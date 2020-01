Thiago Alves explique sa décision de signer avec BKFC

Image via @thiagoalvesatt sur Instagram (photographe non répertorié)

Après 14 ans et 27 combats avec l’UFC, Thiago Alves s’est retrouvé à désirer un nouveau départ. Ainsi, lorsque la promotion lui a offert un nouvel accord après une paire de défaites contre Laureano Staropoli et Tim Means, il a respectueusement refusé et a signé un contrat exclusif avec la promotion des nus par le biais du championnat Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

“Je suis dans le MMA depuis si longtemps, je suis avec l’UFC depuis si longtemps”, a déclaré Alves à BJPENN.com quelques heures après l’annonce de sa signature avec BKFC. «Je suis impatient de passer à une nouvelle étape. Tout ce qui est nouveau à ce stade de ma vie est super excitant. Je suis sur BKFC depuis un petit moment maintenant, et je pense que c’est sauvage.

“L’argent est formidable”, a ajouté le joueur de 36 ans. «Je n’ai rien à redire à ce sujet. C’était mon objectif, être payé. Je suis capable de faire ça et je suis capable de me battre, donc je ne peux pas vraiment me plaindre. Je pense que c’est une nouvelle vague de sports de combat en ce moment, et je suis ravi d’être en ce moment et de prendre cette chose à un tout autre niveau.

«Je parlais à quelques autres organisations, mais rien de vraiment intéressé n’était autant que le BKFC parce que c’est quelque chose de nouveau.»

Alves a déjà participé à des compétitions sans gants, au début de sa carrière de MMA, mais ce sera sa première incursion dans le sport ultra-violent de la boxe à mains nues. Il prévoit de s’entraîner avec diligence pour rendre la transition aussi transparente que possible.

Il a déjà commencé ses préparatifs à l’American Top Team en Floride et apprécie immédiatement le processus.

“Je me suis battu nu au Brésil, mais c’était du MMA”, a-t-il déclaré. “J’ai été un artiste martial toute ma vie. Je suis très discipliné. Si je m’entraîne pour quelque chose, je vais exécuter. Il n’y a aucun moyen de contourner cela, c’est comme ça que j’ai toujours été.

“Cette semaine, j’ai commencé mon soi-disant camp”, a-t-il ajouté. «Nous ne donnons pas de coups de pied, nous ne luttons pas, nous nous concentrons uniquement sur le cardio, la force et le conditionnement, et la boxe. C’est plutôt agréable de ne pas avoir à s’inquiéter de ne pas s’étouffer et de toutes les blessures qui accompagnent la lutte et le grappling.

“Je ne pense pas que ce sera une grande partie de la transition du MMA au poing américain. Quand on y pense, le MMA utilise des gants de quatre onces, ce n’est vraiment pas beaucoup de rembourrage. Je n’enveloppe pas beaucoup mes mains quand je me bats non plus. La seule différence est que vous pourriez être coupé un peu plus. Je suis un beau mec, mais je ne suis pas un mannequin, donc je ne m’en fais pas. “

Alves a l’intention de faire ses débuts au BKFC en avril ou mai, dans la division de 165 livres du BKFC. Bien qu’il ait déjà été appelé par son compatriote vétéran de l’UFC, Isaac Vallie-Flagg, il n’est pas clair qui se tiendra en face de lui à ses débuts, et il est convaincu qu’il excellera, peu importe qui il combattra.

Hé @ThiagoAlvesATT a entendu votre venue sur @bareknucklefc Je suis disponible vers avril 👍🏼👊🏻👊🏻 J’adorerais vous jeter la main!

– ike vallie-flagg (@IKEVF) 22 janvier 2020

“Je pense que ce style de combat correspond parfaitement à ce que je suis capable de faire à l’intérieur de la cage”, a déclaré Alves. “Tout le monde me connaît pour mes coups de pied, mais quand il s’agit de boxe, juste de jeter des mains, mec, je suis un tireur d’élite. Je sais quoi faire et quoi ne pas faire. Je vais être dans la poche, je vais être à l’intérieur et je vais faire des dégâts.

“Ça va être génial”, a-t-il ajouté. «J’ai frappé le sac sans gants et je sens juste le pouvoir. Mes articulations deviennent plus dures. Mes avant-bras se renforcent. Je vais briser le visage des gens. Je vais casser les côtes des gens. Ça va être une belle chose. “

Les objectifs d’Alves dans le ring du BKFC sont simples: casser les visages et les côtes jusqu’à ce que la promotion enroule une ceinture autour de sa taille.

“Je vais être un champion”, a-t-il déclaré avec confiance. «Je suis 100% dédié à être le meilleur que je puisse être.

“Je vais porter cela à un niveau supérieur”. “

Une fois qu’il aura atteint cet objectif, il prendra du recul et envisagera son prochain coup, mais il n’a pas l’intention de se battre pour les 38 dernières années.

“En raison de ce nouveau départ, je me sens rajeuni, alors nous verrons”, a-t-il déclaré. «Je ne veux certainement pas me battre pour toujours. Je pense que 38 ans est mon âge limite.

“Je suis tellement résolu, tellement concentré sur les combats à mains nues et c’est là que ma tête devrait être en ce moment”, a-t-il conclu. “Une fois que j’aurai terminé ce chapitre de ma vie, nous verrons ce qui m’attend, mais en ce moment je suis à 100% dans les combats de poings.”

