Théâtre Missed Fists: les jours pré-UFC de Tony Ferguson, Khabib Nurmagomedov, Rose Namajunas, et plus

Bienvenue dans la dernière édition de Missed Fists où nous mettons en lumière des combats du monde entier qui ont peut-être été négligés en ces temps mouvementés où il semble qu’il y ait un spectacle de MMA tous les deux jours.

Rien ne peut combler le trou qui devait être occupé le 18 avril par une carte UFC 249 étoilée. Tout d’abord, on nous a volé Tony Ferguson contre Khabib Nurmagomedov (à nouveau), puis Ferguson contre Justin Gaethje (au moins pour l’instant), sans parler d’une revanche entre Rose Namajunas et Jessica Andrade parmi plusieurs autres concours convaincants.

Il faudra attendre au moins le 9 mai avant de voir à nouveau des affrontements de cette ampleur, alors laissez vos bons amis au siège de Missed Fists vous montrer quelques combats de ces vedettes avant de mettre le pied dans l’octogone.

C’est l’édition «Wherefore Art Thou, UFC 249» du Missed Fists Theatre:

AL: Même si “El Cucuy” s’est rapidement révélé être un favori dans sa saison de The Ultimate Fighter, il n’était pas un espoir bien connu avant le début de la série. Son record de 10-2 à l’époque ne saute pas immédiatement de la page, mais il a eu sa part de victoires notables.

Tout d’abord, Ferguson contre David Gardner à Ventura, en Californie, le 26 mars 2010. Et oui, c’est David Gardner de la célébrité «Hello Japan».

JM: “Hello Japan” est la deuxième chose la plus stupide à se produire dans un combat de MMA professionnel et j’adore ça. (Le plus stupide, c’est quand Kazuhiro Nakamura a décollé de son gi en se tenant devant Wanderlei Silva, en plein milieu du combat).

AL: D’une manière ou d’une autre, ces deux choses stupides se sont produites dans un concours JMMA. Huh.

Vous pouvez voir l’agression contrôlée par la marque déposée de Ferguson ici. Il est implacable, oui, mais il choisit également ses taches et brutalise l’abdomen de Gardner. Ferguson n’a jamais été un attaquant sortant à coup sûr, au détriment de ses adversaires.

JM: Certaines choses ressortent vraiment ici. Tout d’abord, à quel point cela ressemble à Tony Ferguson. Oui, il est jeune et toujours en développement, mais le même squelette de son style est là. Ferguson est en grande partie le même gars qu’il était il y a 10 ans, juste une version meilleure et plus raffinée de celui-ci.

Deuxièmement, il est frappant pour moi que les entraîneurs de Ferguson soient catégoriques sur le fait qu’il “ne cherche pas la soumission” contre le gars qui le lutte désespérément. C’est bizarre d’entendre cela compte tenu de la puissance de sa menace.

Et enfin, pour un gars qui a remporté un championnat national de la NCWA, c’est choquant de voir à quelle fréquence Ferguson est éliminé. Gardner était clairement surpassé et a quand même réussi à lui faire passer la pipe.

AL: Ce prochain clip est juste un bref moment fort (RIP Inside MMA), c’est Ferguson contre le Brock Jardine alors invaincu dans ce qui serait le dernier combat de Ferguson avant TUF.

Nous avons le complètement fou – et frappable! – version de Ferguson ici.

JM: La caractéristique de chaque jeune combattant est un manque total de défense. C’est ce qui rend Jose Aldo si spécial, ce gars a toujours été sensationnel à tous points de vue. Malheureusement, Tony est encore souvent assez frappant, mais le mec est dur et en forme d’un autre monde, donc il n’est pas encore revenu pour le mordre vraiment dans le cul.

Premier combat de Nurmagomedov (intégration des handicapés)

AL: Le voilà. Victime numéro un sur 28. Nurmagomedov était à peine une semaine avant son 20e anniversaire quand il a pris son premier combat professionnel ici contre Vusal Bayramov lors d’un spectacle à Poltava, en Ukraine, le 13 septembre 2008.

