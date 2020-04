The Weekly Grind: TJ Dillashaw et Nick Newell trouvent d’adorables nouveaux partenaires d’entraînement

Instagram: @tjdillashaw | @notoriousnewell

Qu’est-ce qui rend les combattants professionnels si faciles à comprendre? À première vue, probablement rien. Mais enlevez les gants, les SIG et les hématomes exorbités, et ils ne sont en fait pas si différents des autres.

Ces messages prouvent que même les combattants les plus durs ne sont qu’humains après tout. Voici la dernière édition de «The Weekly Grind.

Voir ce post sur Instagram Kid Killashaw ⚡️ #NaturalBornKiller Un message partagé par TJ Dillashaw (@tjdillashaw) le 24 avr 2020 à 20h58 HAP

Voir ce post sur Instagram Partenaires de formation en quarantaine! #PrettyFlyForAWyGuy #NewellKidOnTheBlock Un post partagé par Nick Newell (@notoriousnewell) le 21 avr 2020 à 19h45 PDT

Voir ce post sur Instagram Partager des secrets avec ma petite personne préférée dans le couteau My lil butta #quarantinelife #thesemoments #blessed Un post partagé par Curtis Blaydes (@ razorblaydes265) le 24 avril 2020 à 18:24 PDT

Voir ce post sur Instagram 1 ou 2? Quel style préférez-vous? #le prédateur Un post partagé par Francis Ngannou (@francisngannou) le 24 avr 2020 à 11h12 PDT

Voir ce post sur Instagram Réminiscence hier 13,4 mile # aventure, sur le point de faire une séance d’entraînement en direct sur Instagram, et planifier la vie d’aventure d’aujourd’hui est bon #siberianhusky #germanshepherd #dogstagram #california #norcal #beautiful #ilovemylife #goodvibesonly #hikecalifornia #hike #fun #athletes Un post partagé par Aspen Ladd (@aspenladd) le 25 avril 2020 à 10h08 PDT

Voir ce post sur Instagram 5guy Un message partagé par @ darrentill2 le 25 avril 2020 à 12:00 pm PDT

Voir ce post sur Instagram McGregor Bloodline ⚔️ Un post partagé par Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) le 25 avril 2020 à 8h54 PDT

Voir ce post sur Instagram Est-ce que quelqu’un d’autre a l’impression de vivre une expérience? Je pense que cela m’a vraiment frappé la nuit dernière alors que je regardais les gens s’emparer les uns des autres à l’épicerie. Qu’est-ce qui se passe? Un post partagé par Jessy Jess (@missjessyjess) le 25 avril 2020 à 8h32 PDT

Voir ce post sur Instagram De grandes aventures avec ninja mav dans le pinceau aujourd’hui. #dadlife #adventure Un post partagé par Demetrious Johnson (@mighty) le 24 avr 2020 à 19h10 PDT

Voir ce post sur Instagram Un peu plus lisse chaque semaine! Ces petits rouleaux d’écoulement avec une balle de yoga peuvent vraiment faire des merveilles pour un grappler. Il y a une tonne d’exercices que vous pouvez faire sur ceux-ci. Je pratique l’exercice dans la deuxième vidéo depuis quelques semaines. J’essaie d’aller des deux genoux à mes fesses et de remonter jusqu’à mes genoux sur le dessus du ballon sans toucher le sol. Certains jours sont plus fluides que d’autres, je publierai une autre mise à jour dans quelques semaines et nous verrons où j’en suis • #jiujitsu #bjj #bjjdrills #drilling #homeexercise #solobjjdrills #nogi #smooth Un post partagé par Lauren Murphy (@laurenmurphymma) le 22 avril 2020 à 20h39 HAP

Voir ce post sur Instagram Jouer habiller aujourd’hui. ‍♂️ #TVPartyNight Un post partagé par Angela “Overkill” Hill (@angieoverkill) le 21 avr 2020 à 17h46 PDT

#BabyFightCamp # 19weekspreggo pic.twitter.com/Pv24DpvX8B – Nina Ansaroff (@NinaAnsaroff) 24 avril 2020

Voir ce post sur Instagram Vous avez les tapis muraux aujourd’hui! Notre tapis est terminé !! Merci @zebramats Nous aimons cet espace !! @joemurphybjj Un post partagé par Lauren Murphy (@laurenmurphymma) le 18 avril 2020 à 15h32 HAP

Voir ce post sur Instagram Prévu une date d’entraînement à l’extérieur pour @mightywife et moi ce matin. Joyeux dimanche tout le monde Un post partagé par Demetrious Johnson (@mighty) le 19 avril 2020 à 12:28 pm PDT

