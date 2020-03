The Weekly Grind: Ronda Rousey visite son ranch «autosuffisant»

Instagram: @RondaRousey

Qu’est-ce qui rend les combattants professionnels si faciles à comprendre? À première vue, probablement rien. Mais enlevez les gants, les SIG et les hématomes exorbités, et ils ne sont en fait pas si différents des autres.

Ces messages prouvent que même les combattants les plus durs ne sont qu’humains après tout. Voici la dernière édition de «The Weekly Grind».

Notre liste de panique pour les coronavirus est: inexistante. Ce n’est un secret pour personne que je suis un fier préparateur depuis des années, mais apprenons tous de cette panique pandémique et soyons un peu plus autonomes et préparés à l’avenir. Prendre des mesures pour vivre de manière durable prend du temps mais permet finalement d’économiser de l’argent, d’éliminer définitivement les factures d’eau et d’électricité, de réduire notre empreinte carbone et est tout simplement plus sain. Nous avons commencé @browsey_acres avec juste un bac à compost et quelques boîtes de @soylent, qui sont ensuite devenues juste un petit jardin d’herbes aromatiques, puis un jardin complet (certes encore en construction) puis quelques poulets, puis quelques poulets de plus (et des canards! ), puis un bouvillon entier, puis un toit solaire, puis un système de captage d’eau. Commencer petit! Commencez! Cessons de paniquer et préparons-nous! Restez en sécurité là-bas et #StayRowdyMyFriends!

Lignes floues ❤️

Les Alpha Fe arrivent! Sauvage comme le temps passe vite! @venikovrltw @ranger_road

L’année dernière, nous avons fait plusieurs croisières vers différentes destinations: Caraïbes, Canal de Panama, Mexican Rivera Depuis lors, je suis devenu accro à ce type de voyage. J’ai hâte d’en avoir plus cette année! Certainement devrait être l’un de l’Alaska !!!

Jumpman Milan

Si heureux d’avoir ma famille avec moi❤️ Love ya sis @ostrowska_kasia Miss ya Ewa Alors tu sais ‍♀️ J’ai les meilleures sœurs du monde ‍♀️ Elles sont toujours de mon côté Et tes frères et sœurs, les gars? ‍♀️ #jedrzejczykfamily #familyfirst #sister #sisters #twins #twinsister #twinsisters #beverlyhills #polishgirls

Souriez plus …… # bellatormma #mma #nutrishopusa #bellatormma #win #fight #kobe #shaderoom #fitmotivation #winningistheonly #fuckbeingcurtious #badgercrew #ufc # bellator243

@ bigwoodmma702 est mon nouveau double cascadeur ‍♀️ @takivids #ad #hitmeup #takivids #linkinbio

“Surtout, soyez l’héroïne de votre vie, pas la victime.” -Nora Ephron ‍♀️ ‍♀️ ‍♀️ ‍♀️ ‍♀️ ‍♀️ ‍ ‍ ‍ ‍♀️ ‍♀️ Bonne journée internationale de la femme !! Je suis tellement reconnaissante d’avoir rencontré, formé et combattu tant de femmes badass pendant mon voyage. Femmes fortes, unissez-vous! Puissions-nous les connaître, puissions-nous être eux, puissions-nous les élever

Дисциплина – это не ограничение свободы. Это отсечение всего лишнего. ✊ La discipline n’est pas une limitation de la liberté. Cela coupe tout ce qui est superflu. # Петрян #rcc_academy #rcc_sport #petryan #ufc # чозажелтый # строимдорогу # путьвоина # история # сделатьневозможное # россия # неотступатьинесдаваться # сибирь # омск # екатеринбург #ufc #tigermuaythai # дорога #chicago #teampetryan # бокс # мечта

PVZ se rapproche de ses fans de fétichisme des pieds. Que diriez-vous de ces compétences footsie?