Pour être honnête, il n’y a pas grand-chose à voir ici, en dehors de Bayramov, en train de lancer quelques coups bas avant que Nurmagomedov ne lui arrache la jambe et le descende. Nurmagomedov a clairement des compétences sur le terrain alors qu’il frappe un étranglement triangulaire qui endort Bayramov. Mais qui aurait pu savoir que ce gamin allait devenir l’un des plus grands combattants de l’histoire du MMA?

JM: Je suis fermement en désaccord! Il y a beaucoup à voir ici.

D’une part, nous voyons à quel point Khabib était disposé à aller dans son dos. Khabib était dans la monture, puis a plongé pour un triangle au lieu d’aller pour un certain nombre d’autres soumissions qui l’auraient gardé en première position. C’est assez loin de ce que nous voyons de lui ces jours-ci.

Mais bien que ce soit différent, comme avec Ferguson, vous pouvez voir les os de son jeu ici dans son tout premier combat – une volonté de laisser les adversaires dicter le combat tôt, un athlétisme irréel et un contrôle total sur le terrain. Étant donné la gravité de son tir, il serait difficile de prédire qu’il deviendrait le GOAT léger, mais encore une fois, personne ne savait qu’il n’avait pas besoin d’une belle configuration pour lutter parce qu’il était stupide, rapide et fort en montagne.

AL: La victime numéro cinq était Said Akhmed, et à ce stade, Nurmagomedov n’avait pas encore affronté un adversaire avec une victoire.

PEUT CONCASSER !!!

JM: C’est littéralement ainsi que chaque perspective MMA devrait être amenée. La boxe pousse les combats de mise au point à l’extrême, engraissant les records avec des victoires insignifiantes afin que certains combattants puissent être sacrifiés sur l’autel des superstars. Le MMA a surtout fait le chemin inverse, au détriment des jeunes talents.

Chaque jeune combattant craint, c’est juste un fait. Donner 5 à 10 rats de gym talentueux se bat contre une opposition de bas niveau pour obtenir juste le temps de sonnerie et apprendre littéralement leur propre style dans un environnement en direct est une bonne idée. Enfer, regardez comment cela a fonctionné pour Khabib! Après cinq combats, il est passé d’un homme qui a plongé sur un triangle de la première position à un gars qui est juste un imbécile de Donkey Kong.

AL: C’est l’une des finitions pré-UFC les plus rapides de Khabib. En outre, les mecs se battent littéralement sur un tapis.

JM: Sérieusement sérieux, quand j’ai vu ce combat pour la première fois, je pensais que c’était une sorte de sambo de combat bizarre et sans gi.

Maintenant accordé, le sambo de combat sans gi serait essentiellement du MMA, mais vous comprenez. Je ne sais pas que j’ai jamais vu de tapis ouvert MMA mais je ne mentirai pas, je suis un peu dedans. Ensuite, peut-être qu’une promotion russe aura des tapis ouverts et juste un tas de gens pour garder les combattants au centre, à la manière d’un bûcheron.

AL: Dans le dernier combat de Nurmagomedov avant de rejoindre l’UFC, il a combattu Arymarcel Santos, dont le record de 28-22 a montré qu’il était expérimenté si rien d’autre.

AL: Il y a cette pelle uppercut qui fait toujours partie de l’arsenal de Nurmagomedov. Il avait vraiment du pop dans les mains, même si la technique n’était pas encore là.

JM: Notons simplement qu’un coup de poing bondissant devrait être pratiquement impossible à exécuter et qu’il ne devrait certainement pas posséder le pouvoir nécessaire pour renverser quelqu’un. Mais plus important encore, regardez le terrain de Khabib ici, il est presque identique à sa forme et à sa technique d’aujourd’hui. Il a frappé Conor de la même façon quand ils se sont battus. Vous pouvez dire que 16 combats dans sa carrière, Khabib sait comment il veut se battre, il peaufine les choses.

