Théâtre Missed Fists: récit détaillé de Don Frye contre Yoshihiro Takayama

Bienvenue dans la dernière édition de Missed Fists où nous mettons en lumière des combats du monde entier qui ont peut-être été négligés en ces temps mouvementés où il semble qu’il y ait un spectacle de MMA tous les deux jours.

C’est du moins ce que nous faisons normalement. Alors que les promotions de combat dans le monde prennent enfin au sérieux la pandémie de coronavirus, il n’y a tout simplement pas de poings qui ont été manqués récemment. La bonne nouvelle est que nous avons laissé beaucoup de puissance cérébrale restante pour passer en revue de grands combats de tous les temps (quelque chose que nous avons récemment fait avec Matt Serra contre Georges St-Pierre, alors vérifiez cela) qui exigent un examen, en mettant l’accent sur les affaires internationales et régionales.

Sans plus tarder, bienvenue à la première édition du Missed Fists Theatre.

Heureusement, l’UFC a été assez généreux pour télécharger un combat qui devrait être sur la liste de ceux qui ont même un intérêt passager pour les sports de combat, la rencontre PRIDE 21 du 23 juin 2002 entre Don Frye et Yoshihiro Takayama.

Si vous l’avez vu, la simple mention de ces noms suffit pour mettre les cheveux sur vos bras; si vous ne le faites pas, alors vous allez vous régaler et je vous envie de voir ce slugfest pour la première fois.

Avant de continuer, nous serions négligents si nous ne mentionnions pas qu’Ant Evans avait fait une plongée profonde et brillante dans ce combat plus tôt cette semaine, alors assurez-vous de vérifier cela surtout si vous voulez une meilleure compréhension du contexte autour du match .

Quant à nous? Nous allons juste nous concentrer sur le poinçonnage.

Don Frye contre Yoshihiro Takayama

AL: Avant de passer aux présentations, quel est votre souvenir de ces deux hommes les plus virils qui se lancent dans ce combat?

JM: Eh bien, soyons clairs, ce combat a eu lieu avant mon temps. J’ai commencé à regarder MMA en 2004 avec le combat Chuck-Tito. Je ne l’ai pas regardé sur PPV mais un ami me l’a montré quelque temps après. Et ce n’était pas un moment déterminant pour moi ou quoi que ce soit. Je ne suis pas immédiatement devenu un fan hardcore. J’ai grandi dedans.

La première fois que j’ai entendu parler de PRIDE, c’est quand Fedor a éliminé Zuluzhino. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à me retrouver dans des trous de ver Internet et je me souviens avoir rencontré assez rapidement Frye-Takayama, car à l’époque c’était l’un de ces combats que tout le monde considérait comme le plus grand combat de tous les temps. Est toujours, maintenant que j’y pense.

AL: En tant que retardataire admis au jeu MMA moi-même, je n’ai pas non plus compris cela lorsque cela s’est produit. Je me souviens en fait de l’avoir vu dans le cadre d’un spectacle sur un «monde de sport farfelu» ou quelque chose comme ça, puis je me suis immédiatement dit: «Je dois en savoir plus sur la façon dont cette épave de train humaine s’est réunie.» Comme la plupart des gens, je l’ai probablement regardé environ 100 fois depuis la première visualisation.

JM: Vous devriez aussi. Avant même que le combat ne démarre, il suffit de regarder ce regard fixe! En dehors du premier Wanderlei, je ne suis pas sûr qu’il y ait un meilleur regard fixe que ces deux éléphants taureaux qui se regardent. Ou peut-être que je projette juste à cause de ce qui va arriver.

AL: Frye et Takayama semblent très dangereux à leur manière. “The Predator” avait une fiche de 14-1 avant ce match, mais la légende raconte que sa moustache avait un record de 300-0 comme Rickson Gracie. De l’autre côté, Takayama a ces cheveux blonds décolorés qui seraient des choix faciles pour la moquerie (même le commentateur Stephen Quadros l’appelle une “coiffure de Rod Stewart”) sans le fait qu’il semble être un six-et-un légitime – un demi-pied de haut et a le regard d’un homme qui ne donne vraiment pas un seul F.

JM: Parfois, les regards peuvent être trompeurs, mais pas dans ce cas comme preuve par les 30 premières secondes de cela.

Putain de merde, mec.

