrong #taekwondo #training #practice #soflo

Un post partagé par CharlesRosa (@charlesrosamma) le 8 avril 2020 à 13h07 PDT

Lorsque vous touchez le fond, la seule façon est de monter. Atteignez ces sommets et continuez à monter !!

Un post partagé par Jalin Turner (@thetarantulamma) le 8 avril 2020 à 21h02 PDT

Joyeux anniversaire @melissaloha. Je t’aime et je suis fier de toi. Tout votre travail acharné et votre persévérance sont magnifiques.

Un post partagé par Andre Fili (@touchyfili) le 8 avril 2020 à 19:53 PDT

Objectif de la liste de contrôle de demain: apprendre à épeler les vitamines ✔️

Un post partagé par Cat Zingano (@alphacatzingano) le 8 avril 2020 à 19:32 PDT

J’ai raté ma voiture en ce moment. #subiegang #subaru #wrx #pearl #white #speed #car #race #tune #boom #shine

Un post partagé par Brian «BOOM» Kelleher (@ brianboom135) le 11 avril 2020 à 8h13 PDT

Ils jouent au bas-ket-ball Nous aimons ce bas-ket-ball Qui veut ce post quarantaine 1v1 ??

Un post partagé par Lando Vannata (@groovylando) le 11 avr 2020 à 10h56 PDT

Joyeux #nationalsiblingday TOUS !! C’est drôle car les garçons ne sont pas les plus effrayants de la famille … c’est le 2 avec les cheveux longs et les avant-bras massifs que vous devez surveiller pour LOVE YOU GUYS !! @thetitanmma @blondedon @lindsaymachado #family #sisters #brothers #love

Un post partagé par Stephen “Wonderboy” Thompson (@wonderboymma) le 10 avril 2020 à 17:34 PDT

#NationalSiblingDay #Diazbrothers @ nickdiaz209 @ natediaz209

Un post partagé par Diaz Brothers (@ diazbrothers209) le 10 avr 2020 à 10h27 PDT

Celui-ci était amusant! Êtes-vous sur @tiktok #TeamGonzalez? assurez-vous de me suivre @pearl_gonzalez .. Je veux voir vos vidéos de quarantaine !!! #bottlechallenge #tiktok #QuarantineLife

Un post partagé par PEARL GONZALEZ (@pearlgonzalez) le 10 avril 2020 à 11:40 PDT

Les sauvages kelleher! Journée des frères et soeurs . BOOM

Un post partagé par Brian «BOOM» Kelleher (@ brianboom135) le 10 avril 2020 à 17h30 PDT

Un post partagé par Nate Diaz (@ natediaz209) le 10 avril 2020 à 15h41 PDT

Journée nationale des frères et sœurs ❤️

Un post partagé par Sergio Pettis (@sergiopettis) le 10 avr 2020 à 19h06 PDT

#gn #yall

Un post partagé par N I C C O R A E (@nrmontano) le 11 avr 2020 à 01h19 PDT

À suivre…

Un post partagé par Jon Bones Jones (@jonnybones) le 11 avr 2020 à 02h04 PDT

LES GARÇONS SONT DES JOUETS MAIS J’AIME LES JOUETS POUR LES GRANDES FILLES 1, 2,3❓ Quel est votre jouet préféré, mesdames? | Kobietki ‍♀️ Jakie są wasze ulubione ‚zabawki»? #keepsmiling #warmiaimazury #positivevibesonly #amg #mercedes #mercedesbenz #mercedesamg #luxurycars #alexandermcqueensneakers #alexandermcqueen #louisvuitton #nostylist #sostylish

Un post partagé par Joanna Jedrzejczyk (@joannajedrzejczyk) le 11 avril 2020 à 03h50 PDT

Prises de traction serrées avec l’accent non pas tant sur le côté arrière, mais sur le sternum du côté proche. Bienvenue chez McGregor FAST! Bonne chance et que Dieu vous bénisse et profitez ❤️ @mcgregorfast

Un post partagé par Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) le 7 avril 2020 à 19h31 PDT

Dzień dobry Ja już po delikatnym porannym rozruchu, niestety mój trening póki co ogranicza się do delikatnego rozruchu ‍♀️ ale dzięki temu, że przestrzegam zaleceń lekarzy oko ładnie się gó ił wi ? Trenujecie w domowych warunkach? #ufc #goodmorning #sunnyday #spring #stayhome #staysafe #zostajewdomu # zostańwdomu #kk #monsterenergy #crushquarantine #monster #kk #lodz #poland

Un post partagé par Karolina Kowalkiewicz Official (@karolinakowalkiewicz) le 8 avril 2020 à 02:28 PDT