De plus, si vous souhaitez en savoir plus sur le jeune Khabib, je recommande fortement le podcast Heavy Hands de cette semaine où ils discutent des premiers peccadillos stylistiques de Nurmagomedov dans ses débuts à l’UFC contre Kamal Shalorus.

Justin Gaethje

AL: Nous pourrions faire un post complet sur la carrière de Gaethje avant l’UFC – et peut-être le ferons-nous un jour – car il était l’un des poids légers les plus discutés bien avant de faire sa première apparition en octogone en 2017. Gaethje a développé une réputation de terreur absolue non juste à cause de sa puissance de coup de fou, mais de son endurance inhumaine.

Ce dernier était certainement exposé lors de son dernier combat pour les World Series of Fighting le 31 décembre 2016, contre Luiz Firmino.

Ma bonté … ces coups de pied de jambe.

JM: Pre-UFC Gaethje était le combattant le plus excitant de ce sport. Puis il est venu à l’UFC et maintenant il est … toujours le combattant le plus excitant de ce sport. Chaque combat de Gaethje avant cette dernière course oblige son adversaire à faire un testament, et le sien est presque toujours plus fort. Dieu soit loué, Gaethjesus.

AL: C’est juste un grand combat même au-delà d’être une vitrine pour Gaethje. Sa détermination acharnée est pleinement visible alors qu’il descend Firmino tout en mangeant punch après punch. La seule chose qui manque à celui-ci est une finition explosive de KO, mais il y a toujours du plaisir à voir Gaethje décomposer Firmino progressivement, si vous êtes un malade.

JM: Pendant la majeure partie du deuxième tour, Firmino bat le cul de Gaethje comme s’il était le beau-fils aux cheveux roux d’une mule louée, mais Gaethje est dur à cercueil et ne cesse de venir et à la fin, Firmino est trop excité pour continuer. Combattre Justin Gaethje mérite une prime de risque.

AL: Avant de continuer, replongeons-nous encore plus loin dans les jours d’avant le WSOF de Gaethje. Lors d’un spectacle Rage in the Cage le 20 octobre 2012 à Chandler, en Arizona, Gaethje a rencontré le vétéran de l’UFC et le vieileur MMA Drew Fickett (42-18 à l’époque) et l’a transformé en poussière de Thanos.

JM: Fickett a été lavé au-delà de trois rinçages à ce stade et Justin Gaethje est l’un des plus gros puncheurs de la division. Ce combat n’aurait pas dû avoir lieu.

AL: J’ai bien aimé le flip de course de Donald O’Connor esque hors de la cage.

Rose Namajunas

Namajunas n’a eu que trois combats professionnels avant d’être lancé pour The Ultimate Fighter 20, et il est assez évident de savoir lequel l’a mise sur la carte.

C’est Namajunas qui soumet Kathina Catron avec un brassard volant en seulement 12 secondes à l’Invicta FC 5 le 5 avril 2013, puis perd complètement tout son s * it.

JM: Nous en avons déjà discuté auparavant: je suis très favorable aux soumissions folles et cool, mais un brassard volant est généralement le résultat d’une personne mauvaise, pas d’une personne bonne.

AL: Vous êtes le résultat d’une personne mauvaise, pas d’une personne bonne.

JM: Je suis le résultat de mon éditeur, qui est vous. Félicitations, vous avez joué vous-même.

AL: Je suis définitivement responsable d’avoir donné une arme à feu à un chimpanzé trop souvent, métaphoriquement parlant.

C’est aussi la célébration de la victoire du top 5 du MMA, je n’entendrai aucun argument contre.

Jessica Andrade

Il y a quelques vieux combats d’Andrade que nous voulons examiner ici, principalement parce que vous pouvez tracer une ligne de développement claire à travers eux. Tout d’abord, il y a eu sa victoire le 8 septembre 2012 contre Duda Yankovich.

Et puis cinq combats plus tard, elle a battu Milana Dudieva avant de signer avec l’UFC.

