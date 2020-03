Thiago Santos appelle à un combat pour le titre contre Dominick Reyes après l’arrestation de Jon Jones

Thiago Santos pense que lui et Dominick Reyes devraient se battre pour le titre des poids lourds légers après l’arrestation de Jon Jones.

Jeudi après-midi, la nouvelle a annoncé que le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, avait été arrêté pour un DWI et une utilisation négligente d’une arme à feu. C’est sans aucun doute un mauvais regard pour le champion qui a fait face à une tonne de problèmes juridiques dans le passé.

L’UFC n’a pas encore commenté ce qu’elle fera avec la ceinture légère mais Santos veut que Jones soit dépouillé.

Je pense que l’UFC 205 div a besoin d’un nouveau champion! (On n’est pas toujours en difficulté!)

Je pense que moi et Reyes méritons de nous battre pour cette ceinture! @danawhite @ Mickmaynard2 @ufc @DomReyes @UFCBrasil @Alexdavismma @espnmma

– Thiago Marreta (@TMarretaMMA) 26 mars 2020

Thiago Santos, bien sûr, n’a pas combattu depuis qu’il a subi une perte de décision partagée contre Jon Jones pour la ceinture à l’UFC 239. Dans la ferraille, le Brésilien a réussi mais “Bones” a attaqué ses jambes, ce qui a obligé Santos à avoir le double genou chirurgie.

Depuis la chirurgie, Santos se remet et réclame une revanche avec Jones. Mais, il a maintenant tourné son attention vers Reyes et espère que l’UFC réussira ce combat.

Image: UFC sur Instagram

Dominick Reyes, quant à lui, vient également de perdre une décision partagée contre Jon Jones pour la ceinture à l’UFC 247. C’était une décision controversée où de nombreux fans, combattants et médias pensaient que Reyes aurait dû remporter la victoire. Depuis la défaite, il voulait un match revanche, mais il semble que Jan Blachowicz soit le suivant.

On ne sait pas encore si l’UFC déshabillera Jones et réservera Santos vs Reyes pour le titre vacant. Mais, cela pourrait très bien être une option en fonction de la façon dont l’affaire Bones se déroule devant les tribunaux.

Pensez-vous que l’UFC devrait réserver Thiago Santos contre Dominick Reyes pour la ceinture? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 26/03/2020.