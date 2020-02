Thiago Santos discute de la photo du titre avec la montée de Blachowicz, la perte de Reyes

Thiago Santos avait des fans qui réclamaient un match revanche avec Jon Jones après l’avoir battu sur la carte de score d’un juge à l’UFC 239. Mais beaucoup de choses ont changé depuis sa chirurgie du double genou.

Neuf mois après la performance impressionnante de Santos en juillet dernier, Jan Blachowicz s’est inséré dans la photo du titre des poids lourds légers avec un KO au premier tour contre Corey Anderson à l’UFC Rio Rancho. Et Dominick Reyes est également dans la course après avoir parcouru la distance avec Jones dans une perte de décision serrée et controversée contre Jones à l’UFC 247.

Santos est “presque sûr à 100%” qu’il pourra se battre en juillet; il s’attend à être autorisé en mars pour une formation sans aucune restriction. Mais «Marreta», qui espérait une revanche de Jones à son retour, ne s’attend plus à ce qu’il obtienne le coup suivant.

“C’est ce que je veux, mais ce n’est pas à moi de décider”, a déclaré Santos. «Le scénario a changé. Cela ne dépend pas de moi. “

Le poids lourd léger brésilien, qui détient une victoire par élimination directe contre Blachowicz, a déclaré que l’UFC avait récemment offert un adversaire, mais il n’était pas fan du nom présenté.

“Ils veulent me donner des combats dont je ne veux pas”, a déclaré Santos. «Je ne refuse jamais les combats, peu importe qui ils sont. Mais j’ai gagné quelque chose et je n’accepterai rien de moins. Je ne reculerai pas. Ils veulent me donner quelque chose qui représente un recul, et je ne reculerai pas. “

Sur la base de l’offre de l’UFC, Santos ne s’attend pas à ce qu’il soit récompensé par une opportunité en or. Mais l’histoire de la promotion de l’évolution des plans à tout moment lui donne de l’espoir, car “le combattant qu’ils m’ont offert n’a aucun sens et ne m’intéresse pas.”

“Je ne peux pas dire son nom car cela pourrait me causer des ennuis, mais ils ont proposé à quelqu’un qui n’est pas dans le top 10”, a-t-il déclaré. “Je ne pense pas qu’il soit juste de combattre quelqu’un en dehors du top cinq ou six, ou quelqu’un qui est en hausse. J’étais très contrarié quand ils ont proposé à quelqu’un qui venait de perdre, tu sais? Je refuse de prendre du recul. Ce n’est pas juste. Si c’est comme ça que ça se passe, nous aurons des problèmes pour obtenir notre prochain combat. “

Reyes a perdu une décision serrée à l’UFC 247; Santos a marqué 48-47 avec le champion après avoir remporté les tours 3, 4 et 5. Si une décision serrée est l’argument, Santos pense qu’il devrait être en avance sur Reyes pour un match revanche. Mais il comprend si la promotion va de pair avec Jones contre Blachowicz ensuite, même s’il ne voit pas le poids lourd léger polonais comme celui qui détrônera “Bones” dans l’Octogone.

“C’est difficile”, a déclaré Santos à propos des chances de Blachowicz contre Jones. “C’est quelqu’un qui peut surprendre avec un coup de poing et gagner, tout comme il l’a fait contre Corey Anderson. Mais c’est un match compliqué.

«Il faut beaucoup bouger pour battre Jones, et ce n’est pas le cas avec Blachowicz. Vous ne pouvez pas vous tenir devant lui. Reyes l’a très bien fait. C’est difficile pour Jan, mais je ne doute pas qu’il décroche un coup de poing et change l’histoire. “