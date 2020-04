Thiago Santos veut affronter Dominick Reyes pour la ceinture de titre intérimaire de l’UFC: “Je ne pense pas que la division doive attendre”

Après que le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, a plaidé coupable à son deuxième incident d’infraction DWI, Thiago Santos a appelé pour réserver deux autres combattants pour une ceinture provisoire.

Quelques heures après l’annonce de l’arrestation de Jones à la fin du mois dernier, Santos s’est adressé aux médias sociaux pour suggérer un combat avec Dominick Reyes, le dernier homme à avoir défié “Bones” pour l’or UFC. Dans une interview avec MMA Fighting, il a expliqué la logique derrière un combat pour le titre intérimaire.

“J’ai suggéré ce combat avec Reyes au cas où (Jones) s’éloignerait pour obtenir un traitement, comme il l’a dit”, a déclaré Santos. «Je ne pense pas que la division doive attendre. La division peut continuer, même si c’est pour une ceinture intérimaire entre Reyes et moi, puisque nous sommes tous les deux dans la file. Les fans parlaient déjà de ce combat avant même que cette situation de Jones ne se produise, et j’ai dit que j’étais prêt à combattre Reyes, puis Jones combat le vainqueur à son retour. »

Dans un communiqué publié après avoir accepté de négocier un plaidoyer, Jones a déclaré qu’il avait une «relation malsaine» avec l’alcool. Son contrat comprend l’achèvement d’un programme de traitement ambulatoire de 90 jours.

“C’est malheureux – c’est triste”, a déclaré Santos à propos de la dernière rencontre de Jones avec la loi. «Je n’ai jamais caché que je suis un fan du gars avant même que nous nous battions, et cela n’a pas changé. Malheureusement, il a ces problèmes d’alcool, il a publié une déclaration à ce sujet et ce sont des problèmes qu’il doit résoudre. Vous ne pouvez pas ignorer cela, mais vous ne pouvez pas non plus lui jeter des pierres. Cela ne dépend que de lui. Nous espérons qu’il résout ce problème avec l’alcool et récupère. “

Jones a été déchu de son titre en 2015 après son arrestation, mais l’UFC n’a pas encore pris de décision concernant son avenir. Santos n’a pas d’opinion là-dessus.

“C’est la décision de l’UFC”, a déclaré Santos. “Je suis ici pour me battre s’ils en ont besoin et appelez-moi.”

De nombreux observateurs du MMA pensaient que Jones s’en était tiré avec une punition relativement légère. La peine principale infligée au champion était de quatre jours d’assignation à résidence et d’un an de probation. Il a également reçu 48 heures de service communautaire, a été condamné à installer un dispositif de verrouillage du contact dans sa voiture et à payer une amende de 500 $. Il est autorisé à consommer de la marijuana avec une carte médicale.

“Non pas qu’il mérite (plus), ni que je voulais qu’il soit puni”, a déclaré Santos. «C’est sa vie, mais les lois sont généralement plus sévères aux États-Unis qu’au Brésil, c’est pourquoi cela m’a surpris. Mais je m’en fiche. J’ai juste levé la main et me suis porté volontaire pour me battre. S’il y a un combat à faire, je pense que je le mérite. Et je suis prêt. “

Santos n’est pas entré dans l’Octogone depuis qu’il a défié Jones pour la ceinture incontestée à l’UFC 239, où il a perdu une décision partagée serrée et a subi de graves blessures au genou qui ont nécessité une intervention chirurgicale. Avec la pandémie de COVID-19 forçant tous les gymnases à fermer à Rio de Janeiro, Santos continue de s’entraîner dans le gymnase qu’il a construit pour les enfants défavorisés de la favela Cidade de Deus aux côtés de sa petite amie Yana Kunitskaya.

Reyes, quant à lui, a réussi un coup au trône de 205 livres après avoir accumulé une fiche parfaite de 12-0 qui comprenait des victoires à élimination directe sur Chris Weidman et Jared Cannonier. Mais Jones a également remporté une victoire serrée en février à l’UFC 247.

“Je pense que ce serait un grand combat, ceinture ou pas”, a déclaré Santos. «(Reyes est) un grand combattant. Il m’a surpris la dernière fois contre Jones, il était agressif et il s’est lancé. Il a montré le grand combattant qu’il est et j’adore relever des défis. C’est un jeune gars intrépide qui se présente et ce serait un grand combat. “