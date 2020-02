Thiago Santos envisage un retour en juillet, a rejeté l’offre de l’UFC d’un adversaire non classé

Image: UFC sur Instagram

Le concurrent des poids lourds légers de l’UFC, Thiago Santos, a déclaré qu’il prévoyait un retour dans l’Octogone en juillet et qu’il avait déjà été proposé par un adversaire de l’UFC.

Santos a participé pour la dernière fois à l’UFC 239 en juillet 2019 lorsqu’il a perdu une décision partagée face au champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones. C’était le combat le plus compétitif de la carrière MMA de Jones depuis le combat d’Alexander Gustafsson à l’UFC 165 en septembre 2013, bien que Dominick Reyes ait récemment eu une belle performance contre Jones à l’UFC 247.

Santos a subi des blessures dévastatrices aux genoux lors du combat contre Jones et a subi une double opération au genou après le combat. Il est resté sur la touche depuis, bien qu’il ait récemment repris l’entraînement.

Dans une nouvelle interview avec MMAFighting.com, Santos dit qu’il vise un retour en juillet dans l’Octogone. “Marreta” espère un match revanche contre Jones, mais se rend compte que cela ne se produira probablement pas avec Reyes et Jan Blachowicz devant lui dans l’ordre hiérarchique à ce stade.

«C’est ce que je veux, mais ce n’est pas à moi de décider. Le scénario a changé. Cela ne dépend pas de moi », a déclaré Santos.

Selon Santos, l’UFC l’a déjà contacté et lui a proposé un adversaire pour son retour dans l’Octogone. Cependant, Santos dit que la personne qu’ils lui ont proposée n’est même pas classée dans le top 10, et il a refusé le combat. Pour Santos, il pense avoir gagné un adversaire classé avec un nom, et il est difficile de ne pas être d’accord avec lui après l’incroyable performance qu’il avait contre Jones l’été dernier.

«Ils veulent me donner des combats dont je ne veux pas. Je ne refuse jamais les combats, peu importe qui ils sont. Mais j’ai gagné quelque chose et je n’accepterai rien de moins. Je ne reculerai pas. Ils veulent me donner quelque chose qui représente un recul, et je ne reculerai pas », a déclaré Santos.

«Je ne peux pas dire son nom, car cela pourrait me causer des ennuis, mais ils ont proposé à quelqu’un qui ne fait pas partie du top 10. Je ne pense pas que ce soit juste de combattre quelqu’un en dehors des cinq ou six premiers ou quelqu’un qui monte. J’étais très contrarié quand ils ont proposé à quelqu’un qui venait de perdre, tu sais? Je refuse de prendre du recul. Ce n’est pas juste. Si c’est comme ça que ça se passe, nous aurons des problèmes pour obtenir notre prochain combat. “

Qui aimeriez-vous voir Thiago Santos se battre à son retour dans l’Octogone?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18/02/2020.