Voir ce post sur Instagram Objectif de la vie: apprendre à jouer du piano … commencer !!!!!!! Maman, merci d’avoir inculqué en moi l’amour du piano et de la musique. #music #piano #goals #quarantine ピ ア ノ を 弾 く こ と を 学 ぶ の は 目標 だ! Un post partagé par Roxanne Modafferi (@roxyfighter) le 19 avril 2020 à 14h24 PDT

Voir ce post sur Instagram ✈️✈️✈️ Un post partagé par Antonina La Pantera Shevchenko (@antoninapantera) le 19 avr 2020 à 16h56 PDT

Voir ce post sur Instagram Mais qu’est-ce que je tiens ?? Un post partagé par Felice Herrig (@feliceherrig) le 19 avr 2020 à 9h22 PDT

Voir ce post sur Instagram Cheveux en quarantaine Qui d’autre a besoin d’une coupe de cheveux? # OnAmission4Gold Un post partagé par Kelvin Gastelum (@kgastelum) le 21 avr 2020 à 17:32 PDT

Voir ce post sur Instagram “Mode Chill activé” “Quand un moment déterminant vous accompagne Définissez le moment ou le moment vous définit.” -Tin Cup # Extra Credit Rest & Do It Again -CSO- # ufc249 Un post partagé par @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt) le 21 avr 2020 à 21h25 PDT

Voir ce post sur Instagram ☺️ Un post partagé par Alexa Grasso (@alexa_grasso) le 22 avril 2020 à 7h49 PDT

Voir ce post sur Instagram Le travail à domicile est comme mais je ne me plains pas, rappelons-nous tous ce que nous ne donnerions pas pour avoir un mois (ou plus) à la maison avec notre famille s’ils étaient partis demain. . #pas se plaindre #lovemydaughter #workingfromhome #countingmyblessings #stayhome #staysafe #healthy #family #love #mygirl #cupcaketate #minicupcake #blessed #smile #positivevibes #attitudeiseverything # covid_19 Un message partagé par Miesha Tate (@mieshatate) le 23 avril 2020 à 04h31 PDT

Voir ce post sur Instagram Nos yeux doivent être lavés par nos larmes de temps en temps, afin que nous puissions voir à nouveau la vie avec une vue claire. Il n’y a pas de succès sans effort. Nous savons tous que les temps sont durs maintenant, mais continuons !! #riseandshine Os nossos olhos precisam serem lavados com lágrimas as vezes, para que possamos ver a vida com um olhar limpo novamente. Não existe sucesso sem esforço! Todos nós estamos vivendo um momento difícil, mas ele passar. Vamos nos manter motivados e consistentes !! #avante #teamcg Un post partagé par Claudinha Gadelha (@claudiagadelha) le 24 avr 2020 à 10h17 PDT

Voir ce post sur Instagram #dailymiles #siberianhusky #germanshepherd #dogstagram #california #norcal #beautiful #ilovemylife #goodvibesonly #wildflower Un post partagé par Aspen Ladd (@aspenladd) le 23 avril 2020 à 17h01 PDT

Voir ce post sur Instagram J’ai des papillons qui pensent à pouvoir sortir de la maison. . . #quarantine #restearear Un post partagé par Jessica Eye (@jessicaevileye) le 22 avril 2020 à 23h47 PDT

Voir ce post sur Instagram Eh bien, le gouverneur de l’Illinois a prolongé notre quarantaine jusqu’au 30 mai. . J’ai eu mes masques juste à temps. . . Fait à la main par: @mstracylee. . Qui aurait cru que les masques faciaux deviendraient une pièce de mode essentielle? . . Vous pouvez être aussi à la mode ——> @masksandheroes (beaucoup de designs amusants à choisir) Un post partagé par Felice Herrig (@feliceherrig) le 23 avril 2020 à 15h35 PDT

Voir ce post sur Instagram Il n’y a pas de force plus puissante qu’une femme déterminée à se lever. Un post partagé par Megan Anderson (@megana_mma) le 23 avril 2020 à 19h47 PDT

Voir ce post sur Instagram Dzisiaj relaks na francuskiej wsi #memories #wspomnienia #ufc #zostanwdomu #stayhome #staysafe #france #francja #village #lodz #poland #kk Un post partagé par Karolina Kowalkiewicz Official (@karolinakowalkiewicz) le 24 avril 2020 à 4h09 PDT