Merci pour le forage, Carl! #bjj #drilling

Un post partagé par Roxanne Modafferi (@roxyfighter) le 8 avril 2020 à 10h15 PDT

«Rainy Dayze» # Crédit supplémentaire # MoarHype # Sheep Dog -CSO- # ufc249

Un post partagé par @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt) le 8 avril 2020 à 9h22 PDT

#FlashbackFriday

Un post partagé par PEARL GONZALEZ (@pearlgonzalez) le 10 avril 2020 à 20h10 PDT

J’ai entendu dire que c’était #nationalsiblingday ♥ ️ Je suis tellement reconnaissante pour mes incroyables frères et sœurs. Chacun de nous est tellement différent mais aussi tellement semblable! Je vous aime les gars! #TeamLEE

Un post partagé par Angela Lee Pucci (@angelaleemma) le 10 avril 2020 à 16h22 PDT

Il y a 2 ans, ce garçon a changé ma vie pour toujours! Tout le monde dit toujours que les enfants feront ça et vous n’y croyez jamais tant que vous n’avez pas le vôtre! Joyeux anniversaire, papa James Jr t’aime tellement !! #mylilwarrior #jamesvickjr

Un post partagé par James Vick (@jamesvickmma) le 8 avril 2020 à 12h07 PDT

@showtimepettis c’est votre cousin perdu depuis longtemps

Un post partagé par Belal Muhammad (@ bullyb170) le 8 avril 2020 à 15h04 PDT

Les temps sont devenus beaucoup plus difficiles, mais voici ma motivation pour continuer à sourire et à essayer.

Un message partagé par Jalin Turner (@thetarantulamma) le 8 avril 2020 à 14 h 26 HAP

Balade à vélo de 30 miles nous voici !!! @teciatorres #outdoors #sunshine #cardio #colorado

Un post partagé par Raquel Pennington (@raquel_pennington) le 8 avril 2020 à 14h08 PDT

Arrêtez. Sourire. Respirer. La vie est belle. #quietstorm #redlikeaboss #lifeisgood #quarantine #goodvibes #beyou #doyou

Un post partagé par Randa “Quiet Storm” Markos (@randamarkos) le 8 avril 2020 à 15h19 PDT

I 北京 的 时候 那 时间 天 还 下 着 小雪 , 现在 的 北京 已经 是 春光 明媚 春暖花开 了 。Quand j’ai quitté Pékin, il neige encore un peu. Maintenant, Pékin a un printemps brillant.

Un post partagé par Weili Zhang 张伟丽 (@zhangweilimma) le 8 avril 2020 à 21h49 PDT

Vous pensez que Carole a réellement tué son mari? #Tigerking #Lionking #coolcatsandkittens #carolebaskins #dogtraining #Dutchshepherd #dogdad #family #quarantinelife

Un post partagé par Jon Bones Jones (@jonnybones) le 10 avril 2020 à 9h27 PDT

Nourrir ma grande fille. Mangeur d’oiseaux Goliath Bourgogne. (T. Stirmi)

Un post partagé par Jalin Turner (@thetarantulamma) le 10 avril 2020 à 16h20 HAP

C’est un grand vendredi quand je suis là.

Un post partagé par James Gallagher (@strabanimalmma) le 10 avril 2020 à 10h38 PDT

“Le combat est gagné ou perdu loin des témoins – derrière les files d’attente, dans le gymnase et sur la route, bien avant de danser sous ces lumières.” – Ali #DominickCruz #DomCruz #TeamCruz #CruzAlliance #CruzControl #UnlockingVictory #ESPN #ESPNMMA #UFC #BehindTheCamera Snapchat | DomCruz619 Twitter | @DominickCruz Web | Shop.DominickCruzMMA.com

Un post partagé par Dominick Cruz (@dominickcruz) le 10 avril 2020 à 10h02 PDT

Entraînement complet du corps #fitnesswithfrancis: 30 secondes chaque exercice, 5 tours. : 60 repos entre les tours. 1. Push-ups plongeur 2. Push-ups triceps 3. Jump tucks 4. Fentes de ski (jambe droite et gauche) 5. Planches de curseur à brochet 6. Essuie-glaces 7. Chandelier – Tag un ami avec qui vous feriez cet entraînement complet du corps avec WizKid ft. Drake – Venez plus près

Un post partagé par Francis Ngannou (@francisngannou) le 8 avril 2020 à 11h01 PDT

Courses d’épicerie

Un post partagé par Felice Herrig (@feliceherrig) le 11 avril 2020 à 9h36 PDT

Aéroport de Boulder City # Cessna172 par @ julianchavez16

Un post partagé par Antonina La Pantera Shevchenko (@antoninapantera) le 10 avril 2020 à 21:16 PDT