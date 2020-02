Thiago Santos “bouleversé” à l’UFC pour l’avoir jumelé contre des gommages suite à une victoire sur Jon Jones

Thiago Santos, un poids lourd léger et puissant, a presque bouleversé Jon Jones et a remporté le titre de 205 livres bien avant que Dominick Reyes n’en fasse la chose cool à faire. Et même si “Marreta” a été mis au banc pendant plusieurs mois pour réparer les multiples blessures subies contre “Bones”, il s’attendait à rester “dans le mélange” à son retour.

Ouais, à ce sujet …

On dirait que les entremetteurs UFC ont d’autres idées, ce à quoi il faut s’attendre lorsque la chaîne de montage légère et lourde se déplace aussi rapidement. Après le temps mort médical du Brésilien, Jones a affronté Reyes et semble avoir sa prochaine défense de titre déjà alignée pour cet été.

Laissant Santos comme l’homme étrange.

“Ils veulent me donner quelque chose qui représente un recul, et je ne reculerai pas”, a déclaré Santos à MMA Fighting. «Je ne peux pas dire son nom car cela pourrait me causer des ennuis, mais ils ont proposé à quelqu’un qui n’est pas dans le Top 10. Je ne pense pas qu’il soit juste de combattre quelqu’un en dehors du top cinq ou six, ou quelqu’un qui est en hausse . J’étais très contrarié quand ils ont proposé à quelqu’un qui venait de perdre, tu sais? Je refuse de prendre du recul. Ce n’est pas juste. Si c’est comme ça que ça se passe, nous aurons des problèmes pour obtenir notre prochain combat. “

Malheureusement, la promotion a abandonné le mot «équitable» il y a longtemps et maintenant que l’UFC appartient à Endeavour, les combats qui rapportent le plus d’argent ont priorité sur les combats qui ont le plus de sens. Il suffit de demander à ce candidat au titre non méritant.

Avant de se retrouver à court face à Jones, le Santos de 36 ans (21-7) a remporté quatre matchs de suite, y compris une victoire par élimination technique sur Jan Blachowicz, qui devrait obtenir la prochaine fissure à la couronne de 205 livres après le planissage Corey Anderson.

Il est peut-être temps pour Santos de travailler “Heures supplémentaires?”