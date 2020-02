Thomas Almeida espère revenir d’une mise à pied de deux ans à l’UFC 250

L’ancien espoir des poids coqs, le mieux classé, Thomas Almeida espère revenir d’une mise à pied de deux ans ce printemps à l’UFC 250 dans son Brésil natal.

Almeida a commencé sa carrière MMA 16-0 avec 16 finitions et était le champion des poids coq du Legacy FC lorsque l’UFC est venu appeler en 2014. Le Brésilien a battu Tim Gorman, Yves Jabouin, Brad Pickett et Anthony Birchak lors de ses quatre premiers combats à l’UFC, remportant 50 000 $ de bonus dans ces quatre combats. À l’époque, Almeida était imparable et semblait être un futur champion du monde.

En 2016, Almeida a rencontré son compatriote Cody Garbrandt et a été éliminé de manière dévastatrice pour sa première défaite en carrière. Il a rebondi avec une autre performance primée contre Albert Morales avant de perdre des combats consécutifs contre Jimmie Rivera et Rob Font, et il n’a pas combattu depuis janvier 2018 en raison de blessures.

Maintenant, après deux ans loin de l’Octogone, Almeida devrait enfin faire son retour dans l’Octogone. S’adressant à Combate, Almeida a confirmé qu’il voulait sur la carte UFC 250 mettant en vedette Henry Cejudo contre Jose Aldo, prévue pour le 9 mai à Sao Paulo, au Brésil.

«Je cherche un combat pour l’instant. J’adorerais faire ce retour ici à Sao Paulo. Il me reste un délai légal pour faire les derniers réglages, choisir l’adversaire et même diriger le camp. Je suis 100% rétabli et prêt à tout recommencer », a déclaré Almeida.

En raison de l’inactivité, Almeida a été retiré du classement des poids coq UFC, mais avant de tomber blessé, il était un combattant classé parmi les 15 premiers. À son retour de l’Octogone en mai, recherchez Almeida pour trouver un adversaire classé pour son combat de retour, bien que l’UFC puisse choisir de reconstruire lentement le Brésilien de 28 ans et de lui donner un combat de mise au point sur son propre terrain. pour son retour.

Qui aimeriez-vous voir Thomas Almeida se battre à son retour à l’UFC?