Même en sachant ce qui s’en vient, c’est quand même incroyable de voir ces deux gars faire le plein de Rock’em Sock’em Robot IMMÉDIATEMENT. Aucun processus de ressenti, jouez simplement le f * ck.

AL: Quadros et l’inimitable Bas Rutten sont à l’appel et ils font de leur mieux pour nous préparer à ce qui va arriver, avec Rutten notant: «Don Frye ne va pas rester et bouger. Il va se battre. Il ne va pas reculer. Il ne peut que progresser. »

Si Frye avait la moindre idée d’aller à l’encontre de cette prédiction, il est sorti par la fenêtre une fois que lui et Takayama se sont mis en contact et ont juste commencé à se lamenter l’un sur l’autre. Nous vivons à une époque d’hyperbole où chaque fois que quelque chose de cool se produit, vous entendrez des experts s’exclamer: “Je n’ai jamais rien vu de tel!”

Mais nous n’avons jamais rien vu de tel et nous n’avons rien vu depuis.

JM: Eh bien, nous avons aimé trois minutes plus tard quand ils recommencent. Mais oui, ce pourrait bien être la 30 secondes la plus excitante de l’histoire du sport. C’est tellement spectaculaire que si ce moment ne s’est jamais produit et que je l’ai vu dans un film, je le rirais probablement comme incroyable.

AL: Tellement vrai. Le pire dans les films de sports de combat, ce sont les scènes de combat mal chorégraphiées et mal pensées, et cela aurait été le pire exemple si je l’avais vu sur grand écran. Au lieu de cela, c’est littéralement le meilleur exemple de tout.

JM: Je veux dire, ils s’entrechoquent absolument à droite au point que même Bas Rutten est comme (et je paraphrase), “Mec, je n’ai aucune idée de ce qui se passe.”

Mais un rythme comme celui-ci est physiquement insoutenable, donc nous obtenons quelques accalmies où les deux se tiennent juste comme s’ils accumulaient de l’énergie pour la prochaine salve, et c’est pour moi la partie vraiment incroyable du combat. Oui, les coups de marteau-pilons sont ridicules, mais quand vous êtes au cœur de la fusillade, cela a du sens pour moi: vous réagissez simplement. Mais quand vous êtes coincé contre la clôture et que vous avez un moment pour réaliser ce qui se passe, c’est alors que je me disais: “Nan mec. Ne plus faire ça. ” Pas ces deux salauds glorieux.

AL: Ils commencent à tirer des petits genoux l’un sur l’autre dans le corps à corps et cela se détache presque sarcastique.

Le visage de Takayama est déjà tellement foiré. On dirait qu’il porte un masque fait de chair humaine comme Hannibal Lecter dans Silence of the Lambs. En parlant du bon docteur, Takayama montre son côté sinistre avec un genou à la tête d’un Frye mis à la terre qui aurait mis fin à la plupart des combats; au lieu de cela, cela conduit à la prochaine vague de coups de poing ridicules.

Deux minutes plus tard, je pense que nous avons vu 80 frappes significatives combinées à la tête atterrir.

JM: Avec beaucoup, beaucoup d’autres à venir.

Cette prochaine série d’écrasements de visage est l’endroit où Takayama passe vraiment de ressembler à Javier Bardem dans Skyfall à ressembler à Javier Bardem dans Skyfall quand il sort ses dents et que son visage entier se déforme. Et pourtant, il n’y a aucun abandon chez cet homme.

Frye prend clairement le dessus sur les échanges mais Takayama refuse de reculer et commence à avoir quelques instants, notamment avec les genoux et un corps à corps thaïlandais. Bien sûr, il mange quelques coups de poing pour chaque genou qu’il atterrit, mais Frye semble ralentir à cause de l’épuisement de se retrouver apparemment dans une bagarre avec un mur de briques d’un être humain.

AL: À un moment de la troisième minute, il semble que l’arbitre appelle à l’action, ce qui est juste… sérieusement, mon frère?

C’est incroyable à quel point la foule est engagée dans ce combat et vous pouvez vraiment l’apprécier lorsque le combat est dans ses moments les plus lents. Chaque plan attire une forte pop du public. Ils sont suspendus à chaque grève et peuvent sentir qu’un autre barrage arrive. Effectivement, la quatrième minute démarre avec plus de faiseurs de foin non protégés et la foule éclate en applaudissements.

