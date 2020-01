The Weekly Grind: l’entraîneur américain Top Team Din Thomas parodie l’entraînement de Stephen A. Smith

Qu’est-ce qui rend les combattants professionnels si faciles à comprendre? À première vue, probablement rien. Mais enlevez les gants, les SIG et les hématomes exorbités, et ils ne sont en fait pas si différents des autres.

Ces messages prouvent que même les combattants les plus durs ne sont qu’humains après tout. Voici la dernière édition de «The Weekly Grind».

Lorsque vous savez que vous pourriez laisser tomber des choses importantes, mais vous ne vous occupez pas de cette vie en deux voyages. # 5 sacs # 2 boîtes #allheavy #useyourface #lightwork #iknowiforgotsomething

24 janvier 2020

Un couple de monstres grimpant des pics! #KeepHammering #AmericasChamp #PeoplesChamp #GreatAmericanWinningMachine @cameronrhanes

23 janvier 2020

Il y a exactement 7 ans – 24 janvier 2013, j’ai finalement convaincu une fille que j’avais le béguin d’aller avec moi un rendez-vous avec un café. – Nous avions envoyé des courriels depuis près de 2 ans et elle n’accepterait jamais de me rencontrer … après tout, elle n’avait pas besoin de moi … elle était amoureuse de la médecine et elle était en résidence et travaillait 80 semaines à la salle d’urgence MU. – Enfin, elle a dit oui, et m’a rencontré une heure avant de savoir que je devais être à la pratique de la lutte parce qu’elle savait qu’elle aurait un “out” parce que je devrais y aller. Les premiers rendez-vous n’étaient pas son truc. – Elle ne le savait pas, ce serait le dernier premier rendez-vous qu’elle ait jamais eu. – À une petite table à l’arrière de @kaldis_coffee au centre-ville de Columbia, dans le Missouri, je suis tombée amoureuse de la fille dont j’avais toujours rêvé … sauf si je ne savais pas, elle dépasserait toutes les attentes que j’avais de ce qu’une femme était. – Je t’aime @briechandler … les 7 derniers ont été incroyables. Voici 70 autres.

24 janvier 2020

Ma personne préférée m’a emmené à mon endroit préféré

25 janvier 2020

La vie est un jeu d’équilibre et nous ne sommes qu’à un pas d’une chute. Nous essayons constamment d’aller de l’avant avec nos objectifs, tout en essayant d’équilibrer les différents éléments de nos vies. ⁣ ⁣ ⚖️ Aucun de nous ne peut s’adapter au changement de nos vies à moins que nous ne voulions réajuster nos priorités. La seule façon de maintenir l’équilibre est d’apprendre à changer continuellement. Si vous perdez l’équilibre, soyez prêt à prendre du recul ou sur le côté, mentalement ou physiquement. ‍♂️ ⁣ ‍♂️ Prenez du temps et de l’espace pour vous chaque jour, pour vous détendre dans un état calme et méditatif et réaligner.

25 janvier 2020

Si vous pouviez amener les 3 personnes que vous voulez en 5 heures de route, qui serait-ce? J’apporterais @willsmith @therock @ kevinhart4real pour le trajet pour obtenir des galettes de boeuf jamaïcain de 5 heures – Étiquetez les 3 personnes que vous apporteriez !! • #RoadTrip

25 janvier 2020

Reine @laurabennett_x

25 janvier 2020

25 janvier 2020

Moi et mon nouvel ami ‍♀️ #ufc #ufcpi

24 janvier 2020

Elle a des jambes

25 janvier 2020

Yo @espn ce qui se passe avec votre garçon Stephen A Smith. #ufc #boxing #mma @espnmma @espnwestpalm @thefirmmma pic.twitter.com/WivGCOqrgM

24 janvier 2020



MA! Le pain de viande !!

22 janvier 2020

Ayez un jour béni mon peuple! ⛰☀️ Dia abençoado meu povo!

22 janvier 2020

Plage babiez

22 janvier 2020

Donc ravi d’acquérir des connaissances de la seule et unique @tonyrobbins #businessmastery

22 janvier 2020

Au #phoenixsuns avec le bae. @amandadallagoc

22 janvier 2020

Le #TiramisuTuesday est-il toujours une chose!? # KeepThatShitSweet @Khabieber_Nurmagomedov # BoGoTuesdays -CSO-

22 janvier 2020

Meu melhor présente! ❤️ mon meilleur cadeau!

22 janvier 2020

Il est toujours important d’avoir des amis qui vous disent ce qu’ils ressentent vraiment vous aiment aussi @dc_mma

21 janvier 2020

Merci à mon élève Keira pour l’IMPRESSIONNANT rash guard Captain America !!!! J’aime cela! #CaptainAmerica #language #Merica #bjj #syndicatekids

21 janvier 2020

Sur IG c’est 100%

21 janvier 2020

❤️❤️❤️ Lorsque nous aimons, nous nous efforçons toujours de devenir meilleurs que nous ne le sommes. Lorsque nous nous efforçons de devenir meilleurs que nous ne le sommes, tout autour de nous s’améliore aussi too # strivetobebetter #nevergiveup #love #loveleggings

22 janvier 2020

❤️

22 janvier 2020

Guerrier. Saison 2. À venir bientôt!

22 janvier 2020

Vieil homme Granite, Kaia, Chevy et moi de retour sur nos sentiers de la maison aujourd’hui Jusy heureux d’être vivant, en mouvement et ensemble #nowofftotrain #serious #hills #california #norcal #appreciatewhatyouhave #ufc #healthy #lifestyle #huskygram #siberianhusky #germanshepherd # dogstagram #hiking #optoutside #getoutside #goodforthesoul #ilovemylife #seniordog #studlysenior

22 janvier 2020

PURE BONHEUR Quelle journée! #sweetdreams @ufc #purehappiness #livingmylife #livingmybestlife #helicopter

22 janvier 2020

Las Vegas, NV ❤️

22 janvier 2020

Vous rencontrez beaucoup de combattants au @ufcpi, apparemment, je ne suis intéressé que par des photos avec les dames. Cela fait longtemps. Je n’ai pas vu cette dame depuis The Ultimate Fighter @badmofo_jojo

22 janvier 2020