Thomas Almeida autorisé à revenir deux ans après une chirurgie oculaire

Près de deux ans après avoir annoncé qu’il était sorti d’un combat à l’UFC en raison d’un problème à l’œil gauche nécessitant une intervention chirurgicale, Thomas Almeida est finalement «à 100%» autorisé par les médecins à entrer à nouveau dans la cage.

“Thominhas” n’a pas combattu depuis la défaite de Rob Font en janvier 2018. Après s’être battu pour la première fois depuis plusieurs mois, Almeida reprend son rythme en attendant un appel de la promotion. Le scénario idéal serait un combat à l’UFC Brasilia le 14 mars, a-t-il dit, mais “c’est le combat qui compte le plus”.

“La santé passe avant tout”, a déclaré Almeida à MMA Fighting. «Un athlète doit savoir comment gérer cela. Des hauts et des bas, actifs ou inactifs. J’avais besoin de ce congé pour me reposer, et je l’ai utilisé pour récupérer d’autres blessures. Je suis prêt maintenant, alors allons-y. “

Le combattant de la Chute Boxe a déclaré qu’il avait traité de nombreuses blessures qu’il avait accumulées au cours de son emploi du temps chargé en tant que combattant, ayant concouru 25 fois en sept ans, mais rien de plus grave que ses problèmes d’œil gauche.

«Je suis allé à Los Angeles pour me faire soigner par le médecin, et maintenant je le suis. C’est une motivation supplémentaire pour moi », a déclaré Almeida. «Je vais me concentrer maintenant et attendre que l’UFC réserve mon prochain combat. J’ai du bois à brûler. J’ai déjà parlé avec mon manager et il est là pour mettre en place quelque chose. “

Almeida a fait irruption sur la scène en tant qu’artiste à élimination directe 17-0 du Brésil lorsqu’il a signé avec l’UFC et a battu Tim Gorman lors de ses débuts promotionnels en 2014. Thominhas était sur une lancée l’année suivante, éliminant Yves Jabouin, Brad Pickett et Anthony Birchak avant de goûter à la défaite pour la première fois contre le futur champion Cody Garbrandt.

Victorieux dans un seul de ses quatre derniers matchs, Almeida revient «un homme plus expérimenté, qui étudie le jeu et se concentre beaucoup plus sur les détails». Le prochain combattant à partager la cage à huit côtés avec lui n’est qu’une formalité, dit-il , mais prendre un combat de mise au point après une si longue mise à pied n’est même pas quelque chose qu’il considère.

“Je n’ai jamais été un gars pour citer des noms”, a déclaré Almeida. «Je serai prêt pour tous ceux que l’UFC offrira. Je vais m’entraîner dur et faire mon travail, qui est de la bagarre, comme je l’ai toujours fait. “

Si son corps le permet, le talent de 28 ans prévoit de rester aussi actif qu’il était à son apogée et promet d’être aussi agressif que tous les combattants de la Chute Boxe. L’objectif ultime reste le même, qui est de «devenir champion de l’UFC».

“Je ne peux pas changer qui je suis”, a déclaré Almeida. «J’ai été élevé dans des bagarres, mais je dois être intelligent et savoir quand il est temps d’avancer et de s’engager. Vous verrez la prochaine fois que je me battrai. Je ne peux pas trop parler. Je n’aime pas trop parler, j’aime faire. “