JM: Un moment brillant discret est quand Bas dit “Il va sentir ses mains ce soir” quand il parle de Frye écrasant ses mains dans le dôme indestructible de Takayama. Si seulement Takayama avait jamais combattu Fedor, il aurait peut-être battu le GOAT simplement en se cassant les mains cassantes de l’homme avec sa tête.

Prêt pour que les choses deviennent vraiment sauvages? Environ cinq minutes dans l’arbitre appelle finalement un médecin pour examiner l’œil de Takayama qui est essentiellement enflé. Je ne mentirai pas, je pensais que ça allait être la fin insatisfaisante (mais tout à fait raisonnable) d’un combat sans fin. Mais idiot, juste parce que les médecins du ring ont besoin d’un spéculum pour éclairer Takayama, cela ne veut pas dire qu’ils vont laisser cela entraver son voyage à Valhalla.

Merci, négligent médecin au bord du ring, d’avoir permis à ce combat de continuer parce que ce qui se passe ensuite est la perfection: ILS LE FONT ENCORE.

AL: Les docteurs PRIDE étaient vraiment plus de docteurs en théorie qu’autre chose.

Cette rafale finale, si vous n’aviez pas regardé tout le combat, vous auriez supposé que c’était la rafale d’ouverture, pas la fermeture. Quel effort de la part des deux hommes et c’est presque un soulagement lorsque Frye se retrouve au sommet de Takayama en pleine monture (les commentateurs disent que Takayama a fait une erreur sur le plan technique, comme si son cerveau pouvait éventuellement envisager la technique à ce stade) parce que vous sachez que la fin est proche.

Là encore, la fin est accompagnée par le son des frappes à la baisse de Frye sonnant comme s’il écrasait la tête de Takayama avec une palette de cricket, donc ce n’était vraiment pas un soulagement du moins pas avant que l’arbitre ne soit finalement intervenu.

JM: Oui, l’arbitre aurait pu arrêter ça dès que Takayama était monté. C’était comme un combat de parking à l’ancienne, le premier gars à descendre va juste rester à terre. Et il n’y a pas de honte là-dedans. Il n’y a aucun moyen de reprocher à Takayama quoi que ce soit dans ce combat. Il est l’homme le plus coriace que MMA ait vu jusqu’ici, et il se peut qu’il en soit toujours ainsi.

Pensez-y, ce mec était un lutteur professionnel. Il n’avait pas vraiment d’expérience de combat et pourtant il est venu à Pride et a donné à cinq adversaires extrêmement légitimes – Kimo, Kazuyuki Fujita, Semmy Schilt, Frye et Bob Sapp – un enfer absolu. Il est le meilleur combattant sans victoire de l’histoire du MMA et ce n’est même pas près d’être proche.

AL: Aucune victoire, et pourtant il est reconnaissable à presque tous les fans de sports de combat.

C’est aussi un rappel que si gagner est toujours respectable et admirable, rien ne résonne plus avec les hardcores que l’esprit combatif. Que nous parlions d’attractions spéciales comme Takayama et Kimbo Slice ou de champions du monde avec des records non rembourrés comme Randy Couture et B.J. Penn ou même le champion actuel du “BMF” Jorge Masvidal, ce qui importe le plus n’est pas nécessairement le résultat mais comment nous y arriverons.

J’ai plaisanté sur Twitter que ce combat était d’une époque plus «civilisée», mais il y a vraiment une pureté, une compréhension entre toutes les personnes impliquées – les combattants, les fans, les officiels, les médecins – de ce que tout le monde est venu voir. Au-delà de cela, il y avait un lien forgé dans cette brutalité que seuls Frye et Takayama apprécieront vraiment.

Je ne sais pas si nous devrions être tristes ou heureux que celui-ci ne soit jamais retourné en arrière, mais quel privilège c’est de pouvoir le revoir.

Malheureusement, Takayama a été gravement blessé à la colonne vertébrale lors d’un défilé de lutte en mai 2017 et s’occupe de problèmes de santé depuis. Il est actuellement paralysé des épaules vers le bas. Des mises à jour sur son état sont disponibles sur son site Web et si vous souhaitez faire un don pour couvrir ses frais médicaux, cliquez sur le lien anglais ici.