Contre Yankovich, Andrade cherche strictement à lutter, ce qui est logique étant donné que Yankovich est un kickboxer accompli. Il est toujours étrange de voir que le standup d’Andrade est essentiellement inexistant, même si elle a toujours cette attitude pour imposer sa volonté à son adversaire.

JM: Et rappelez-vous aussi que c’est Andrade musclé sur les poids coq. Elle a combattu à 135 ans pendant les cinq premières années de sa carrière et était toujours un spécimen.

AL: Le combat avec Dudieva est amusant. Maintenant, nous voyons cette frappe sauvage d’Andrade que nous connaissons et aimons. Elle laisse tomber Dudieva avec un comptoir ailé pendant l’échange d’ouverture fou.

JM: Correction, elle laisse tomber Dudieva avec un comptoir sauvage tout en étant appuyée contre la clôture. Encore une fois, c’est un pouvoir que vous ne voyez pas souvent et elle le fait deux classes de poids au-dessus de son poids optimal. C’est fou!

AL: Le jiu-jitsu d’Andrade est toujours ce qui beurre son pain ici. Elle préfère se battre contre son dos et elle fait taire la foule russe pro-Dudieva avec une autre victoire en guillotine après que Dudieva ait pris la décision imprudente de tirer la garde au deuxième tour.

Nous ne pouvons pas nous arrêter sans montrer un peu d’amour aux grands garçons (y compris «Bigi Boy» lui-même).

Étonnamment, le premier combat de Francis Ngannou est disponible pour regarder en ligne en haute définition. Il semble qu’il ait pu être filmé dans le cadre d’un projet plus vaste. Qui que ce soit qui l’a téléchargé, nous vous saluons.

JM: Ce qui est drôle à propos de Ngannou, c’est que nous ne savons pas vraiment s’il est meilleur aujourd’hui qu’il ne l’était dans ce clip. Il n’arrête pas d’assommer les gens, il est donc difficile d’évaluer le type de progression sur lequel il se trouve.

Ce qui n’est pas difficile à évaluer, c’est ce que M. Rachid Benzina pense de le combattre et c’est “assez mauvais pour la merde”.

AL: Contre Benzina, une grande partie du potentiel brut de Ngannou est exposée. Il déchire Benzina avec un crochet gauche qui le fait immédiatement chercher une sortie, puis le laisse tomber avec une main droite. Rappelez-vous avant quand j’ai écrit que le premier combat de Nurmagomedov était assez inoffensif? Si vous m’aviez montré cela et m’aviez dit que Ngannou serait un futur prétendant au titre des poids lourds, je vous aurais cru.

JM: J’aurais à peine besoin de voir le combat pour penser cela étant donné son physique. Mais avec lui ayant clairement des tonnes d’athlétisme et une bonne puissance, je l’achèterais pleinement en tant que prétendant au titre. Enfer, je pense toujours qu’il va devenir le HW GOAT, même au-dessus de Fedor.

AL: Nous avons presque atteint la fin sans que je sois ébouillanté par l’une de vos prises de feu.

L’arrivée de ce combat est quelque chose de verrouillage du brassard / épaule modifié bizarre? Quoi qu’il en soit, je ne blâme pas Benzina pour avoir tapé. Si Ngannou était même près de me mettre dans cette position, je hurlerais une soumission verbale aux chevrons.

JM: L’arrivée est «Ngannou par No Thank You». Je viens de le chercher, Benzina, en fait, n’a plus jamais combattu. Je ne serais pas choqué si beaucoup d’adversaires de Ngannou se retiraient après lui avoir fait face. Enfer, nous savons que Cain l’a fait.

AL: 27 décembre 2018, Paramaribo, Suriname. Dernier combat de Rozenstruik avant de rejoindre l’UFC. 10 secondes de KO.

Que voulez-vous savoir d’autre?

JM: J’ai besoin de savoir qui était l’entraîneur de Robert McCarthy parce que ce droit indirect est peut-être le droit le plus INTENSIF que j’ai jamais vu dans ma vie.

AL: Comme Benzina, McCarthy n’a plus jamais combattu, donc il est sûr de dire que la meilleure perspective a gagné ici.