Bonjour

Attendez … Faites glisser pour en savoir plus et pour voir aussi maman #Priceless #ThoseFaces #GotEm Tecia 100 – Raquel 3 – Mom -0 Excuse My French

Quand votre massothérapeute ne peut pas le faire, mais Reggie vous a couvert! #catmassage # ufc249

Okay Lights on ou off?! N’hésitez pas à me défendre contre @ bigwoodmma702 qui a évidemment peur du noir et doit avoir toutes les lumières de la maison même en plein jour! ‍♀️ ‍♀️ #ne vous inquiétez pas #enfin vous aimezles autres #teamwood

Avait tout cela sur le mur au cours des 13 dernières semaines! Et ils m’ont donné le meilleur de leurs connaissances et de leur temps. J’ai passé quelques jours vraiment difficiles avec les médias et la pandémie. Mais les choses sont en cours, et avant la fin du camp demain, juste un petit merci à la tribu du gymnase qui me garde sain d’esprit. Merci surtout au cours des dernières semaines de l’avoir maintenue et d’avoir rendu le camp le plus difficile de ma vie, agréable et m’enseignant tellement! Les 9 prochains jours seront les plus longs de ma vie, j’en suis sûr! Mais rattrapé les 4 derniers mois! Merci moi ferme

Viva Las Vegas ❤️ – à bientôt

-Team Khabib- # HomeworkForMyCrew # T&B # ufc249 # BetYouCantTagEmAll Hashtag # Fuckin ’Fathead

N’ayez jamais peur de faire votre propre voyage ———————- Nigdy nie bój się iść własną drogą @ericcoleman ❤️ @ballengeegroup #wmma #mma #legacy #beyourself #beyourownboss #ufc #ballengeegroup #attnation

@ufc

#ironlady #brazil

Hoje o final de tarde foi para relaxar na piscina com meus filhos !! ‍♂️

Devenir un meilleur athlète m’améliorera pour tout ce que je trouve important … ce travail m’a fait sourire énormément aujourd’hui 🙂 #deependfittness #mercat #doitall # 15feetdeep

Joyeux anniversaire à l’un des meilleurs êtres humains de cette planète !! @renzograciebjj

Os dias são os melhores, as noites as mais especiais, com vc amor não tem como não ser feliz! obrigado por existir na minha vida, e me fazer tão especial eu te amo para semper! ❤️ @ fergomes_andrade

120 h rapide 5 jours seulement sur 33 h pas behhhhd pas behhddd

Cette petite fille … @ab_raines tu as bien fait! . #daddysgirl #lula #beanhead #happybaby #thankful #family #vortexoptics #outside #evening #babygirl #livingthedream

Merde de poulet !!! @teciatorres son visage n’a pas de prix

LATE #Repost @ jamie_alvarez15 “Regardez en arrière et souriez, car c’est la VIE et vous avez décidé de LA VIVRE” ❤️ • # lifeisanoccasion • # celebratelife • Bravo à Popa Springer Et merci à la famille Springer de nous avoir permis de célébrer sa vie bénie avec vous ❤️ Nous t’aimons #springerspecialspot

3-12-20 Chaque jour depuis votre naissance, vous avez ajouté quelque chose à ma vie. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Vous rendez notre famille entière! Joyeux 2e anniversaire Smoosh !! ❤️ ❤️

Lorsque vous ressentez votre #Selfie #cupcaketate #redhairdontcare #selfietime #hairtoolong #longhair #longhairstyles #timetocutit

Whelp .. on dirait qu’il est temps pour certains de la créativité à la maison.

#flashback aux promenades matinales à #ak

RIP Baby Boy #bestfriend # 14ans #myboy #mountaindog

Sua vibe atrai sua tribo. Allons-y #teamcg #mma #claudiagadelha #wmma

Déteste moi.

Le bonheur est en vous, vous n’avez rien à acquérir. Perdez le jugement et la comparaison et soyez reconnaissant pour ce que vous avez. @sanabul #teamsanabul

