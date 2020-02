Thiago Alves est payé six chiffres pour le crossover du Bare Knuckle FC, ravi de “casser quelques visages”

L’ancien challenger du titre des poids mi-moyens de l’UFC, Thiago Alves, est devenu le plus récent combattant du MMA à rejoindre le monde de la boxe à mains nues après avoir signé un accord exclusif avec le Bare Knuckle FC plus tôt cette année.

Alves, 36 ans, avait perdu six de ses 10 dernières apparitions à l’UFC depuis 2014, il est donc compréhensible que le vétéran cherche un nouveau départ. Le fait que BKFC était prêt à jeter beaucoup d’argent à «Pitbull», qui a combattu Georges St-Pierre pour l’or poids welter à l’UFC 100 il y a plus de 10 ans, était la cerise sur le gâteau.

“C’est un mélange de nouveau défi et de bon argent”, a déclaré Alves à MMA Fighting, confirmant qu’il gagnerait six chiffres en 2020. “L’argent qu’ils m’ont offert en valait la peine.”

Bien que l’expérience d’Alves à l’intérieur de l’Octogone devrait lui permettre d’avoir un impact immédiat dans le monde de la boxe à mains nues, ce sera toujours un ajustement pour le vétéran de 19 ans du MMA. Pas seulement pour Alves lui-même, mais aussi pour les gens autour de lui.

“Elle l’a regardé avec moi avant et a dit:” Vous ne vous battrez jamais contre ça “, et je lui ai dit:” Ne dites jamais jamais “”, a dit Alves en riant en décrivant une conversation qu’il avait eue avec sa femme. “Quand je lui ai parlé du contrat, de l’argent, elle a dit:” Très bien, vous pouvez le faire. “»

“J’ai regardé des combats et je pensais que c’était super cool, sanglant, avec beaucoup de coupes, mais je pense que ce style correspond parfaitement à mon jeu”, a-t-il poursuivi. “C’est pourquoi j’ai décidé de me tester là-bas. Je suis sûr que je ferai du bien. Je suis ravi de faire partie de cette entreprise. Je suis ici pour devenir champion, et l’argent qu’ils me donnent, je n’ai rien à redire, seulement pour être reconnaissant. Je vais entraîner mon cul pour devenir champion. Je vais casser des visages là-bas. “

Avec 13 KO en carrière dans la compétition MMA, ce n’est pas un secret qu’Alves apportera une puissance sérieuse avec lui sur le ring BKFC. Certains pourraient même dire que «Pitbull» a été conçu sur mesure pour une telle entreprise, mais cela ne permet toujours pas de s’éloigner d’une promotion qu’il a appelée chez lui depuis 2005.

“Il est difficile de quitter l’UFC”, a déclaré Alves. «J’étais à l’UFC depuis longtemps, et ils ont en quelque sorte établi une norme pour ce que les autres promotions doivent faire pour que je sois excité de me battre pour une autre promotion. L’UFC est la meilleure promotion au monde, donc il faudrait que ce soit beaucoup d’argent pour que cela en vaille la peine. Le Bare Knuckle FC a dépassé mes attentes et c’est aussi un nouveau défi. À ce stade de ma carrière, ayant un nouveau défi et aussi être payé pour cela, je ne peux pas dire non. “

Alves rejoindra Hector Lombard, Chris Leben, Artem Lobov, Antonio Silva, Bec Rawlings, Jason Knight et Gabriel Gonzaga en tant qu’anciens combattants de l’UFC pour apporter leurs talents à BKFC.