Voir ce post sur Instagram Joyeux anniversaire Madre Comme nous ne pouvions pas l’emmener déjeuner … le déjeuner était servi sur le balcon. Fargo’s Pizza, Sweet Tea et Homemade Strawberry Shortcake We love you Swipe Left @ rosevasquez5 @raquel_pennington Un post partagé par Tecia Torres (@teciatorres) le 22 avril 2020 à 13h09 PDT

Voir ce post sur Instagram ♻️ @AlphaCatZingano Nous sommes ses invités, pas ses maîtres. Grand amour et appréciation pour les choses simples et gratuites. Un post partagé par Bellator MMA (@bellatormma) le 22 avril 2020 à 20h11 PDT

Voir ce post sur Instagram «COVID IS WACK» -MC Un post partagé par Michael Chiesa (@ mikemav22) le 23 avril 2020 à 20h55 PDT

Voir ce post sur Instagram La vie en quarantaine. Vous avez l’impression que nous nous rapprochons du retour à la vie normale? J’espère que les gens ont pu trouver des points positifs en ce moment. Cali va le manquer. Curieux de voir comment les prochains mois se déroulent. Que pensent les gens? Un message partagé par Urijah Faber (@urijahfaber) le 23 avril 2020 à 16h35 PDT

Voir ce post sur Instagram #BeachPictures Puerto Vallarta. Mexique 2019 Un post partagé par Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) le 23 avril 2020 à 19h37 PDT

Voir ce post sur Instagram Reconnaissant Un post partagé par Mackenzie Dern (@mackenziedern) le 23 avr 2020 à 10h43 PDT

Voir ce post sur Instagram ⚠️ Sortir de la quarantaine comme * Lorsque ce virus sera terminé, je serai prêt. #itaintover #notretired #represented #irishdragon ☘️ Un post partagé par Paul Felder (@felderpaul) le 24 avril 2020 à 6h44 PDT

Voir ce post sur Instagram “Le monde veut nous dire qui nous sommes et qui nous ne sommes pas, mais la personne que je suis est quelque chose que vous ne pouvez jamais changer” -NF. Un post partagé par Brian Ortega (@briantcity) le 22 avril 2020 à 22h37 HAP

Voir ce post sur Instagram Danger veut brosser son cheval Champ! @dangeranddad, ils ont presque le même âge et vont être inséparables. Un garçon et son poulain! Un post partagé par Donald Cerrone (@cowboycerrone) le 22 avril 2020 à 7h23 PDT

Voir ce post sur Instagram Quand je regarde dans les yeux d’un animal, je ne vois pas d’animal. Je vois un être vivant. Je vois un ami. Je sens une âme! @nolovebullies Un post partagé par Cody Garbrandt (@cody_nolove) le 22 avril 2020 à 10h08 PDT

Voir ce post sur Instagram Trochę zmarzłam w górach więc czas wygrzać się w słonecznej Chorwacji #ufc #zostanwdomu #stayhome #staysafe #memories #wspomnienia #chorwacja #croatia #sun #lodz #poland #kk Un post partagé par Karolina Kowalkiewicz Official (@karolinakowalkiewicz) le 22 avril 2020 à 5h11 PDT

Voir ce post sur Instagram Isso foi antes do corona, logo depois da minha luta. Que Deus proteja todos nós #favela #comunidade #brazil #brasil #roles # aleatórios #coronavirus #saude #paz #amor #quarentena Un post partagé par Johnny Walker (@johnnywalker) le 22 avril 2020 à 9h19 PDT

Voir ce post sur Instagram Lorsque vous vous faites prendre à mi-attaque … “… rien, je ne faisais rien” ‍♀️ Un post partagé par Cat Zingano (@alphacatzingano) le 22 avr 2020 à 10h15 PDT

Voir ce post sur Instagram Routes de campagne, emmène-moi Un post partagé par N I C C O R A E (@nrmontano) le 22 avr 2020 à 19h42 PDT

Voir ce post sur Instagram Discuter des points les plus délicats de tirer des flèches tout en conduisant une moto. Je suis aussi content d’avoir porté un pantalon de poche aujourd’hui. #LilThicccPreppers Un post partagé par Jessy Jess (@missjessyjess) le 22 avril 2020 à 15h32 HAP

Voir ce post sur Instagram Câlins de quarantaine avec @sweetpnoelle Un post partagé par Dustin Poirier (@dustinpoirier) le 22 avr 2020 à 12h02 PDT

Voir ce post sur Instagram #Jour de la Terre Un post partagé par Mirsad Bektić UFC (@mirsadbektic) le 22 avr 2020 à 12h45 PDT